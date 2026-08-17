Cuál será el primer país de Centroamérica en alcanzar su techo poblacional y comenzar luego su declive

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El Salvador será el primer país de Centroamérica en alcanzar su techo poblacional, con 6,687,400 habitantes en 2042, y también el primero en iniciar un declive que lo llevará por debajo de los cinco millones antes de que termine el siglo.

Así lo proyecta el observatorio demográfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La región centroamericana suma hoy más de 51.2 millones de habitantes y cerrará el siglo XXI con más de 70.8 millones, pero ese crecimiento no será uniforme ni permanente. Cada país tiene su propio reloj demográfico, y la distancia entre el primero y el último en llegar a su máximo es de casi medio siglo.

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El Salvador y Costa Rica

Siete años después del pico salvadoreño, Costa Rica tocará su techo con 5,703,300 habitantes en 2049. La nación ya muestra los signos más avanzados de envejecimiento de la región: en 2020, el 15% de su población superaba los 60 años, por encima del promedio latinoamericano del 13%, según el Informe Estado de la Región del Programa Estado de la Nación publicado en 2025. Para mediados de siglo, una tercera parte de los costarricenses será adulta mayor.

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El contexto regional agrava el panorama. La tasa global de fecundidad en América Latina y el Caribe cayó a 1.8 hijos por mujer en 2024, según el Observatorio Demográfico 2025 de la CEPAL, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2.1.

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Esa cifra condensa décadas de transformación: en 1950 era de 5.9 hijos por mujer. La consecuencia directa es que el bono demográfico —esa ventana de oportunidad en la que la mayoría de la población está en edad productiva— tiene fecha de vencimiento.

Guatemala, Honduras y Nicaragua

En el centro del calendario demográfico regional se ubica Nicaragua, que alcanzará su máximo de 9,690,900 habitantes en 2074. Eso representa un incremento de 2.5 millones respecto de los 7.1 millones actuales.

Guatemala llegará a su cota en 2079, con 27,252,800 personas. Es el país más poblado de Centroamérica y el de mayor densidad, con más de 18 millones de habitantes hoy.

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Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La CEPAL señala que el bono demográfico aún persiste allí, junto con Honduras, pero advierte que aprovecharlo exige inversiones en educación, empleo y salud. Sin esas condiciones, la población joven se convierte en un factor de presión migratoria.

Honduras alcanzará su pico en 2082, con 15,599,600 habitantes, lo que equivale a un incremento de 4,8 millones respecto de los 10,7 millones de 2024.

Panamá, el caso más tardío

El país que más tiempo tardará en llegar a su máximo es Panamá, que superará los 6,271,400 habitantes en 2086. Hoy es el menos poblado de la región, con 4.5 millones de personas, y también uno de los de mayor ingreso per cápita de Centroamérica.

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La CEPAL proyecta que toda América Latina alcanzará su punto de inflexión hacia el crecimiento negativo antes de 2070, aunque países como Cuba y Uruguay podrían llegar a ese umbral mucho antes, según las Perspectivas de Población Mundial 2022 de las Naciones Unidas.

La apertura de una embajada panameña en Guyana potenciará las relaciones diplomáticas y los negocios entre ambos países. (Visuales IA)

El bono demográfico

El bono demográfico es la fase en la que la proporción de personas en edad de trabajar supera a los dependientes —niños y ancianos—, lo que puede impulsar el crecimiento económico si existen las condiciones adecuadas. Para Centroamérica, esa ventana comienza a abrirse en la década de 2040, pero no se activa sola.

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Un análisis del Ministerio de Defensa de España publicado en 2026 sobre la demografía latinoamericana advierte que “el potencial no se activa por sí mismo: requiere políticas sólidas de educación, inversión en juventud, empleo formal y estrategias de cohesión social”. Sin esas condiciones, el dividendo se disuelve.

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El Observatorio Demográfico 2024 de la CEPAL añade otra dimensión al problema: más del 75% de los adultos mayores en cinco de los siete países centroamericanos con datos disponibles reciben pensiones insuficientes.

En Guatemala, el 38% de los hogares con personas mayores vive en situación de pobreza; en Honduras, ese porcentaje sube al 62%. Solo Costa Rica y Panamá superan el 50% de cobertura previsional.

La edad mediana en la región ya pasó de 18 años en 1950 a 31 años en 2024, y se proyecta que llegará a 40 años hacia 2050.