Charlie Sheen llega a un acuerdo con Brooke Mueller tras ser señalado de deber 15 millones de dólares por la manutención de sus hijos

Charlie Sheen resuelve disputa de manutención infantil con su exesposa Brooke Mueller. (FilmMagic)

Charlie Sheen y su exesposa, Brooke Mueller, alcanzaron un acuerdo para resolver la disputa judicial relacionada con el pago de la manutención de sus hijos, según documentos presentados ante un tribunal y dados a conocer recientemente.

De acuerdo con los registros judiciales, Sheen aceptó pagar a Mueller un total de 500 mil dólares correspondientes a obligaciones pendientes por concepto de manutención infantil.

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El acuerdo establece que la mitad de esa cantidad deberá entregarse antes del 10 de julio, mientras que el resto será cubierto a más tardar el 1 de septiembre. La resolución indica que el pago acordado liquida las obligaciones por manutención e intereses acumulados entre marzo de 2011 y julio de 2026.

Asimismo, señala que, a partir del 1 de julio de este año, cada uno de los padres asumirá de manera individual los gastos relacionados con sus hijos cuando estos permanezcan bajo su respectiva custodia.

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Charlie Sheen y Brooke Mueller compartirán los gatos de sus hijos. Chris Polk/FilmMagic

Charlie Sheen y Brooke Mueller son padres de los gemelos Bob y Max, quienes actualmente tienen 17 años.

El nuevo acuerdo se produce varios meses después de que Mueller presentara una solicitud ante el tribunal en la que afirmaba que el actor mantenía una deuda superior a los 15 millones de dólares por concepto de manutención infantil.

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En esa petición, presentada en diciembre del año pasado, la actriz sostuvo que el artista adeudaba aproximadamente 8.9 millones de dólares en pagos de manutención y alrededor de 6.4 millones de dólares adicionales correspondientes a intereses acumulados. También solicitó que el actor realizara el pago total dentro de un plazo de 30 días.

Según los documentos judiciales de entonces, la famosa señaló que un tribunal había fijado en abril de 2010 una obligación mensual de 55 mil dólares por concepto de manutención para sus hijos.

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Brooke Mueller alegó que Charlie Sheen debía pagar 55 mil dólares mensuales. Jason Merritt/FilmMagic

De acuerdo con su versión, los pagos se realizaron sin inconvenientes hasta julio de 2011, momento en el que, aseguró, comenzaron a recibirse de forma parcial o dejaron de efectuarse.

En esa misma presentación judicial, Brooke Mueller también solicitó el reembolso de 25 mil dólares por concepto de honorarios legales derivados del proceso.

Tras conocerse el nuevo acuerdo, ni los representantes de Charlie ni los de Brooke emitieron declaraciones públicas sobre la resolución.

Sheen y Mueller estuvieron casados entre 2008 y 2011. Tras su divorcio, ambos conservaron la custodia legal compartida de sus hijos, aunque ese acuerdo está sujeto a determinadas condiciones establecidas por el tribunal.

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Brooke Mueller y Charlie Sheen mantuvieron la custodia compartida tras su divorcio. shutterstock

Los documentos judiciales indican que la custodia legal conjunta permanecerá vigente siempre que Brooke Mueller mantenga las condiciones establecidas por el acuerdo.

Entre ellas figura que no existan resultados positivos en pruebas de consumo de alcohol o drogas ni recaídas relacionadas con esas circunstancias.

En caso de producirse alguna de esas situaciones, el acuerdo contempla que Charlie Sheen pueda asumir la custodia exclusiva de los menores hasta que exista una nueva orden judicial o un acuerdo firmado por ambas partes.

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Charlie Sheen casi obtiene la custodia exclusiva de sus gemelos. (Netflix)

Respecto a la custodia física, los registros establecen que ambos padres comparten el cuidado de los adolescentes. No obstante, también precisan que la residencia principal de Bob y Max permanecerá con Charlie Sheen.

El acuerdo añade que Brooke contará con periodos de convivencia y visitas que serán organizados de manera flexible entre ambas partes, con el objetivo de mantener un contacto frecuente y continuo de los hijos con sus dos padres.

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