Guatemala conmemora con fervor cívico el Día de su Bandera Nacional

Guatemala conmemora el 17 de agosto el Día de la Bandera Nacional como fecha de homenaje a uno de sus símbolos patrios. (DCA)

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Guatemala se viste de gala este 17 de agosto para conmemorar el Día de la Bandera Nacional, una fecha solemne establecida para rendir honores a uno de los símbolos patrios más representativos de la soberanía, la identidad y la unidad del pueblo guatemalteco.

Centros educativos, instituciones gubernamentales y diversas plazas del país recuerdan la importancia histórica de este emblema que ondea con orgullo en el territorio nacional, simbolizando la libertad, la justicia y la lealtad.

Entre ellas la Brigada Militar “Mariscal Zavala” realizó la ceremonia de Izada de la Bandera Nacional, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera Nacional. El acto contó con la participación de la Banda de la Escuela Militar de Música “MRAO”.

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Esta actividad representa el respeto, orgullo y compromiso institucional hacia uno de los máximos símbolos de identidad, unidad y soberanía de Guatemala.

Mientras que en la Plaza de la Constitución se realiza un acto oficial que, además, dará el punto de arranque para la celebración de los 205 años de Independencia.

Raíces y evolución: Elementos históricos sobre el pabellón nacional

La historia de la enseña patria guatemalteca está marcada por transformaciones políticas y sociales. Antes de adoptar su diseño actual, el país experimentó múltiples modificaciones en su estandarte tras proclamar su independencia.

No fue sino hasta el 17 de agosto de 1871, bajo el gobierno del general Miguel García Granados, que se emitió el Decreto Número 12, el cual dio origen formal a la bandera con los característicos colores azul celeste y blanco.

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La bandera de Guatemala adoptó su diseño actual el 17 de agosto de 1871 por medio del Decreto Número 12 del gobierno de Miguel García Granados. (DCA)

Años más tarde, en 1961, se oficializó institucionalmente el 17 de agosto como la fecha para conmemorar su día festivo nacional.

Simbolismo cromático: ¿Qué significan los colores de la bandera?

El diseño de la bandera consta de tres franjas verticales: dos franjas azul celeste en los extremos y una franja blanca ubicada en el centro.

El blanco: Representa la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la firmeza, la vigilancia, la paz y la nación misma. Asimismo, la franja blanca central evoca geográficamente la posición de Guatemala situada entre dos masas de agua.

El azul celeste: Simboliza la justicia, la lealtad, la dulzura, la fortaleza y el cielo guatemalteco. Además, hace alusión directa a los dos grandes cuerpos de agua que bañan las costas del país: el océano Pacífico al sur y el mar Caribe al norte.

Identidad oficial: Breve historia de la incorporación del Escudo de Armas

Para consolidar la identidad visual y la soberanía de la república, el diseño requirió de un elemento central distintivo que diera paso formal al Pabellón Nacional.

Tras el decreto inicial de agosto de 1871 impulsado por García Granados, el gobierno emitió el Decreto Número 33 el 18 de noviembre de ese mismo año, oficializando el Escudo Nacional en el centro del lábaro patrio.

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El Escudo Nacional fue incorporado a la bandera de Guatemala por el Decreto Número 33 de 1871 y fue diseñado por Jean-Baptiste Frener. (Ministerio de Cultura de Guatemala)

Dicho escudo, diseñado por el grabador suizo Jean-Baptiste Frener, incluyó elementos icónicos como el quetzal (símbolo de la libertad), los rifles, las espadas cruzadas y una placa con la fecha de la Independencia de Centroamérica (15 de septiembre de 1821), coronando de esta manera la historia de lucha, honor y victoria plasmada en la bandera.