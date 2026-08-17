Los actores de la biopic de The Beatles fueron captados recreando la legendaria portada de “Abbey Road” en Londres

Primeras imágenes de Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr recreando la icónica portada de 'Abbey Road' (Instagram)

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Los cuatro actores del proyecto biográfico de Sam Mendes sobre The Beatles recrearon la portada del álbum Abbey Road frente al estudio homónimo de Londres el fin de semana del 16 de agosto, en una secuencia que circuló ampliamente en redes sociales y confirmó el avance de la producción en exteriores.

Las imágenes, captadas por seguidores de la banda y difundidas el domingo, muestran a Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn cruzando el paso de cebra de Abbey Road en fila india, con vestimenta idéntica a la que lucía cada Beatle en la fotografía original de 1969.

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Dickinson, quien interpreta a John Lennon, encabeza la marcha; le siguen Keoghan como Ringo Starr, Mescal como Paul McCartney y Quinn como George Harrison. En otra toma difundida en las redes, Quinn aparece cruzando la calle en solitario mientras sus compañeros pasan a su lado.

La producción había anticipado que el rodaje en Abbey Road incluiría una escena con aproximadamente 80 extras y vehículos de época.

El cruce peatonal frente al estudio es hoy uno de los puntos turísticos más visitados de la capital británica, adonde acuden a diario visitantes de todo el mundo para reproducir la imagen de la portada.

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Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn cruzaron el paso de cebra de Abbey Road con la vestimenta de los Beatles en la foto de 1969 (Instagram/Apple Records)

La portada original fue obra del fotógrafo freelance Iain Macmillan, quien la tomó el 8 de agosto de 1969 desde una escalera ubicada en el centro de la calzada. De las seis tomas realizadas, solo una fue seleccionada.

El álbum, grabado en su mayor parte durante el verano de ese año, llevó inicialmente el título de trabajo Everest —nombre de una marca de cigarrillos que fumaba el ingeniero de sonido Geoff Emerick— antes de que la banda descartara la idea de viajar a Nepal para la sesión fotográfica y optara por inmortalizar la calle frente al estudio donde grabaron el disco.

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El proyecto, titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, fue anunciado por Mendes en febrero de 2024.

Cada película abordará la historia de la banda desde el punto de vista de uno de sus integrantes, con una estructura que conecta los cuatro filmes entre sí para contar la historia completa del grupo.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de Sony Pictures Entertainment y fue autorizada tanto por McCartney y Starr como por los estates de Lennon y Harrison.

La saga cinematográfica contará con derechos musicales del catálogo completo de la banda y con el respaldo de Sony, Paul McCartney, Ringo Starr y los estates de John Lennon y George Harrison (Sony Pictures)

Los filmes serán además los primeros en obtener los derechos musicales del catálogo completo de The Beatles, lo que permitirá incluir las canciones originales de la banda en la producción.

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El elenco secundario reúne a figuras como Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, James Norton como el mánager Brian Epstein y Lucy Boynton como Jane Asher.

Mescal declaró que los espectadores se verían favorecidos por “saber lo menos posible” antes de ver los filmes. Asimismo, el actor habló de la singularidad del proyecto.

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“El proyecto es totalmente singular. A nivel personal, estoy muy emocionado de trabajar en algo de esta escala, pero también arraigado en la actuación con Sam y grandes escritores”, sostuvo.

Reveló además que realizará su propio canto para el papel y que se reunió con McCartney para prepararse.

El estreno simultáneo de las cuatro películas de The Beatles será el 7 de abril de 2028 (Sony Pictures)

“Pero también simplemente vivir y trabajar en Londres y tener algo de estabilidad en lo que han sido como seis, siete años locos desde que salió Normal People”, agregó el actor irlandés en referencia a la serie que lo lanzó a la fama internacional.

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Keoghan también se refirió a la experiencia en declaraciones recogidas por NME: “Va a ser un evento, y lo sabíamos al unirnos. Qué evento tan emocionante del que ser parte, y no hay mejor cineasta para hacerlo que Sam”, dijo el actor.

“Estoy elevando mi oficio y haciendo hermanos en el set”, añadió sobre su participación en el largometraje.

McCartney, por su parte, describió a Mescal como “muy lindo” al referirse al actor que lo encarna en los filmes.

El estreno simultáneo de las cuatro películas sobre los Beatles está previsto para el 7 de abril de 2028.