América Latina

El Senado de Paraguay condenó las expresiones racistas de Celeste Amarilla contra Mbappé

Tras más de cinco horas de debate, la Cámara Alta aprobó por mayoría la resolución, donde también expresó su “absoluto rechazo” al racismo y la discriminación

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El futbolista francés Kylian Mbappé (Europa Press)
El futbolista francés Kylian Mbappé (Europa Press)

El Senado de Paraguay condenó este miércoles “las expresiones discriminatorias y racistas” de Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, mediante una resolución que fue aprobada a pesar del respaldo que recibió la legisladora de otros senadores.

Tras más de cinco horas de debate, la Cámara Alta aprobó por mayoría la resolución, donde también expresó su “absoluto rechazo” al racismo y la discriminación, y subrayó que las declaraciones de Amarilla no representan la postura de la cámara del Congreso paraguayo.

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La polémica comenzó el pasado sábado cuando Amarilla afirmó en redes sociales que Mbappé “en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés”, dichos que fueron calificados como racistas por la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente francés Emmanuel Macron.

La legisladora hizo estos comentarios tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia (0-1), partido definido por un penal de Mbappé, a quien Amarilla acusó de mantener una actitud “prepotente”.

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Durante la sesión plenaria, Amarilla volvió a elevar el tono al calificar al futbolista como un “hijo de puta” y recordó que Mbappé negó el saludo al guardameta Orlando Gill al finalizar el encuentro. También rechazó llamar a Francia la “tierra de Mbappé”, y declaró: “Me niego a reducir esta historia, toda esa enorme Francia, todo ese enorme legado cultural, artístico, democrático, a Mbappé”.

Vista de una sesión del Congreso de Paraguay, en Asunción (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)
Vista de una sesión del Congreso de Paraguay, en Asunción (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)

Críticas a Mbappé

La senadora Yolanda Paredes apoyó la postura de Amarilla y aseguró que Mbappé fue “racista y xenofóbico” contra los jugadores paraguayos, a quienes, según ella, trató de “humillar” durante el partido. “Si no fue capaz de elaborar un gol, de meter un gol, no me vengan después con un tuit condenando a una ciudadana paraguaya por la inutilidad de él mismo dentro de la cancha”, señaló.

Paredes lamentó que la ONU haya defendido a Mbappé, pero no se haya pronunciado sobre los supuestos ataques del jugador francés a los paraguayos. “Yo quiero saber en qué parte de la película Paraguay es inferior a Francia”, cuestionó.

El senador Líder Amarilla también opinó en la misma línea, asegurando que los paraguayos fueron “humillados” antes, durante y después del partido. Defendió a su colega al afirmar que sus expresiones respondieron a la “ofensa” sentida: “No con los términos apropiados que a lo mejor debía utilizar, no con los términos aprobados por la sociedad actual (...), expresó la indignación del pueblo paraguayo por el menosprecio de los jugadores franceses, en especial de Mbappé”.

En contraste, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, criticó las palabras de Amarilla y le aconsejó convertirse en “dueña de su silencio”. Añadió: “Para mí las publicaciones de la senadora no están mal, están malísimas y no representan lo que piensan la mayoría de los paraguayos”, mostrando una tarjeta roja “a todos los que están a favor del racismo”.

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