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Nicaragua arranca la semana entre calor extremo, lluvias y ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora

El pronóstico de este lunes mezcla temperaturas de hasta 39 grados en el occidente con precipitaciones, tormentas eléctricas y vientos fuertes en varias zonas, bajo la vigilancia de sistemas que podrían cambiar el panorama

Calle adoquinada con agua de lluvia, personas con paraguas y plásticos, vehículos circulando, edificios de estilo colonial y palmeras.
Nicaragua registrará altas temperaturas e inestabilidad atmosférica este lunes 17 de agosto, con lluvias y vientos en varias regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las altas temperaturas y la inestabilidad atmosférica dominarán este lunes 17 de agosto en Nicaragua, con el Pacífico occidental registrando los valores más elevados del termómetro, entre 37 y 39 °C, mientras que diferentes regiones del país enfrentarán lluvias, vientos intensos y la influencia de sistemas meteorológicos que podrían modificar el panorama a lo largo del día.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) han advertido que las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la presencia de ondas tropicales y sistemas de baja presión. Ambos organismos señalan que la situación podría variar conforme avancen las horas, con la posibilidad de precipitaciones de diversa intensidad y ráfagas de viento considerables.

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Durante la jornada, se prevén vientos de hasta 55 km/h en la zona central y sur del Pacífico durante la noche, mientras que el Pacífico occidental podría experimentar la misma intensidad en horas nocturnas y vientos de hasta 35 km/h durante el día. Según datos recogidos por 100% Noticias, el rango de velocidades en el país podría ser incluso mayor, con registros de 26 a 58 km/h en el Pacífico, 29 a 65 km/h en la región Central y 29 a 46 km/h en el Caribe. Además, se vigilan dos sistemas de baja presión en el Pacífico con un 50 % de probabilidad de desarrollo ciclónico.

Zonas más afectadas por la inestabilidad atmosférica

El pronóstico oficial, que abarca hasta las 6:00 pm de este lunes, señala que las áreas con mayor inestabilidad serán el Caribe, la región Central y sectores del Pacífico durante la noche. Las lluvias se esperan desde temprano en el Caribe y podrían desplazarse hacia el Triángulo Minero, la región Central y parte del Pacífico.

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INETER y OFENA advirtieron que las ondas tropicales y los sistemas de baja presión marcarán el clima en Nicaragua. (Imagen: INETER)
INETER y OFENA advirtieron que las ondas tropicales y los sistemas de baja presión marcarán el clima en Nicaragua. (Imagen: INETER)

Las ondas tropicales, especialmente la número 28 en tránsito hacia el Pacífico y la número 29 aproximándose al país, son las responsables de este patrón lluvioso, según OFENA. A ello se suman las ondas tropicales 30 y 31 que avanzan desde el Atlántico, lo que podría aumentar la actividad de lluvias en próximas jornadas.

Nicaragua vivirá una combinación de calor intenso en el occidente, lluvias puntuales en varias regiones y ráfagas de viento que, en algunos lugares, podrían alcanzar hasta 65 km/h. Las autoridades meteorológicas recomiendan prestar atención a la evolución del clima, ya que la presencia de sistemas de baja presión podría modificar rápidamente las condiciones previstas.

Pronóstico detallado por regiones

En la región Norte, el instituto prevé cielos de parcialmente nublados a nublados, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas durante el día. Por la noche, se mantendrían lluvias débiles a moderadas y tormentas eléctricas en la mayoría de los sectores.

La región Central experimentará lluvias y tormentas eléctricas de intensidad variable, con episodios moderados y fuertes en distintas áreas durante el día. Las precipitaciones podrían continuar en la noche, acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales.

El Caribe Norte y Sur presentará lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con posibilidad de eventos fuertes en puntos específicos. Durante la noche, las lluvias podrían persistir en forma débil o moderada, junto con tormentas eléctricas aisladas.

Dos sistemas de baja presión en el Pacífico mantienen un 50 % de probabilidad de desarrollo ciclónico y podrían alterar el pronóstico de lluvias y vientos. (EFE/Jorge Torres)
Dos sistemas de baja presión en el Pacífico mantienen un 50 % de probabilidad de desarrollo ciclónico y podrían alterar el pronóstico de lluvias y vientos. (EFE/Jorge Torres)

Las temperaturas más elevadas y los riesgos asociados

El Pacífico occidental será el área más calurosa, con registros que podrían superar los 39 °C, mientras que el centro del Pacífico oscilará entre 34 y 36 °C y el sur entre 32 y 34 °C. Las lluvias en estas zonas serán principalmente ligeras y se concentrarán en la tarde y la noche, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas.

OFENA estima que las temperaturas máximas variarán de 31 a 36 °C en el Pacífico, de 23 a 33 °C en la región Central, de 26 a 28 °C en el Triángulo Minero al sur y de 26 a 30 °C en el Caribe. Sin embargo, el instituto advierte que algunos sectores, especialmente en el occidente, pueden superar estos valores.

De acuerdo con 100% Noticias, la vigilancia sobre los dos sistemas de baja presión en el Pacífico y la posibilidad de desarrollo ciclónico obligan a mantener la atención sobre los avisos oficiales, ya que un cambio en la evolución de estos fenómenos podría traer consigo lluvias más intensas o alteraciones en los vientos previstos.

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