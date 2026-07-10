El Salvador consolida presencia durante feria internacional de café en Sudamérica

La diplomacia comercial de El Salvador participó por segundo año consecutivo en la Specialty Coffee Expo Bolivia 2026 en La Paz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La representación diplomática de El Salvador concretó su segunda participación en la Specialty Coffee Expo Bolivia 2026, evento internacional que reunió a productores, distribuidores y expertos del sector cafetalero en la ciudad de La Paz.

Según informó la Cancillería de El Salvador, la Embajada nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia asistió a la feria con el objetivo de promover las distintas variedades de café salvadoreño y fortalecer la presencia del país en el mercado sudamericano.

Durante los cuatro días de actividades de la feria, más de 20,000 visitantes recorrieron los estands de 206 marcas de café provenientes de Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Perú. De acuerdo con un reporte oficial de la Cancillería de El Salvador, en el estand salvadoreño se ofrecieron degustaciones y catas de café, resaltando las particularidades de variedades como pacamara, pacas, cuscatleco y bourbon.

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Esta dinámica permitió a empresarios, distribuidores y público general conocer de primera mano los atributos diferenciadores del grano producido en El Salvador.

La nota difundida el miércoles por la Cancillería precisó que la presencia salvadoreña incluyó la participación de los hermanos Hernández, miembros de la diáspora salvadoreña en Bolivia y responsables del emprendimiento Café Guadalupe.

Según el comunicado, los Hernández avanzan en el proceso para concretar la primera importación formal de café salvadoreño hacia Bolivia. Además, la empresa participó en la Segunda Misión Comercial de Bolivia a El Salvador, celebrada en junio, en la que visitaron diversas fincas cafetaleras nacionales.

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El Salvador promovió sus variedades de café ante más de 20 mil visitantes en la feria de café de Bolivia. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Salvador consolida alianzas estratégicas en la Specialty Coffee Expo Bolivia

La participación salvadoreña en la feria también propició el acercamiento con actores clave del sector. Según la Cancillería de El Salvador, la asociación de empresarios Bolivian Coffee Alliance manifestó su interés en firmar un acuerdo de colaboración con el país centroamericano, con el objetivo de potenciar oportunidades comerciales y promover nuevas alianzas estratégicas.

“Eventos como este permiten concretar el interés de empresarios bolivianos por nuestro café, de conocer nuestras plantaciones y generar nuevas alianzas”, señala la institución en su nota oficial.

De igual manera, el reporte diplomático detalló que la presencia continuada en ferias internacionales forma parte de los esfuerzos de la representación salvadoreña para fortalecer los vínculos con compradores y distribuidores, y para apoyar a los productores nacionales y a la diáspora.

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La participación de El Salvador buscó fortalecer vínculos con compradores y distribuidores y abrir negocios para productores, exportadores y la diáspora. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

“Se trabaja para fortalecer los vínculos con potenciales compradores y distribuidores, generar nuevas oportunidades de negocio para los productores y exportadores nacionales y apoyar a la diáspora salvadoreña”, añadió la Cancillería de El Salvador.

La asistencia de la representación de El Salvador por segundo año consecutivo a la Specialty Coffee Expo Bolivia también representa una estrategia de posicionamiento en el mercado regional, según subraya la representación diplomática. La feria se consolida como un espacio clave para la promoción de la oferta exportable nacional y para la identificación de nuevas oportunidades de negocio para el sector cafetalero.

También se busca consolidar relaciones con posibles socios, creando de esa manera oportunidades comerciales para los productores y exportadores del país y brindar respaldo a la comunidad salvadoreña en el exterior.

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