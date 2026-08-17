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Cuatro motociclistas resultan heridos en San Salvador mientras los accidentes este tipo aumentaron un 30%

El repunte de siniestros viales en el área metropolitana dejó a cuatro motociclistas lesionados durante la mañana, en un contexto donde las cifras oficiales confirman un crecimiento sostenido de accidentes y víctimas en lo que va del año

Una colisión entre dos motocicletas en la carretera Troncal del Norte, en Guazapa, dejó tres lesionados graves durante la mañana del lunes. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Una colisión entre dos motocicletas en la carretera Troncal del Norte, en Guazapa, dejó tres lesionados graves durante la mañana del lunes. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
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Durante las primeras horas de la mañana de este lunes, una colisión entre dos motocicletas en la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Guazapa, dejó tres personas gravemente lesionadas. El accidente, reportado por cuerpos de socorro, ocurrió en el sector conocido como Las Brisas y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los motociclistas en las principales vías de San Salvador.

De acuerdo con los informes de los equipos de emergencia, el incidente sucedió cuando uno de los motociclistas intentó incorporarse a la arteria principal sin advertir la presencia de otro conductor, lo que provocó un impacto de alta intensidad. Tanto los dos conductores como el acompañante de una de las motocicletas sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados a un centro asistencial. El suceso generó congestión vehicular en la zona.

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El accidente en el sector Las Brisas ocurrió cuando un motociclista intentó incorporarse a la vía principal y provocó un impacto con otro conductor. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
El accidente en el sector Las Brisas ocurrió cuando un motociclista intentó incorporarse a la vía principal y provocó un impacto con otro conductor. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

San Salvador registró otro percance en las inmediaciones del bulevar Los Héroes y calle Los Andes. En este caso, un motociclista resultó lesionado tras impactar contra un vehículo particular que se encontraba detenido en la luz roja de un semáforo. Personal de socorro brindó atención médica inmediata al afectado en el sitio.

Estos hechos se suman a una serie de accidentes registrados durante el mismo periodo en distintos puntos del país, aunque el caso más grave se concentró en el área metropolitana de la capital. Al menos cuatro motociclistas han resultado heridos en los incidentes ocurridos durante la madrugada y la mañana de este lunes, según los reportes de las autoridades.

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Los registros oficiales indican que 3,429 motociclistas resultaron lesionados y 420 murieron en 2026, con aumentos de 35.5% y 42.4%. (Foto cortesía Cruz Verde)
Los registros oficiales indican que 3,429 motociclistas resultaron lesionados y 420 murieron en 2026, con aumentos de 35.5% y 42.4%. (Foto cortesía Cruz Verde)

Motociclistas registran un aumento del 30% en accidentes viales en El Salvador

El número de accidentes en los que se ven involucrados motociclistas ha crecido de manera sostenida en los últimos meses. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1 de enero y el 16 de agosto de 2026 se contabilizaron 3,507 siniestros viales protagonizados por motocicletas, lo que representa un aumento del 30.9% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 2,679 casos.

El reporte oficial indica que en ese mismo lapso, 3,429 motociclistas resultaron lesionados, cifra que equivale a un incremento del 35.5% respecto al año anterior. El número de fallecidos también mostró una tendencia al alza, pasando de 295 a 420 víctimas, un aumento del 42.4%.

En promedio, en 2026 se han registrado 15 accidentes diarios con motociclistas involucrados, mientras que en 2025 el promedio fue de 12. El promedio de lesionados diarios subió a 15 y el de fallecidos a 2, duplicando los datos del año previo.

Entre las principales causas de estos incidentes, la distracción del conductor encabeza la lista con 787 casos, seguida de la invasión de carril, la velocidad inadecuada, la falta de distancia de seguridad y el irrespeto a la señalización prioritaria.

(Foto: Cruz Verde Salvadoreña)
(Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Otras emergencias en la capital

Además de los hechos ocurridos en la carretera Troncal del Norte y el bulevar Los Héroes, se reportaron otros accidentes en el área metropolitana de San Salvador, aunque sin víctimas lesionadas de gravedad.

Equipos de socorro mantuvieron presencia en los puntos con mayor incidencia para brindar atención oportuna y controlar la circulación vehicular.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y de conducir con precaución, en especial para quienes utilizan motocicletas como medio de transporte principal. El incremento en la accidentabilidad de este sector continúa siendo motivo de preocupación para los organismos encargados de la seguridad vial.

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