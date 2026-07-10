El Encuentro Portuario del Triángulo Norte reúne en San Salvador a líderes logísticos de la región

Representantes de El Salvador, Guatemala y Honduras se reunieron este 9 de julio en un foro empresarial. Hubo diagnósticos sobre cadenas de suministro y promesas de trabajo conjunto. Una frase de Javier Escobar marcó el tono del debate (Foto cortesía Camarasal)

El Encuentro Portuario del Triángulo Norte congregó este 9 de julio en San Salvador a representantes de los principales puertos, especialistas y empresarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. La actividad, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) a través de su Comité de Transporte y Logística, se enfocó en analizar los desafíos y oportunidades para la logística y el comercio regional, según reportó el organismo en su portal oficial.

El foro empresarial, denominado “Conectando Puertos, Impulsando Competitividad Regional”, reunió a líderes del sector portuario, expertos en logística, comercio exterior y facilitación aduanera. Los organizadores destacaron que la competitividad regional depende de la eficiencia de los puertos y las aduanas, así como de la capacidad para agilizar los procesos de comercio.

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En palabras de Leticia Escobar, presidente de la Camarasal, “la competitividad de nuestros países también se construye en sus puertos, en sus aduanas y en cada proceso que facilita el comercio. Espacios como este nos permiten identificar oportunidades de colaboración y avanzar hacia una región más integrada, eficiente y preparada para competir en los mercados internacionales”.

La cita de este 9 de julio reunió voces de El Salvador, Guatemala y Honduras para cruzar experiencias sobre integración centroamericana y decisiones estratégicas, en una agenda que apunta a cambios concretos (Foto cortesía Camarasal)

Durante la jornada, los participantes analizaron el impacto de las tensiones geopolíticas en las cadenas de suministro y los avances en modernización aduanera y eficiencia logística. Los principales operadores portuarios del Triángulo Norte compartieron perspectivas sobre las condiciones actuales y las oportunidades para alcanzar operaciones más competitivas en el ámbito internacional.

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Uno de los momentos centrales fue el conversatorio regional titulado “Retos compartidos, decisiones estratégicas”, en el que panelistas de los tres países discutieron mecanismos para fortalecer la coordinación entre puertos, mejorar la facilitación comercial y promover la eficiencia en los servicios logísticos. De acuerdo con la información oficial, este espacio permitió intercambiar experiencias sobre la integración regional y los desafíos comunes que enfrentan las cadenas logísticas en Centroamérica.

La realización del evento fue posible gracias al respaldo de empresas aliadas como Fast Cargo, American Logistics Group, ZIM – Trilog, PLG de El Salvador, Smart Cargo, KaltMann, Continents Trade, Grupo Inporse, International Logistic, Agunsa, C807 y King Ocean Services.

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Encuentro portuario del Triángulo Norte en San Salvador dejó una pregunta clave sobre competitividad y aduanas regionales (Foto cortesía Camarasal)

En el contexto internacional, la Camarasal mantiene una estrategia activa de posicionamiento. Como parte de su agenda de cooperación, la organización integra instancias como la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), las Cámaras Latinas en USA (CAMACOL), la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Además, a escala nacional, participa en la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador (CIFACIL).

La presencia internacional de la Camarasal fortalece su capacidad de incidencia y cooperación en beneficio del sector empresarial salvadoreño. La organización extiende así su presencia en espacios relevantes para la integración económica y la promoción de la competitividad regional, consolidándose como referente estratégico en el desarrollo empresarial y logístico de la región.

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Vale recordar que en junio, la Camarasal a través de su Centro de Mediación y Arbitraje (CMA), y el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA), Capítulo Salvadoreño, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que marca el inicio de una nueva etapa para el fortalecimiento del arbitraje y la mediación en El Salvador.