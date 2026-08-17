Desde droga hasta fuegos artificiales: Realizan requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva “El Boquerón” en Guatemala

El Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad civil realizaron una requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva El Boquerón, en Santa Rosa. (Ejército de Guatemlaa)

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En una operación conjunta y sorpresiva, unidades de élite del Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad civil llevaron a cabo una requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva “El Boquerón”, ubicado en el departamento de Santa Rosa.

El operativo formó parte de una estrategia estatal dirigida a debilitar las estructuras de privilegio y control interno que operan en el sistema penitenciario guatemalteco.

Al extremo que en esta requisa se logró la incautación de un vasto arsenal de objetos prohibidos.

Objetos prohibidos decomisados

La inspección se extendió durante varias horas en los diferentes sectores del penal. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Gobernación, las autoridades contabilizaron objetos punzocortantes, 12 bocinas, equipos electrónicos como memorias USB y micro SD, además de celulares y tarjetas SIM.

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Entre los hallazgos más relevantes, la requisa permitió identificar miles de envoltorios con posibles drogas, pipas y puros de marihuana, así como porciones de licor y botellas de cerveza.

El operativo en El Boquerón integró la estrategia estatal para debilitar las estructuras de privilegio y control interno en el sistema penitenciario de Guatemala. (Ejército de Guatemlaa)

12 bocinas

64 objetos punzocortantes

280 cajetillas de cigarro

264 encendedores

200 unidades de fuegos pirotécnicos

1 DVD

17 tarjetas para chip

14 cables de electricidad

1 cámara de seguridad

2 máquinas para tatuar

9 tintas para tatuar

1 aguja para tatuar

1 par de audífonos inalámbricos

2 teléfonos

1 memoria micro SD

2 memorias USB

1 tarjeta SIM

47 octavos de licor “Quetzalteca”

7 latas de cerveza Gallo

1 cantimplora de licor

21 frascos de chocolate con licor

7 frascos para moler droga

6,450 envoltorios de papos

10 pipas para inhalar marihuana

1 vape

1 máquina para hacer cigarros de marihuana

2 bolsas de presunta cocaína

1 recipiente plástico con presunta cocaína

5 bolsas con presunta marihuana

1 puro de marihuana

3 frascos de presunta marihuana

Cobertura de un operativo policial nocturno. Se observa a personal uniformado realizando una requisa. Un perro K9 registra el interior de un congelador. Al final, se exhibe una gran cantidad de paquetes, explosivos y otros objetos incautados. El material confiscado está dispuesto en el suelo, con agentes en equipo antidisturbios de pie en el fondo.

Según las autoridades guatemalteca, todo lo decomisado representaban un riesgo para la seguridad del penal y el operativo evidenció la capacidad de los internos para ingresar y ocultar productos prohibidos.

Estrategia nacional y operativos recientes

Este procedimiento no constituye un hecho aislado. El Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa impulsan una política de intervenciones periódicas y sorpresivas en las cárceles del país. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han intensificado estas inspecciones en distintos recintos penitenciarios considerados críticos.

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Uno de los antecedentes inmediatos fue la macro requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, donde se logró el decomiso de más de 400 teléfonos celulares, un golpe directo a las redes de comunicación criminal.

Operativos similares se han realizado en Pavoncito, la Granja Penal Canadá en Escuintla y el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, con resultados que incluyeron la incautación de centenares de objetos ilícitos, armas punzocortantes y sustancias prohibidas.

Video de cobertura de evento muestra una operación de requisa. Se observan grupos de personas, algunas sin camisa, siendo gestionadas por personal uniformado con equipo antidisturbios. Posteriormente, otros agentes uniformados con un perro K9 inspeccionan una habitación con múltiples objetos esparcidos en el suelo. Un agente lleva una identificación "PM". La acción transcurre en un entorno interior con paredes de diferentes colores, incluyendo azul y rojo.

Rol de las cárceles y postura oficial

El diagnóstico de las autoridades, encabezadas por el Gabinete de Seguridad y el Ministerio de Gobernación, es categórico: los centros de privación de libertad han dejado de cumplir su función rehabilitadora y operan como plataformas logísticas del crimen organizado.

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El análisis oficial sostiene que desde el interior de las cárceles se orquestan delitos de alto impacto, como extorsión, sicariato y reorganización de pandillas. Frente a este escenario, la postura del Ejecutivo se traduce en requisas constantes, traslados de cabecillas a sectores de máxima seguridady rotación estratégica del personal de custodia.

El objetivo, reiteró el titular del Ministerio de Gobernación, es erradicar la conexión digital y el autogobierno de los reclusos, cortando el flujo de ilícitos y recuperando el control del sistema penitenciario nacional.