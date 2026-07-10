República Dominicana

El Centro de Operaciones de Emergencias eleva a 15 las provincias dominicanas bajo alerta por aguaceros

El Centro de Operaciones de Emergencias amplió los avisos ante un patrón de inestabilidad por una vaguada y una onda tropical, con riesgo de crecidas e inundaciones repentinas y con una advertencia marítima por oleaje peligroso

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Mapa de la República Dominicana que muestra provincias en alerta amarilla y verde, logo del COE, escudo de la Presidencia, datos de alerta y contacto.
Un mapa de la República Dominicana muestra 7 provincias en alerta amarilla y 8 en alerta verde por vaguada al 9 de julio de 2026, según el Centro de Operaciones de Emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este jueves a siete las provincias en alerta amarilla, incluyó al Distrito Nacional y mantuvo otras ocho en alerta verde por las lluvias asociadas a una vaguada y una onda tropical, un escenario que también llevó a recomendar que embarcaciones pequeñas y medianas permanezcan en puerto en tramos de las costas caribeña y atlántica por oleaje peligroso.

La medida responde a un pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología que prevé aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas, sobre todo entre la tarde y las primeras horas de la noche. Según el parte oficial, el riesgo incluye crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas y repentinas.

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En alerta amarilla quedaron La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. En alerta verde figuran Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Santiago y Hermanas Mirabal.

De acuerdo con Listín Diario, el boletín meteorológico también mencionó aguaceros sobre Monte Plata, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, Santiago y Santiago Rodríguez, entre otras zonas cercanas, a mediados de la tarde y al inicio de la noche.

La combinación de una vaguada y altos niveles de humedad incrementa la probabilidad de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.(Cortesía: Diario Libre)
La combinación de una vaguada y altos niveles de humedad incrementa la probabilidad de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.(Cortesía: Diario Libre)

El COE pidió no cruzar ríos ni usar balnearios en las provincias bajo alerta

La recomendación central a la población es abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua. El organismo también pidió no usar balnearios en las provincias bajo alerta y mantener contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el propio centro de emergencias.

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Ese llamado alcanza de forma especial a las comunidades cercanas a cursos de agua, ante la posibilidad de inundaciones. El organismo pidió seguir los lineamientos de protección civil y limitar el cruce de afluentes mientras persistan las precipitaciones.

En la costa caribeña, desde Cabo Rojo en Pedernales hasta la Bahía de Neiba en Barahona, las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto por las condiciones marítimas peligrosas. En el resto del litoral caribeño, la recomendación es navegar con precaución.

Para la costa atlántica, desde la Isla Saona en La Altagracia hasta Cabo Cabrón en Samaná, la instrucción para los operadores de embarcaciones de menor tamaño también es permanecer en puerto por oleaje peligroso. En el resto de esa costa se aconsejó navegar con precaución cerca del perímetro costero.

Calle de adoquines mojada con personas caminando bajo paraguas, edificios con arcos, farolas, árboles y palmeras.
Varias personas caminan con paraguas por una calle de adoquines mojada por la lluvia en Santo Domingo, flanqueada por edificios con arcos y palmeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias ya provocaron daños en Duarte y Sánchez Ramírez

El episodio meteorológico ya dejó incidentes reportados en el interior del país. Citado por Listín Diario, en la provincia Duarte una palma cayó sobre una camioneta que circulaba por la carretera Las Guáranas y causó lesiones al ocupante del vehículo.

En Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se registraron inundaciones urbanas en el sector Vista del Valle. La publicación indicó que unas 15 viviendas resultaron afectadas.

Diario Libre precisó que la alerta amarilla abarca al Gran Santo Domingo y otras cinco provincias, mientras la verde se mantiene sobre ocho demarcaciones. El medio señaló que la decisión fue adoptada con base en el boletín más reciente del Indomet sobre la persistencia de humedad e inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

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