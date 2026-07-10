Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía . (YouTube)

Durante el encuentro con seguidores de Dune, Denis Villeneuve y Timothée Chalamet compartieron impresiones sobre el cierre de la trilogía y el proceso de producción de la nueva película, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Timothée, quien interpreta a Paul Atreides desde la primera entrega de la franquicia, habló sobre el significado que tuvo concluir el rodaje de la tercera película.

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El actor explicó que, después de varios años vinculado al personaje y al universo creado por Frank Herbert, el final de la producción representó un momento especialmente significativo.

Asimismo, el artista dijo que trabajar durante varios años junto al mismo equipo de producción y al elenco generó un vínculo que hizo diferente el cierre de esta etapa. Chalamet comentó que sintió que el rodaje marcaba el final de un proceso que había ocupado una parte importante de su trayectoria profesional reciente.

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Timothée Chalamet admitió que 'Dune: Part Three' se sintió como el final de una etapa de su vida. (Captura de video)

“Esta fue la más emotiva, a nivel persona. No necesariamente el personaje, sino que he estado viviendo con esto durante tanto tiempo. Estoy muy orgulloso de vivir con ello. Estoy muy orgulloso de trabajar con Denis y esta familia”, señaló.

Ya añadió: “Así que sentí que había un final en el proceso, y sentí cierta nostalgia al vivir el momento, aunque tenía 29 años cuando la filmamos. Sentí que estaba perdiendo una parte de mí al terminarla”.

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Por si fuera poco, el actor afirmó que terminar la película le produjo una sensación de melancolía al separarse del equipo con el que trabajó durante varios años.

“Sentí que era el final. Y fue muy emotivo. Sentí melancolía al despedirme de esta increíble familia, de este increíble equipo. Y no podía creer lo rápido que pasó la experiencia”, comentó.

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Timothée Chalamet aseguró que sintió melancolía por tener que despedirse del equipo de Dune.

Durante la misma sesión, Denis Villeneuve también se refirió al trabajo realizado por Timothée Chalamet en esta nueva entrega. El director destacó la evolución del actor a lo largo de las tres películas y explicó que el recorrido del personaje puede observarse como un proceso de transformación.

“Es realmente impresionante. Es como en la primera película, donde un niño descubre un planeta; en la segunda, cuando alguien se convierte en adulto; y ahora crea algo muy especial. Me impresionó mucho la actuación de Timothée en la película”, expresó.

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Sobre la tercera producción, indicó que la interpretación de Chalamet incorpora nuevos elementos dentro de ese desarrollo.

“Tengo muchas ganas de que vean lo que Timothée hizo en esta película”, comentó el cineasta. También añadió que la actuación del protagonista le resultó especialmente destacada durante el proceso de producción.

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Denis Villeneuve destacó el trabajo de Timothée Chalame. (Captura de video)

Dune 3 representa la continuación de la adaptación cinematográfica de la saga literaria creada por Frank Herbert, un proyecto dirigido por Denis Villeneuve que comenzó con el estreno de la primera película en 2021 y continuó con una segunda entrega en 2024.

Cabe destacar que durante la presentación del primer tráiler de la película, realizada en marzo, Denis Villeneuve explicó que sintió la necesidad de concluir la historia iniciada con las dos entregas anteriores.

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El director señaló que, después de finalizar la producción de la segunda película, tenía previsto realizar otro proyecto antes de regresar al universo de Dune.

Denis Villeneuve planeaba tomarse un descanso del proyecto de Dine. REUTERS/Mike Blake

“Cuando haces una serie de películas, estableces una relación con el público. Volví a casa. Le dije a mi equipo: ‘Me tomo un descanso. Se acabó. Adiós’. Y volví a casa, pero seguía despertándome en mitad de la noche con esas imágenes”, dijo.

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Dune: Part Three llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve, basada en las novelas de Frank Herbert.