El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Naciones andinas y centroamericanas activan plan conjunto ante la amenaza de El Niño 2026-2027

Los gobiernos de la región acordaron medidas de prevención y respuesta coordinada para mitigar el impacto del fenómeno climático, que se espera afecte con fuerza a comunidades vulnerables de ambas zonas geográficas

Tierra marrón agrietada con plantas de arroz secas y doradas en un campo bajo el sol poniente.
Un campo de arroz seco muestra la tierra agrietada por la prolongada falta de agua, con espigas doradas bajo la intensa luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Niño avanza hacia uno de sus episodios más intensos desde que hay registros, y la región latinoamericana ya empezó a mover sus piezas.

La Comunidad Andina (CAN) y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) pusieron en marcha una serie de diálogos conjuntos para preparar a sus países antes de que el fenómeno alcance su pico. según reportó el medio El Productor.

La urgencia no es retórica. El 13 de agosto, el Centro de Predicción Climática de la NOAA elevó al 90% la probabilidad de que el evento sea “muy fuerte” durante el otoño e invierno boreales de 2026-2027.

PUBLICIDAD

La temperatura superficial del Pacífico ecuatorial oriental ya supera en más de 2°C los valores normales, y los modelos proyectan un pico cercano a los 3,4°C de anomalía en octubre.

Imagen de archivo de un niño que se refresca en una fuente durante una de calor en San Salvador que generó "temperaturas extremas" superiores a los 40 grados. EFE/ Javier Aparicio
Imagen de archivo de un niño que se refresca en una fuente durante una de calor en San Salvador que generó "temperaturas extremas" superiores a los 40 grados. EFE/ Javier Aparicio

El primer encuentro y sus ejes de trabajo

La primera sesión de los Diálogos de Cooperación Intersubregional El Niño 2026-2027: proteger a nuestras poblaciones reunió a autoridades, especialistas y representantes de organismos de cooperación de ambas subregiones en un encuentro virtual.

La jornada giró en torno a tres ejes: seguridad alimentaria y nutrición, medios de vida y protección social adaptativa.

En el encuentro se planteó la necesidad de mejorar el flujo de información entre países, afinar la coordinación técnica y definir medidas anticipadas frente a los riesgos del evento climático.

PUBLICIDAD

Un campo agrícola con suelo agrietado y cultivos marchitos; un tractor se observa en el fondo bajo un cielo despejado.
El Niño avanza hacia uno de sus episodios más intensos desde que hay registros, y la región latinoamericana ya empezó a mover sus piezas. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniela Pérez, representante de la Presidencia Pro Tempore de Ecuador ante el Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), sostuvo que la cooperación regional “puede facilitar el intercambio de experiencias y capacidades para anticipar escenarios de riesgo”.

El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, señaló que los organismos de integración tienen entre sus funciones promover respuestas coordinadas ante fenómenos que afectan a varios países a la vez.

Un campo de maíz en Thire, mientras se agravan las condiciones de sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia, 21 de julio de 2026. REUTERS/Stephane Mahe
Un campo de maíz en Thire, mientras se agravan las condiciones de sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia, 21 de julio de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

Desde CEPREDENAC, su vicepresidente Juan Cesario Salas subrayó que los impactos del fenómeno trascienden las fronteras nacionales, lo que hace indispensable articular acciones entre distintos niveles de gobierno.

Una brecha que el diálogo busca cerrar

La iniciativa conjunta CAN-CEPREDENAC llega en un momento en que la coordinación andina había sido señalada como insuficiente.

Un análisis publicado en julio por Opinión Caribe advirtió que, a diferencia de Centroamérica, donde CEPREDENAC activó mecanismos regionales visibles desde junio, los países andinos venían respondiendo “en solitario” ante el mismo fenómeno.

El 16 de julio, el Consejo de la Integración Social Centroamericana emitió una declaratoria especial sobre protección social adaptativa frente a El Niño, con instrucciones directas a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) para consolidar una hoja de ruta regional.

El nuevo diálogo intersubregional busca alinear esa experiencia centroamericana con la capacidad técnica de los países andinos.

El 9 de julio, el Organismo Andino de Salud reunió a más de 200 autoridades y especialistas de seis países para abordar los riesgos sanitarios del fenómeno. Ese encuentro, convocado junto al Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), ya advertía sobre anomalías de temperatura en el subsuelo marino superiores a los 3°C.

Un mapa naranja de Centroamérica sobre un paisaje desértico agrietado, con el sol, nubes de lluvia y gráficos que ilustran los impactos de sequía y calor extremo.
El fenómeno de El Niño provocará un aumento de 0.5°C a 1.0°C y sequía en Centroamérica, afectando recursos hídricos, agricultura, energía y salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro sesiones virtuales hasta septiembre

La serie de diálogos continuará con tres sesiones adicionales: el 26 de agosto, el 9 de septiembre y el 23 de septiembre, todas en formato virtual. Los temas previstos incluyen incendios forestales, abastecimiento de energía, acceso a agua segura, salud, educación y servicios básicos.

La convocatoria está abierta a autoridades de gestión de riesgos, equipos técnicos, organismos de cooperación internacional y ciudadanos interesados.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyecta que el fenómeno se mantendrá activo hasta al menos la primavera austral de 2027, con condiciones de lluvia por encima de lo normal en el sureste de América del Sur y déficit hídrico en el noroeste del subcontinente y en el sur de Centroamérica. Para las poblaciones andinas y centroamericanas, eso se traduce en riesgos simultáneos y de signo opuesto: sequías en unas zonas, inundaciones en otras.

Temas Relacionados

El NiñoComunidad AndinaOrganización Meteorológica MundialSeguridad alimentariaCentroaméricaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Organización Civil presenta informe sobre el exilio en Guatemala que reúne más de 100 testimonios y exige al Estado un retorno seguro

El documento presentado en el Palacio Nacional pide reconocer a las personas afectadas, avanzar en la eliminación de señalamientos penales y garantizar condiciones para volver al país, tras recopilar casos ocurridos entre 2014 y 2025

Organización Civil presenta informe sobre el exilio en Guatemala que reúne más de 100 testimonios y exige al Estado un retorno seguro

Combustibles vuelven a subir en Honduras: diésel aumenta casi L4 y supera los US$5 por galón

El diésel tendrá el mayor incremento, mientras que las gasolinas superior y regular también subirán. En Tegucigalpa, llenar con gasolina superior costará L139.12 (unos US$5.19) por galón.

Combustibles vuelven a subir en Honduras: diésel aumenta casi L4 y supera los US$5 por galón

Marco Rubio habló con Laura Fernández y dejó abiertas nuevas líneas de cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica

El diálogo entre Marco Rubio y Laura Fernández reforzó los planes bilaterales contra el crimen transnacional, con intercambio de inteligencia, capacitación policial y herramientas para vigilar las fronteras, además de nuevos contactos técnicos previstos

Marco Rubio habló con Laura Fernández y dejó abiertas nuevas líneas de cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica

Honduras: Capturan a joven acusado de maltratar y amenazar de muerte a su abuelo de 80 años para quedarse con su casa

La DPI informó que el sospechoso, de 19 años, habría agredido física, verbal y psicológicamente al adulto mayor en Ocotepeque

Honduras: Capturan a joven acusado de maltratar y amenazar de muerte a su abuelo de 80 años para quedarse con su casa

Panamá extiende hasta 2029 la visa de tránsito para viajeros cubanos

La medida comenzó a aplicarse en 2022 durante un fuerte movimiento migratorio regional y contempla excepciones para determinadas categorías de pasajeros.

Panamá extiende hasta 2029 la visa de tránsito para viajeros cubanos

TECNO

Así se pueden recuperar mensajes borrados en WhatsApp en Android y iPhone

Así se pueden recuperar mensajes borrados en WhatsApp en Android y iPhone

Google reemplaza a las secretarias con esta nueva función de Meet: aplica para español y más idiomas

Por qué Elon Musk afirma que “el dinero no importará en 2036”

Cómo hacer que mi Smart TV reconozca un cable HDMI y para qué sirve

Beholder Conductor gratis en Epic Games: cómo descargarlo en PC, iOS y Android

ENTRETENIMIENTO

Slash reveló la dinámica de Guns N’ Roses en el escenario: “Simplemente elegimos canciones que queremos tocar”

Slash reveló la dinámica de Guns N’ Roses en el escenario: “Simplemente elegimos canciones que queremos tocar”

“No pedía ni un sorbo de agua”, reveló Jenna Ortega sobre su rigurosa disciplina en las grabaciones cuando era niña

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

La delicada situación de John Paris: el baterista de Earth, Wind & Fire sigue en coma inducido tras emergencia cardíaca

Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

MUNDO

Surgió de las ruinas de un terremoto y conquistó el título del pueblo más bello de Italia: así es Militello Val di Catania

Surgió de las ruinas de un terremoto y conquistó el título del pueblo más bello de Italia: así es Militello Val di Catania

Murió un bebé de un año por asfixia con un pañal en Kentucky: acusan al novio de la madre de asesinato y a ella de abuso infantil

Le dio refugio durante un mes, pero le robó y lo mató a golpes mientras lo filmaba: los detalles del crimen que conmocionó a Inglaterra

Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos