República Dominicana: Localizan plantación ilegal de marihuana y detienen a dos haitianos en operativo

Autoridades capturaron dos haitianos y desmanteló una plantación ilegal de 45 plantas de marihuana en Los Limoncillos, San José de Ocoa. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Una operación conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público permitió descubrir este jueves una plantación ilegal de marihuana en la zona montañosa de la comunidad Los Limoncillos, en San José de Ocoa, donde fueron detenidos dos ciudadanos haitianos vinculados al cultivo. La plantación, compuesta por 45 plantas del vegetal, fue localizada con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea, drones y personal especializado, informaron autoridades en un comunicado.

De acuerdo con la DNCD, la acción forma parte de las labores de inteligencia y vigilancia que buscan desmantelar grandes cultivos de droga en la región. Durante el operativo, los agentes lograron ubicar la plantación al norte de las lomas de Los Limoncillos, en una zona de difícil acceso. El hallazgo incluyó dos viveros calcinados, una bomba para fumigar, tanques, un rollo de sarán, malla utilizada para regular la luz y la temperatura en los cultivos, dos teléfonos celulares y una cantidad no precisada de dinero en efectivo, así como otros materiales empleados para el proceso de germinación.

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La DNCD explicó que la intervención contó con la colaboración de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), que facilitó el desplazamiento de los equipos operativos hacia la apartada comunidad rural. Según el comunicado oficial, los dos detenidos de nacionalidad haitiana fueron entregados a las autoridades judiciales competentes para proceder con las investigaciones y determinar su responsabilidad en el caso.

Las autoridades localizaron el cultivo de marihuana con helicópteros, drones y personal especializado en tareas de inteligencia y vigilancia. (Cortesía: Dirección Nacional de Control Antidrogas)

Intensifica investigaciones tras desmantelar plantación de marihuana

De igual manera, el operativo se enmarca en una investigación más amplia orientada a esclarecer si existen vínculos entre este sembradío y otras grandes plantaciones de marihuana desmanteladas recientemente en la provincia. “El Ministerio Público y la DNCD desarrollan una amplia investigación para establecer si las grandes plantaciones de marihuana, desmanteladas recientemente en esa zona, guardan relación con este caso”, señala el documento institucional.

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Durante la inspección, los agentes incautaron 45 plantas de marihuana y diversos insumos agrícolas que fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con el objetivo de determinar el peso total del cultivo ilícito. La DNCD también señaló que la colaboración interinstitucional y el uso de tecnología, como drones y equipos aéreos, resultaron determinantes para el éxito de la operación en un área de difícil acceso y densa vegetación.

Según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la localización de este cultivo se produjo gracias a tareas de rastreo estratégico y focalizado cerca de los puntos donde anteriormente se detectaron otras plantaciones en la provincia de Ocoa.

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Una persona con las manos esposadas con grilletes metálicos lleva vestimenta oscura y las tiene juntas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución reiteró que todos los indicios recolectados en el lugar, incluyendo los equipos agrícolas y los teléfonos móviles, serán analizados por los peritos de la investigación. Las plantas confiscadas permanecen bajo resguardo para su análisis en el INACIF, organismo que determinará la cantidad y características del material decomisado.

De acuerdo con el comunicado de la DNCD, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a la red de cultivo y tráfico de marihuana en la provincia de San José de Ocoa.