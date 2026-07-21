República Dominicana pide a la ONU acelerar el despliegue de fuerza antipandillas en Haití

Personas participan el 2 de abril de 2025 en una manifestación en la que exigen a las autoridades medidas para hacer frente a la creciente ola de violencia en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Mentor David Lorens

El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, instó este lunes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a acelerar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, subrayando que la falta de transporte aéreo estratégico y el reducido número de efectivos en misión obstaculizan la restauración de la seguridad en el país vecino.

La intervención de Álvarez se produjo durante una sesión dedicada a la crisis haitiana, donde reiteró el respaldo dominicano a la renovación del mandato de la GSF y de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití.

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Según informó Diario Libre, Álvarez subrayó que, a pesar de que la misión fue autorizada para desplegar hasta 5,550 efectivos, actualmente hay poco más de mil en Haití.

“Esa diferencia representa el principal desafío para el éxito de la misión”, señaló el canciller, quien explicó que la escasez de transporte aéreo estratégico impide trasladar con rapidez los contingentes y equipos comprometidos.

El ministro exhortó a los Estados con capacidad logística a ponerla a disposición de la misión, insistiendo en que “no debería un obstáculo de naturaleza puramente logística interponerse entre la comunidad internacional y la protección de todo un pueblo”.

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Durante la sesión, Álvarez afirmó que la recuperación de la seguridad constituye una condición indispensable para la celebración de elecciones libres en Haití. El canciller dominicano pidió la aplicación plena del régimen de sanciones de la resolución 2653, dirigido no solo a los líderes de las bandas, sino también a quienes financian, facilitan el tráfico ilícito de armas o apoyan material o políticamente a estas estructuras criminales.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, durante una intervención en la ONU. (Foto de archivo: Cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Además, el funcionario respaldó la propuesta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para impulsar una estrategia regional que enfrente las redes criminales transnacionales asociadas a las pandillas haitianas. “Una fuerza internacional puede ayudar a recuperar el territorio; solamente instituciones haitianas sólidas podrán conservarlo de manera permanente”, afirmó Álvarez según Diario Libre.

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En la misma sesión, el Consejo de Seguridad de la ONU analizó la situación haitiana en voz de su representante especial, Carlos Ruiz Massieu, quien aseguró que el país atraviesa una “ventana de oportunidad” para avanzar en su transición política y organizar elecciones.

Según reportó la agencia EFE, Ruiz Massieu destacó como logros recientes la revisión del decreto electoral, el consenso sobre el presupuesto de los comicios y el inicio del registro de votantes.

El diplomático insistió en que el siguiente paso será aprobar un calendario electoral “creíble y realista”, pero advirtió que la violencia de las bandas armadas continúa siendo el obstáculo principal para recuperar la estabilidad.

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Ruiz Massieu remarcó que los preparativos para las elecciones y la mejora de la seguridad “deben avanzar juntos”, señalando que la violencia no puede convertirse en un motivo para retrasar el proceso político.

El representante de la ONU expuso que millones de haitianos siguen desplazados o en situación de inseguridad alimentaria, y que “uno de cada dos integrantes de las pandillas podría ser un menor de edad”.

Integrantes de las Fuerzas Armadas de Haití custodian con carros blindados la oficina del Primer Ministro en Puerto Príncipe (Haití), en una fotografía de archivo. EFE/ Mentor David Lorens

Por su parte, Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC, advirtió que las bandas armadas no solo buscan controlar territorio, sino también apoderarse de las instituciones y de los principales circuitos económicos.

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Alertó sobre la expansión de estas organizaciones fuera de Puerto Príncipe y sobre la llegada constante de armas desde el extranjero, reclamando una respuesta regional coordinada ante el avance del crimen organizado.

El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), Jack Christofides, informó que la misión ya cuenta con estructura de mando, una base operativa y ha realizado operaciones en Tabarre y Delmas, donde se detuvo a sospechosos, se confiscaron armas y se destruyeron cocteles molotov.

Christofides advirtió que la misión aún se encuentra en una etapa inicial y solicitó mayor apoyo internacional para reforzar la presión sobre las bandas armadas.

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El compromiso de República Dominicana con la estabilidad en Haití fue reiterado por el titular de Exteriores, quien aseguró que el país seguirá cooperando con la ONU, apoyando a la GSF y reforzando la lucha contra el tráfico ilícito de armas.

Durante su intervención, Álvarez estuvo acompañado por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente dominicano ante la ONU. La sesión dejó en evidencia tanto el apoyo regional como el consenso internacional sobre la urgencia de reforzar la seguridad para permitir la normalización institucional y democrática en el país caribeño.