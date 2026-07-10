Esto es lo que opina Jennifer Garner del reboot de ‘13 Going on 30’

Jennifer Garner habla del reboot de 13 Going on 30 que llegará a Netflix. (IMDb/Columbia Pictures)

A más de dos décadas del estreno de 13 Going on 30, la historia que llevó a Jennifer Garner a interpretar a Jenna Rink regresará con una nueva adaptación para Netflix.

El proyecto, que actualmente se encuentra en proceso de producción, tendrá como protagonistas a Emily Bader y Logan Lerman, aunque los detalles de la trama todavía se mantienen reservados.

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Jennifer, quien además participa como productora ejecutiva del reboot, habló recientemente sobre la nueva versión y destacó la continuidad del proyecto con respecto a la película estrenada en 2004.

La actriz recordó especialmente el trabajo del director Gary Winick, responsable de la cinta original, quien falleció en 2011 debido a cáncer cerebral.

Jennifer Garner recordó al director de la película, quien falleció poco después del estreno. (Captura de video)

Durante la premier en Los Ángeles de The Five Star Weekend, celebrada el 8 de julio, la famosa explicó que el legado de Winick continúa presente en la nueva producción.

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“Siento que el legado de nuestro director, Gary Winick, quien falleció de cáncer cerebral después de que terminamos de rodar esa película, continúa. Eso me hace muy feliz”, expresó.

Jennifer Garner también se refirió a Emily Bader, quien asumirá el papel que ella interpretó hace más de 20 años.

La actriz expresó su respaldo hacia la nueva protagonista y comentó que está contenta de que otra intérprete tome el relevo de Jenna Rink en esta nueva etapa. “Esa pequeña Emily es adorable”, comentó.

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Jennifer Garner mostró su respaldo a Emily Bader (Netflix)

Aunque forma parte del equipo de producción, Garner reconoció que todavía desconoce cómo será exactamente la historia que presentará Netflix.

La actriz explicó que no tiene información completa sobre los cambios que incluirá la adaptación ni sobre la manera en que se actualizarán los elementos de la película original.

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“No sé muy bien qué va a ser. Pero creo que la gente se lo pasará en grande viéndola”, dijo.

La cinta de 2004 narró la historia de Jenna Rink, una adolescente que desea avanzar rápidamente hacia la adultez y que, tras un acontecimiento inesperado, despierta convertida en una mujer de 30 años.

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13 Going on 30 narra la historia de una adolescente que despierta como una adulta de 30 años tras pedir un deseo. (Captura de video)

La producción contó con Mark Ruffalo como Matt Flamhaff, además de las participaciones de Judy Greer y otros actores que acompañaron a Garner en el reparto.

Desde su estreno, 13 Going on 30 se convirtió en una de las películas más identificadas con la trayectoria de Jennifer Garner.

La actriz ha hablado en diferentes ocasiones sobre la influencia que tuvo el filme en su carrera y también sobre las situaciones que surgieron en su vida familiar debido a la popularidad de la historia.

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En una entrevista realizada en febrero para el pódcast Not Gonna Lie, conducido por Kylie Kelce, Garner recordó que la película llegó a formar parte de algunas actividades infantiles a las que asistían sus hijos.

Según explicó, en ciertas ocasiones algunos padres proyectaban la cinta durante fiestas de cumpleaños o reuniones de pijamas al considerarla una opción de entretenimiento familiar. Sin embargo, destacó que sus hijos no siempre la pasaban bien al verla en pantalla.

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Jennifer Garner confesó que los padres de los amigos de sus hijos proyectaban 13 Going on 30 en las pijamadas.

“Mis hijos, en primer lugar, estaban horrorizados. Y en segundo lugar, les dolía mucho verme triste, les dolía mucho verme enamorada… y, además, les daba muchísima vergüenza ajena”, expresó.

Jennifer Garner es madre de Violet, de 20 años; Seraphina, de 17; y Samuel, de 13, quienes son fruto de su matrimonio con el actor Ben Affleck.

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El nuevo proyecto de Netflix todavía no cuenta con una fecha oficial de estreno. La producción se encuentra actualmente en fase de rodaje y la plataforma no ha revelado detalles completos sobre la historia ni sobre los personajes que acompañarán a Bader y Lerman.