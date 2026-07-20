América Latina

Chile decretó zona de catástrofe en Coquimbo y Atacama tras un temporal histórico con cinco muertos

Más de 33.000 personas quedaron aisladas y 215.000 sufrieron cortes de luz. Según la Dirección Meteorológica, es el frente de mal tiempo más extenso e intenso de los últimos años

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Más de la mitad de Chile está bajo el agua.

Los temporales de viento y lluvia que azotan a 10 de las 16 regiones del país no dan tregua y la noche de este domingo se ensañaron particularmente con las regiones de Atacama y Coquimbo (840 y 475 kms al norte de Santiago), donde llovió en una hora lo que normalmente llueve en un mes. Esta jornada, las autoridades chilenas informaron que el número de fallecidos subió a cinco y al menos cuatro personas permanecen desaparecidas.

El frente de mal tiempo subió en las últimas horas de sur a norte y ha provocado graves inundaciones, cortes de rutas, del suministro eléctrico y del agua potable. Varias localidades han debido ser evacuadas, mientras otras permanecen totalmente aisladas.

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Esta mañana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregaron el último balance del sistema frontal calificado por el primero como "intenso, con características anormales”, y que solo entre las 19:00 y las 20:00 horas de este domingo dejó 20 mm de agua caída en La Serena y Coquimbo, lo mismo que suele llover en todo un mes.

En tanto, en el pueblo de Andacollo, que está completamente aislado y sin suministro eléctrico, cayeron durante la noche más de 300 mms de lluvia.

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Suben a cinco los muertos por temporales de viento y lluvia en Chile: hay 4 desaparecidos
Pueblos enteros permanecen aislados y otros han debido ser evacuados.

Damnificados

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que en todo el país hay alrededor de 1.950 personas damnificadas -mayoritariamente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío-; y 1.091 albergados, concentrados principalmente en la Región Metropolitana (Santiago).

Asimismo, unas 33.246 personas permanecen aisladas en las regiones de Atacama y Coquimbo; mientras que se han contabilizado 34 viviendas destruidas, 1.087 viviendas con daño mayor, 14.447 viviendas con daño menor y 1.429 viviendas con daño en evaluación por parte de los organismos locales.

Cebrián aseguró que dichas cifras se irán engrosando en las próximas horas puesto que “estos datos son dinámicos, van cambiando hora a hora en la medida también que los organismos municipales y los equipos puedan llegar a las distintas localidades para poder evaluar este daño que ya indicamos”.

Suben a cinco los muertos por temporales de viento y lluvia en Chile: hay 4 desaparecidos
El Gobierno decretó zona de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia del Huasco, en la región de Atacama.

Zona de catástrofe

Por otra parte, más de 215.000 personas sufrieron cortes de luz durante la noche, con más de 100.000 concentrados en Valparaíso y cerca de 30.000 en Coquimbo.

Debido a esto, y a que los reportes del tiempo aseguran que las lluvias continuarán durante toda la semana, el presidente José Antonio Kast anunció esta jornada que se decretó zona de catástrofe en la región de Coquimbo y en la provincia del Huasco, en la región de Atacama, mientras que desde el Senapred confirmaron que las clases seguirán suspendidas para todo el sistema educativo en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de zonas específicas de Atacama y la Región Metropolitana.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el frente de mal tiempo que sacude al país es el más grande registrado en los últimos años, no solo por su intensidad, sino también por su extensión geográfica, y llegó de la mano de “El Niño” luego de un otoño más bien seco en buena parte del país.

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