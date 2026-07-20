El Salvador

La exportación de productos nostálgicos de El Salvador crece y gana espacio en Estados Unidos

La demanda de alimentos con identidad cultural, impulsada por la diáspora, está abriendo una oportunidad para la industria local, con el mercado estadounidense como principal destino, según datos sectoriales

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La exportación de productos nostálgicos de El Salvador crece con mayor presencia en Estados Unidos por la demanda de alimentos típicos de la diáspora salvadoreña. (Ministerio de Turismo)
La exportación de productos nostálgicos de El Salvador crece con mayor presencia en Estados Unidos por la demanda de alimentos típicos de la diáspora salvadoreña. (Ministerio de Turismo)

La exportación de productos nostálgicos de El Salvador registra un crecimiento sostenido y tiene mayor presencia en mercados de Estados Unidos, donde la demanda de alimentos típicos impulsada por la diáspora salvadoreña representa una oportunidad relevante para la industria local.

Según datos sectoriales, cerca del 57% de las exportaciones totales del país tienen como destino el mercado estadounidense, consolidando así la importancia de este flujo comercial.

Karla Domínguez, gerente de Inteligencia Industrial de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), detalla que los snacks elaborados a partir de yuca y plátano han incrementado su protagonismo en la región.

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“Sectores que están tomando un alto protagonismo dentro del rubro de alimentos son los snacks, todo lo que conocemos como boquitas que vienen tanto de la yuca, del plátano y otros. Esto está tomando una alta presencia a nivel centroamericano, del Caribe y también en el mercado norteamericano”, explica.

La ejecutiva señaló, en declaraciones a Infobae, que los productos cárnicos, como embutidos y atunes, así como el segmento lácteo, muestran también un dinamismo positivo en las exportaciones.

Típicos Nokal lidera la exportación de pupusas congeladas, garantizando estandarización y calidad en el mercado internacional./ (Redes de Típicos Nokal)
Típicos Nokal lidera la exportación de pupusas congeladas, garantizando estandarización y calidad en el mercado internacional./ (Redes de Típicos Nokal)

El fenómeno de los productos nostálgicos abarca tanto alimentos procesados como bebidas con identidad cultural. Domínguez destaca que el consumo y la exportación de bebidas como horchata y cebada, generalmente en polvo, han encontrado mercado en Estados Unidos y Centroamérica.

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“Hay ahorita también injerencia de bebidas nostálgicas como las horchatas, las cebadas, todas aquellas bebidas que nos recuerdan toda esa parte bien cultural de El Salvador. Hay empresas en El Salvador que ya lo están exportando a diferentes partes del mundo”, comenta.

La ejecutiva señala que la diversidad de la oferta salvadoreña incluye productos emblemáticos como pupusas y tamales, así como panadería y dulces típicos. “Es interesante ver que tanto la diáspora como el consumidor fuera de El Salvador tiene un gusto adquirido por ese tipo de productos”, afirma.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de estos productos, seguido de Centroamérica, donde es común encontrar bienes salvadoreños en anaqueles de supermercados en países como Guatemala y Honduras. “Estamos hablando de aquellas ciudades donde hay muchos salvadoreños residiendo, pero también hay gente local que lo consume”, sostiene Domínguez.

Primer plano de contenedores rojos, azules y amarillos, con la bandera de El Salvador. Al fondo, un buque de carga y grúas en el Puerto de Acajutla bajo cielo azul.
Los snacks de yuca y plátano ganan protagonismo en las exportaciones salvadoreñas hacia Centroamérica, el Caribe y el mercado norteamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jaime García, director de la ASI y representante del sector de alimentos, resalta el impacto de los acuerdos comerciales para el crecimiento de las exportaciones.

“Insistimos en el arancel cero con Estados Unidos para otros rubros que no estaban contemplados como alimentos. Y hablamos también de ese mercado centroamericano tan importante, que en su conjunto es el mayor al que exportamos”, indica. García subraya que la unificación de reglamentos técnicos y el etiquetado nutricional en la región puede fortalecer la competitividad del sector.

En cuanto a tendencias de consumo, García identificó una preferencia creciente por la practicidad y el valor nutricional. “Uno es cada vez una mayor preferencia en el consumidor por la practicidad, por lo que le permita resolver rápidamente sus necesidades.

El ritmo de vida acelerado implica que tengas alimentos listos y rápidos para poder consumir, pero que a la vez tengan un alto valor nutricional. Ese es un reto para la industria: cómo ofrecer practicidad y a la vez un alto valor nutricional y cuidado de la salud”, señala.

El directivo también observa una mayor valoración hacia la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial por parte de los consumidores, lo que ha motivado a la industria a fortalecer sus prácticas ambientales y sociales.

“La sostenibilidad es la que te va a permitir trascender en el tiempo”, apunta García, quien destaca la realización de encuentros sectoriales para promover mejores prácticas ambientales.

Varias trabajadoras con gorros y mascarillas manipulan paquetes de snacks en una línea de producción industrial dentro de la Planta de Productos Alimenticios DIANA
Operarias de Planta de Productos Alimenticios DIANA trabajan en la línea de producción de snacks, reflejando el compromiso de la empresa reconocida por USAID y COEXPORT en 2024 por su excelencia comercial. (Embajada de Estados Unidos en El Salvador (www.sv.usembassy.gov))

La industria de alimentos salvadoreña continúa adaptándose a los cambios en la demanda, nuevos requisitos del mercado internacional, con un portafolio exportable cada vez más diversificado y competitivo.

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