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‘La familia Ingalls’ en Netflix: así fue el cameo de Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson

¿La viste en la nueva adaptación? La actriz de la serie clásica aparece en una escena que dura apenas unos segundos

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Este video es una escena de la nueva adaptación de la serie "La casa de la pradera", disponible en Netflix. Este fragmento corresponde al segundo episodio de la primera temporada.

[Alerta de spoilers ligeros de La casa de la pradera]

Los seguidores más atentos de La familia Ingalls recibieron una inesperada sorpresa con el estreno de la nueva adaptación de La casa de la pradera en Netflix. En el segundo episodio de la primera temporada, la plataforma escondió un breve cameo de Alison Arngrim, la actriz que dio vida a la villana Nellie Oleson en la serie clásica emitida entre 1974 y 1983.

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La producción, que se estrenó el 9 de julio, apuesta por una versión más cercana a las novelas de Laura Ingalls Wilder y, durante su primera entrega, sitúa a la familia Ingalls en Kansas antes de su posterior llegada a Walnut Grove.

‘La familia Ingalls’: así fue el cameo de Allison Arngrim en la nueva serie de Netflix
El breve cameo de Alison Arngrim funciona como un guiño para los fanáticos de la serie original de los años setenta. (Composición fotográfica(NBC/Netflix)

Aunque el personaje de Nellie todavía no forma parte de la historia, los responsables de la serie encontraron una manera de rendir homenaje a uno de los rostros más emblemáticos de la franquicia.

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En lugar de repetir su papel más recordado, Arngrim aparece convertida en Ida, una extraña mujer que vive en el bosque junto a otros vagabundos. La escena comienza cuando Laura y Mary salen en busca de John Edwards y terminan encontrándose con un pequeño grupo reunido alrededor de una fogata.

Ida intenta convencer a las niñas de quedarse con ellos y, cuando Laura intenta escapar, la mujer la sujeta asegurando que “solo quiere protegerla de los lobos”. La tensión termina cuando Edwards llega a tiempo para rescatarlas.

‘La familia Ingalls’: así fue el cameo de Allison Arngrim en la nueva serie de Netflix
En la nueva versión, Arngrim interpreta a Ida, una misteriosa mujer del bosque que pone en aprietos a Laura y Mary Ingalls. (Composición fotográfica(NBC/Netflix)

La responsable de la nueva adaptación, Rebecca Sonnenshine, reveló a Parade cómo surgió la idea de insertar este fugaz “easter egg” con la famosa integrante del cast original.

“Escribí ese episodio. Y entonces pensé: ‘¿No sería divertido traer a Alison Arngrim como esta mujer loca de la pradera?’. Sentí que quizá aceptaría. Me parecía una persona muy genial”, recordó la showrunner.

Sonnenshine explicó que incluso olvidó la propuesta durante parte del proceso de producción, hasta que finalmente decidieron hacerla realidad.

‘La familia Ingalls’: así fue el cameo de Allison Arngrim en la nueva serie de Netflix
La actriz pidió verse aún más desaliñada para dar vida a Ida, una mujer que asusta a las hermanas Ingalls (Netflix)

“Sé lo mucho que Nellie Oleson significa para la gente como personaje. No aparece en esta temporada porque todavía no han llegado a Walnut Grove. Pero pensé que esta era una manera de incluirla, porque es muy importante para el público”, afirmó.

La creadora también destacó la disposición de Arngrim para transformar su apariencia. “Fue una gran profesional. Me dijo: ‘¿Puedo tener más cosas en los dientes?’. Y le respondí: ‘Sí, por supuesto’. Fue encantadora, divertida, llena de energía y se entregó por completo. De verdad tuvimos mucha suerte. Fue un sueño hecho realidad”, señaló Sonnenshine.

El regreso de Alison Arngrim a la pradera

La propia actriz contó a Tudum cómo recibió la propuesta que la llevó de vuelta a la pradera. “Recibí una llamada: ‘¿Qué haces dentro de una semana y media? ¿Podrías venir a Winnipeg? Tenemos este personaje y queremos que seas tú’. Todo ocurrió muy rápido, quizá con dos semanas de anticipación”, recordó.

Alison Arngrim
Arngrim celebró que una nueva generación descubra la historia de la familia Ingalls a través de la adaptación de Netflix. (Photo by Vincent Sandoval/WireImage)

Sobre Ida, explicó con humor: “Básicamente es una mujer loca que vive en el bosque. Está con otros vagabundos cenando alrededor de una fogata y las pobres e inocentes niñas Ingalls aparecen por allí. Pensé: ‘Eso suena increíblemente espeluznante. Es totalmente mi estilo. Voy enseguida’”.

La caracterización también sorprendió a la actriz, quien destacó el esfuerzo del equipo por recrear con mayor fidelidad la vida en el siglo XIX.

“La primera cosa que me dejó boquiabierta fue el vestuario”, comentó al blog de Netflix. Después recordó que una maquilladora le dijo: “‘Te das cuenta de que aquí vives en el bosque’. Procedieron a hacer que pareciera que me cuidaba muchísimo menos de lo que realmente hago. Me pintaron los dientes para que se vieran horribles y las uñas para que parecieran sucias y enfermas”.

La actriz también elogió a Alice Halsey y Skywalker Hughes, las nuevas intérpretes de Laura y Mary Ingalls. “Son fabulosas”, aseguró. “Estas niñas tienen currículums más largos que algunas personas de 40 o 50 años, y solo tienen 12. Son muy buenas y parece que son grandes amigas”.

"La casa de la pradera", una nueva adaptación de la clásica historia de "La familia Ingalls"
Alison Arngrim elogió el detallado vestuario y maquillaje de la producción de Netflix por su fidelidad al siglo XIX.(Netflix)

Aunque la primera temporada todavía no presenta a la familia Oleson, la producción ya confirmó que Willa Dunn asumirá el papel de Nellie en la segunda entrega.

Allison Arngrim está ansiosa por ver a su sucesora. Su consejo para la joven actriz fue: “Acepta el papel y disfrútalo. Es el personaje más divertido que se puede interpretar. Hazte amiga de los demás niños y no te tomes nada de manera personal”.

“Si haces esto correctamente, habrá gente que te odiará y creerá que la serie es real. Necesitas un fuerte sentido de identidad y un humor bastante oscuro. Incluso si los fans no separan la ficción de la realidad, tú sí debes hacerlo”, enfatizó.

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