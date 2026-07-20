Tesla desembarcó en Uruguay con precios bajos y vendió 200 autos en un día

Tesla Model 3, uno de los autos con los que la empresa de Elon Musk desembarca en Uruguay (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

“Tesla now in Uruguay”, posteó en la red social X el magnate Elon Musk, fundador de la marca de autos eléctricos. La llegada de la compañía fue celebrada por empresarios y por el gobierno, que destacó que esto fue posible por el avance de la movilidad eléctrica en el país. Hasta BYD, uno de los competidores, le dio la bienvenida en una publicidad: “Antes de que la movilidad eléctrica fuera una realidad, hubo que construir confianza”.

La compañía se presentó oficialmente en Uruguay el viernes 17, en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

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“Es una mezcla entre milagro y realidad. Por algo Uruguay genera condiciones para que esto pase. Muchas de las propuestas de inversión que hoy tenemos en Uruguay tienen que ver con el tipo de energía que tenemos o con el cambio que ha ocurrido en Uruguay. Por otra parte, sigue siendo un país confiable”, dijo en una declaración el presidente Orsi. “Es una empresa que nos pone en el primer nivel. Estamos agradecidos”, agregó.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al mánager de la compañía en el país, Andrés Folle ( (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Tesla venderá en Uruguay dos modelos en esta primera etapa. El Tesla Model 3, con un precio base de USD 32.990, y el Model Y, que se venderá a partir de USD 36.490. Son precios comparativamente bajos en relación a los valores de otros países y a los de sus competidores en el país.

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Tras el anuncio de sus precios, hubo un boom por sus autos. Según informó Montevideo Portal, en menos de 24 horas se vendieron más de 200 unidades. Son compradores que ya entregaron una seña.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó la “trayectoria y experiencia” de la marca. “Es un reconocimiento a la política de movilidad eléctrica que venimos llevando desde hace tanto tiempo. Lo veo con buenos ojos. Ojalá esto implique también más oportunidades en otros vectores de trabajo”, dijo Cardona.

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Elon Musk: "Tesla is now in Uruguay" (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En las reuniones que la empresa mantuvo con esta jerarca no solo estuvo sobre la mesa la posibilidad de instalarse con autos eléctricos sino también desarrollar una línea de cargas.

Andrés Folle es un ingeniero uruguayo de 28 años que regresó al país para liderar la operación tras cuatro años de estar trabajando en Alemania. En entrevista con El Observador, el ejecutivo contó que la llegada de la empresa al país se dio en el marco de una estrategia de expansión por la región, que se inició en Chile y luego en Colombia.

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“Entendimos que Uruguay realmente tiene una infraestructura ya existente y un público muy conocedor de sus vehículos eléctricos, con un porcentaje de cero kilómetros vendidos muy importante”, señaló.

Andrés Folle, mánager de Tesla en Uruguay. (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Consultado sobre los precios fijados, Falle dijo que se consideraron los precios “ya existentes del mercado”.

“Nosotros estamos mirando cómo está el mercado pero también cómo queremos crecer. Tesla tiene misiones muy concretas, como acelerar la electrificación y tener un futuro de abundancia sostenible, entonces realmente entramos con los precios que nosotros creemos que van a tener un impacto sostenible. Y después mantenernos tratando de ganar los márgenes que podamos”, expresó.

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Cuando Tesla llega a un mercado en general lo hace vendiendo autos. Esto implica instalar un taller de servicio, un centro de entrega, centro de partes y una red de “supercargadores” –como Falle lo denominó–. “Sabemos que ya hay una red existente en Uruguay y queremos contribuir a esa red para que crezca el parque”, señaló Folle.

Según dijo el líder de la operación en Uruguay, Tesla ha superado las expectativas que se puso en el resto del mercado latinoamericano y por eso no se fijó una meta –al menos públicamente– para el país. “La verdad esperamos que Uruguay nos sorprenda de vuelta”, explicó.

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