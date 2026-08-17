Rescate de perros, adultos mayores e inundaciones: Este es el impacto que deja la Onda Tropical en Costa Rica

Una mujer de la tercera edad es sacada en un bote de rescate de su vivienda, donde el agua llegó hasta su cintura, en la zona norte de Costa Rica. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
17 Ago, 2026 12:52 p. m. EST
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Desde el pasado sábado 15 de agosto, la Onda Tropical 32 afecta la zona norte del país centroamericano, dejando decenas de comunidades y familias anegadas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Hasta el domingo 16, la Cruz Roja costarricense reportó en la región norte la evacuación de 65 personas en la región: 16 en Matina, 15 en Cariari de Pococí, 14 en Río Jiménez de Guácimo, 16 en Talamanca y 4 en Valle La Estrella. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Entre las personas evacuadas se encuentran adultos, niños y familias con sus mascotas, quienes han sido trasladados a casas de familiares o a los albergues que se han habilitado. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Este lunes, se esperan más lluvias por el paso de la onda tropical 33. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Bomberos de Costa Rica también han apoyado en labores de primeros auxilios a costarricenses. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Según las autoridades, un total de 495 personas fueron trasladadas a albergues temporales por el avance de la onda tropical y la saturación de los suelos, con riesgo de inundaciones y deslizamientos en varias regiones. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica declaró este domingo una alerta naranja para la zona norte, la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
El IMN pide prestar especial atención en el Caribe, pues los suelos ya se encuentran entre un 90% y un 100% de saturación debido a las lluvias de los últimos días. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
En la Zona Norte del país, comunidades como San Juan de Guatuso experimentaron el impacto de las lluvias. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Perros comunitarios también fueron rescatados de zonas vulnerables. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense)