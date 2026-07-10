Panamá

Reducir los residuos sólidos que contaminan siete ríos urbanos: una tarea pendiente que intentarán saldar en Panamá

La iniciativa, denominada “Siete Cuencas”, cuenta con la tecnología de The Ocean Cleanup y la experiencia local de Marea Verde

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La iniciativa busca fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas urbanas. (MiAmbiente)
La iniciativa busca fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas urbanas. (MiAmbiente)

Marea Verde junto a The Ocean Cleanup programan reducir la contaminación por residuos sólidos en los ríos Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tapia y Cabra, ubicados en la ciudad capital, para interceptar los residuos que desembocan en la Bahía de Panamá.

La tarea consiste en la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de interceptación de desechos, complementados con acciones de educación ambiental y participación comunitaria para lograr la reducción de los residuos sólidos.

El impacto de la contaminación en los ríos urbanos de Panamá se manifiesta en la disminución de la calidad del agua, la proliferación de residuos y el aumento de enfermedades de transmisión hídrica.

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En la ciudad, las autoridades recomiendan evitar el baño en la bahía y en áreas urbanas, debido a la presencia de contaminantes, situación verificada por organismos internacionales.

La ciudad de Panamá enfrenta un deterioro creciente en la calidad de los ríos urbanos a causa de la contaminación y la degradación de los suelos, fenómeno que compromete la seguridad hídrica y el equilibrio ambiental de la región.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y Mirei Endara de Heras, presidenta de Marea Verde, firmaron el convenio "Siete Cuencas". (MiAmbiente)
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y Mirei Endara de Heras, presidenta de Marea Verde, firmaron el convenio "Siete Cuencas". (MiAmbiente)

Datos recientes del Ministerio de Ambiente revelan que la deforestación y las quemas agrícolas han reducido la cobertura boscosa nacional a menos del 50 %, acentuando la erosión y la sedimentación en cuencas hidrográficas estratégicas, como la del Canal de Panamá.

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El acuerdo permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones para contribuir a la protección de los recursos hídricos y mejorar la calidad ambiental de las cuencas hidrográficas urbanas, promoviendo una gestión integral de los residuos antes de que estos lleguen a la bahía de Panamá y al océano.

El convenio también contempla la implementación de programas de educación ambiental dirigidos a estudiantes, organizaciones comunitarias y residentes de las áreas de influencia, con el propósito de fortalecer la cultura ambiental, fomentar la correcta disposición de los residuos y promover la corresponsabilidad ciudadana en la conservación de los ríos urbanos.

Por su parte, Mirei Endara de Heras, presidenta de Marea Verde resaltó que la alianza permitirá ampliar el impacto del proyecto Siete Cuencas y consolidar un modelo de gestión que no solo intercepta residuos antes de que lleguen al mar, sino que también genera información científica, promueve cambios de comportamiento y moviliza a las comunidades para convertirse en parte de la solución frente a la contaminación por desechos sólidos.

La mejor manera de proteger nuestros ríos y mares es evitar que la basura llegue a ellos. Este convenio demuestra que cuando el Estado, las organizaciones ambientales, las autoridades locales y la ciudadanía trabaja de manera coordinada, es posible generar soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida de la población y fortalezcan la protección de nuestros recursos naturales.

Con el proyecto Siete Cuencas damos vamos hacia un Panamá más limpio y resiliente”, indicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Desechos sólidos retenidos en una barrera colocada por Marea Verde en el río Matías Hernández, antes de desembocar en la Bahía de Panamá. (Marea Verde)
Desechos sólidos retenidos en una barrera colocada por Marea Verde en el río Matías Hernández, antes de desembocar en la Bahía de Panamá. (Marea Verde)

En este contexto, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la gestión ambiental surgen como prioridades para garantizar la seguridad hídrica de Panamá y la salud de sus habitantes. Las acciones implementadas buscan revertir el deterioro del entorno y asegurar la sostenibilidad de los ríos urbanos ante el crecimiento de la ciudad y los desafíos del cambio climático.

La acción representa un paso estratégico para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas urbanas del país, reduciendo la contaminación de los ríos que desembocan en la bahía de Panamá. Actualmente se han intervenido tres de los siete ríos, a saber: Juan Díaz, Río Abajo y Matías Hernández.

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