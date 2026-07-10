Costa Rica

Costa Rica reúne a especialistas internacionales para evaluar el impacto de la IA en la enseñanza del inglés

Expertos de América y Europa analizan cómo la inteligencia artificial transforma los métodos de aprendizaje y las oportunidades para docentes y estudiantes en el país centroamericano, durante un encuentro declarado de interés educativo por las autoridades nacionales

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Especialistas de cuatro países participan en la 41° Conferencia Nacional para Profesores de Inglés en San José. Crédito: Centro Cultural Costarricense Norteamericano
Especialistas de cuatro países participan en la 41° Conferencia Nacional para Profesores de Inglés en San José. Crédito: Centro Cultural Costarricense Norteamericano

Costa Rica se convierte en el epicentro de la discusión sobre el papel de la inteligencia artificial en la enseñanza del inglés, al reunir a expertos de varios países en la 41° Conferencia Nacional para Profesores de Inglés

La capital costarricense alberga desde el 8 de julio la 41° Conferencia Nacional para Profesores de Inglés (NCTE, por sus siglas en inglés), un evento que cuenta con la participación de especialistas de Costa Rica, Estados Unidos, México y Reino Unido. El encuentro tiene como objetivo analizar cómo la inteligencia artificial está transformando los métodos y competencias necesarias para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, tanto en el ámbito educativo como en el profesional.

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Según información oficial, la NCTE se desarrolla en modalidad híbrida desde el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), ubicado en Los Yoses, San José. Esta edición fue declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Educación Pública (MEP), un reconocimiento que subraya su relevancia para el desarrollo profesional docente y la mejora de la enseñanza del inglés en el país.

El Centro Cultural Costarricense Norteamericano es sede del evento que analiza el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Crédito: Centro Cultural Costarricense Norteamericano
El Centro Cultural Costarricense Norteamericano es sede del evento que analiza el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Crédito: Centro Cultural Costarricense Norteamericano

El evento, ofrece más de 20 horas de capacitación certificada, con conferencias magistrales, talleres y seis webinars interactivos dirigidos tanto a docentes del sector público y privado como a coordinadores académicos y estudiantes universitarios. Según el Comité Organizador, la conferencia lleva por título “Empowering ELT: Digital Shifts, Human Connections, & Impactful AI Use”, una consigna que resume los ejes centrales de la agenda: innovación digital, conexiones humanas y uso efectivo de la inteligencia artificial.

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Alfredo Ortega Cordero, representante del Ministerio de Educación Pública, exasesor nacional de Inglés y actual jefe del Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada Secundaria, subrayó la importancia de espacios como este para el crecimiento docente. Ortega Cordero manifestó que estos encuentros permiten compartir buenas prácticas, conocer nuevas tendencias y fortalecer la formación tanto de docentes en servicio como de futuros educadores. “La inteligencia artificial se convierte hoy en un aliado, en un complemento a los procesos de mediación pedagógica docente, a la toma de decisiones sin deshumanizar la enseñanza”, indicó Ortega.

El funcionario también destacó el papel del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y la Embajada de los Estados Unidos como aliados estratégicos en la mejora continua de la educación bilingüe. Según Ortega Cordero, “es a través de estas alianzas que podemos tender puentes de acompañamiento para la mejora de la educación bilingüe en este país”.

La conferencia ha sido declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Educación Pública. Crédito: Centro Cultural Costarricense Norteamericano
La conferencia ha sido declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Educación Pública. Crédito: Centro Cultural Costarricense Norteamericano

Por su parte, Mark Cormier, jefe de Desarrollo Académico del CCCN y líder del comité organizador, explicó que la inteligencia artificial ofrece una variedad de recursos para los docentes. “La inteligencia artificial nos ofrece una variedad de opciones para crear materiales, para evaluar a nuestros estudiantes, para mejorar el proceso de retroalimentación y hacer nuestra vida un poco más fácil”, afirmó Cormier, quien también señaló que los mayores desafíos para los educadores suelen presentarse en la planificación y la evaluación, áreas donde la IA puede aportar soluciones prácticas.

Cormier añadió que el dominio del inglés abre numerosas puertas y que la IA puede contribuir a reducir barreras como el tiempo y los costos, facilitando el acceso a opciones educativas de calidad. “La inteligencia artificial ayuda de cierta manera, si la usamos de la mejor manera, a bajar esas barreras”, sostuvo Cormier. El CCCN, a través de iniciativas como la Conferencia Nacional de Profesores de Inglés, busca mejorar la calidad educativa ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional continuo para docentes.

La organización puntualizó que la conferencia incluye espacios para el intercambio de experiencias, la presentación de herramientas tecnológicas y el debate sobre estrategias para integrar la inteligencia artificial en los procesos educativos. También se abordan temas como evaluación, educación inclusiva, ciudadanía global, pensamiento crítico, formación docente y enseñanza a niños.

La capital costarricense acoge una conferencia que reúne a docentes, autoridades y expertos internacionales para debatir el papel de la tecnología avanzada en la formación de competencias lingüísticas. Crédito: Centro Cultural Costarricense Norteamericano
La capital costarricense acoge una conferencia que reúne a docentes, autoridades y expertos internacionales para debatir el papel de la tecnología avanzada en la formación de competencias lingüísticas. Crédito: Centro Cultural Costarricense Norteamericano

El evento llega en un contexto en el que el dominio del inglés continúa siendo una de las habilidades más valoradas por sectores estratégicos de la economía costarricense, como los servicios empresariales, la tecnología, la manufactura avanzada y las empresas multinacionales. La rápida incorporación de herramientas de inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas aprenden, trabajan y se comunican.

“Durante más de cuatro décadas, la Conferencia Nacional para Profesores de Inglés se ha consolidado como un referente para la actualización y el desarrollo profesional de los docentes de inglés en Costa Rica. Creemos firmemente que invertir en la formación continua de quienes educan genera un impacto que trasciende las aulas, beneficiando a miles de estudiantes y fortaleciendo las competencias que el país necesita para afrontar los retos de un entorno cada vez más global e interconectado”, agregó Cormier.

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