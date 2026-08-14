Le dio refugio durante un mes, pero le robó y lo mató a golpes mientras lo filmaba: los detalles del crimen que conmocionó a Inglaterra

Jamie Gawler había alojado en su vivienda de Hereford a Matthew Jonathan, quien estaba en situación de calle y luego admitió el asesinato (Imagen Ilustrativa Infobae, publicada por Policía de West Mercia)

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Un caso de homicidio en Hereford volvió a cobrar visibilidad pública tras la difusión de imágenes del interrogatorio policial a Matthew Jonathan, el hombre que admitió haber asesinado a Jamie Gawler, de 54 años, en la vivienda de la víctima.

De acuerdo con The Sun, Jamie había ofrecido alojamiento a Matthew, de 40 años y en situación de calle, después de que ambos entablaran amistad cuando el agresor se alojaba en un refugio nocturno.

Sin embargo, un mes después, el hermano del afectado encontró su cuerpo en el piso de Hereford.

Cómo se descubrió el crimen

Según la reconstrucción del caso publicado en Daily Mail, el 17 de enero de 2025, después de advertir que Gawler había muerto, abandonó Hereford y tomó un tren rumbo a Cardiff junto a un amigo. Más tarde descendió en Porth, a varios kilómetros de distancia, cerca de las 15:00 h.

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El homicidio de Jamie Gawler en Hereford volvió a cobrar visibilidad por la difusión del interrogatorio policial a Matthew Jonathan (Policía de West Mercia)

Las cámaras de seguridad de la estación registraron el momento en que Jonathan cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, antes de agredir al paramédico que había acudido para asistirlo. Vale destacar que los agentes precisaron que las marcas visibles en la cara del agresor en la imagen policial no estaban ligadas al crimen, sino a un episodio médico.

En tanto, al registrar el andén se encontraron con el teléfono y las tarjetas bancarias del fallecido, además de pertenencias del propio Jonathan; ese hallazgo permitió a los detectives vincularlo con la muerte e impulsar la pesquisa.

Al día siguiente, el hermano de Jamie intentó comunicarse con él porque no había tenido noticias suyas. Quien respondió la llamada fue un agente del sur de Gales, que le informó que el teléfono había sido hallado ese mismo día en la estación de tren de Porth.

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Tras recibir esa comunicación, el familiar se desplazó hasta la vivienda con el objetivo de verificar cómo se encontraba y descubrió el cadáver, lo que provocó que se iniciara una investigación por homicidio.

El hallazgo del teléfono y las tarjetas bancarias de la víctima en la estación de Porth permitió vincular a Matthew Jonathan con el crimen (Policía de West Mercia)

Al entrar, observó sangre tanto en el suelo como en las paredes del pasillo hasta que localizó a Gawler, que se hallaba sin vida, recostado en un sillón y con una toalla cubriéndole la cara. El cuerpo tenía heridas graves en la cabeza, cuello, pecho y costillas dañadas.

Las pruebas reunidas

La causa incorporó 7 vídeos “extremadamente gráficos y perturbadores”, grabados con un teléfono móvil, con el asesino golpeando de forma reiterada a Jamie durante un período de 2 días, lo que le causó la muerte, según la reconstrucción del caso.

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Los detectives también hallaron 2 huellas dactilares de Jonathan en una de las 11 botellas de vodka vacías y una huella de bota con sangre vinculada a su calzado mediante una base de datos nacional.

La investigación estableció además que él había usado las tarjetas bancarias del hombre para hacer compras en tiendas locales durante el ataque y después del fallecimiento de la víctima, un movimiento que reforzó la secuencia temporal que los investigadores presentaron.

El interrogatorio y la reacción del acusado

La investigación por homicidio incorporó siete videos grabados con un teléfono móvil que mostraban la agresión durante dos días (Policía de West Mercia)

Las imágenes del documental Murder 24/7 de la BBC muestran parte de la entrevista entre Jonathan y una detective de la policía de West Mercia. Al inicio del vídeo, la mujer le consulta si poseía el teléfono de Jamie; el agresor respondió “sin comentarios”.

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La agente le indicó que el aparato había sido recuperado y le pidió que explicara cómo desde ese celular se había realizado una llamada al hermano de la víctima. El acusado contestó que no iba a dar explicaciones y, después de un breve silencio, comenzó a reírse. “Todo esto es una broma”, fue la siguiente afirmación del acusado.

En otro tramo del interrogatorio, el atacante afirmó que el caso no tenía nada que ver con él y pidió que lo dejaran en paz. Incluso, la calificó de “tontería” y les indicó que cumplieran con su labor, según detalló The Sun. Más tarde, afirmó que estaban perdiendo el tiempo.

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Vale destacar que el atacante fue arrestado el 19 de enero y después trasladado a la comisaría de Hereford para su interrogatorio. Jonathan negó su responsabilidad en el asesinato y dijo que la última vez que lo vio estaba vivo. Meses después, en una audiencia en abril de 2025, admitió el crimen y en septiembre fue condenado, ya que en su teléfono se encontraron varios videos de la agresión, con uno que aseguraba: “Cumpliré 30 años por esto, no me importa”.

Del arresto a la condena

Las pruebas forenses del caso en Hereford incluyeron huellas dactilares en botellas de vodka y una huella de bota con sangre asociadas a Matthew Jonathan (Policía de West Mercia)

El cierre judicial

El caso terminó con una condena a 32 años de prisión dictada por el Tribunal de la Corona de Worcester en septiembre del año pasado, después de que Jonathan se declarara culpable.

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Daily Mail informó que acumulaba 18 condenas previas por 33 delitos, entre ellos estrangulamiento, tenencia de drogas y la agresión a una mujer mayor. El mismo medio señaló que había recuperado la libertad apenas 6 semanas antes del asesinato.

La familia del Sr. Gawler realizó una declaración luego de la sentencia: “Jamie vivirá para siempre en nuestros corazones y será recordado como el hombre amable, divertido y gentil que era”.