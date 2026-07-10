Mundo

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen la capacidad operativa para actuar contra Teherán, mientras Netanyahu afirmó que “la campaña no ha terminado”

Guardar
Google icon
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz; el primer ministro Benjamin Netanyahu; y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, durante un acto oficial
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz; el primer ministro Benjamin Netanyahu; y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, durante un acto oficial

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este miércoles que su país está preparado para lanzar un nuevo ataque militar contra Irán si la situación lo requiere, y advirtió que la ofensiva puede darse con una intensidad superior a las anteriores. La declaración se produjo durante una ceremonia militar en la que participaron altos mandos y miembros del gabinete de seguridad nacional.

Katz sostuvo que las fuerzas armadas israelíes se mantienen en estado de alerta tras los recientes enfrentamientos en la región.

El ejército está listo y atento para que, si es necesario, se retomen las operaciones militares con el objetivo de recuperar la supremacía aérea y neutralizar amenazas en territorio iraní. Si hace falta volver a actuar, lo haremos con una fuerza aún mayor”, afirmó Katz durante el acto oficial.

PUBLICIDAD

En el mismo evento, el primer ministro Benjamín Netanyahu respaldó la política de presión y señaló que el régimen iraní ha quedado debilitado tras las últimas campañas militares encabezadas por Israel. A pesar de los golpes infligidos, el jefe de gobierno reconoció que el conflicto está lejos de concluir.

El eje iraní es más débil que nunca, mientras que Israel es más fuerte que nunca”, expresó Netanyahu ante oficiales y nuevos pilotos de la fuerza aérea.

PUBLICIDAD

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, junto a Israel Katz durante una reunión del gabinete israelí en Jerusalén (REUTERS/Archivo)
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, junto a Israel Katz durante una reunión del gabinete israelí en Jerusalén (REUTERS/Archivo)

El mandatario también subrayó la capacidad operativa de la aviación militar israelí. “Hemos demostrado que el alcance de nuestra fuerza aérea no tiene límites; puede operar desde Yemen hasta Irán”, señaló Netanyahu, quien añadió: “Debemos reconocer que la campaña aún continúa”.

La escalada actual surge después de que en febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran bombardeos coordinados contra objetivos iraníes, una acción que resultó en la muerte del líder supremo de la república islámica y de otros altos dirigentes. Esa ofensiva representó la segunda operación militar de gran envergadura por parte de Israel contra Irán, tras un conflicto de doce días que había tenido lugar en junio de 2025.

Durante los últimos días, la tensión se reavivó debido a nuevos enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes. Washington ha explicado que estas acciones buscan imponer “costos significativos” tras los ataques perpetrados por Irán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que sus fuerzas atacaron cerca de 90 objetivos militares iraníes, incluyendo sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones. En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que llevó a cabo represalias contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”
Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

Netanyahu también hizo referencia a la situación en el sur de Líbano. Aseguró que Israel mantendrá su presencia en esa zona el tiempo que considere necesario para garantizar su seguridad, a pesar del acuerdo marco alcanzado en Washington entre delegaciones de Líbano, Estados Unidos e Israel.

Permaneceremos en el sur de Líbano mientras lo exija nuestra seguridad nacional”, afirmó el primer ministro durante la ceremonia.

En su discurso, Netanyahu destacó el papel central de la superioridad aérea en la doctrina de defensa israelí. “La supremacía en el aire es un pilar fundamental de nuestra seguridad nacional y todos lo reconocen. No existe líder en la región, ni dentro ni fuera, que no hable de la fuerza aérea israelí”, manifestó el jefe del gobierno.

Las autoridades de Israel han insistido en que el país no busca una escalada regional, pero reiteran su disposición a actuar con determinación si detectan amenazas a su territorio o a sus ciudadanos. Katz concluyó su mensaje advirtiendo: “Si debemos regresar al combate, lo haremos, y será con más contundencia”.

Temas Relacionados

IsraelIránEstados UnidosEstrecho de OrmuzÚltimas Noticias AméricaLíbanoGuerra en Medio OrienteIsrael KatzBenjamin NetanyahuComando Central estadounidenseCENTCOMfuerzas armadas israelíes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

El mandatario estadounidense informó al premier israelí sobre las acciones de Washington en el Golfo durante una conversación marcada por las preocupaciones sobre Teherán

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

Estados Unidos enviará una delegación militar a Beirut para supervisar la primera retirada israelí del sur de Líbano

Washington asume el control operativo de las “zonas piloto” previstas en el acuerdo del 26 de junio, mientras Beirut condiciona su participación en las negociaciones de Roma a que Israel ejecute el repliegue antes del 15 de julio

Estados Unidos enviará una delegación militar a Beirut para supervisar la primera retirada israelí del sur de Líbano

Andy Burnham consolida su candidatura para convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido

El exalcalde del Gran Mánchester obtuvo el apoyo de 322 de 403 parlamentarios de su partido al abrirse las firmas para sustituir a Keir Starmer, con una ventaja que bloquea alternativas internas

Andy Burnham consolida su candidatura para convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido

Compras para reservas estratégicas de petróleo respaldarían la demanda de crudo hasta 2028

Los gobiernos acudieron a sus existencias de emergencia porque el conflicto provocó cortes en el suministro y se perdieron alrededor de 1.500 millones de barriles de petróleo almacenados en todo el mundo durante este año

Compras para reservas estratégicas de petróleo respaldarían la demanda de crudo hasta 2028

Siria detuvo a la célula responsable de los atentados de Damasco que dejaron un muerto durante la visita de Macron

Las autoridades sirias realizaron redadas simultáneas en cuatro barrios de la capital, dos de ellos con población alauita, para capturar a los autores de las explosiones del 7 de julio, las segundas en una semana en el centro de Damasco

Siria detuvo a la célula responsable de los atentados de Damasco que dejaron un muerto durante la visita de Macron
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuánto dinero te puede dar el gobierno si entregas de forma voluntaria un arma de fuego

Cuánto dinero te puede dar el gobierno si entregas de forma voluntaria un arma de fuego

Una fosa común destapa red de desapariciones, desmembramientos y homicidios vinculados a La Cordillera en Risaralda

México busca atraer inversión sostenible con nuevo memorando entre la Secretaría de Economía y el PNUD

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: servicios de emergencia atienden incendio en la colonia Roma

Carlos Fernando Galán obtiene el aval para instalar 18 nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: estas serán las zonas intervenidas

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá bloquearán el espacio aéreo sobre las cárceles para evitar que mediante drones se introduzcan drogas

En Panamá bloquearán el espacio aéreo sobre las cárceles para evitar que mediante drones se introduzcan drogas

República Dominicana reporta 6% menos muertes por choques en dos años

“Purga” en la base de datos de la Corte Suprema que habría alcanzado a jueces en Nicaragua

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

Estados Unidos enviará una delegación militar a Beirut para supervisar la primera retirada israelí del sur de Líbano

ENTRETENIMIENTO

Esto es lo que opina Jennifer Garner del reboot de ‘13 Going on 30’

Esto es lo que opina Jennifer Garner del reboot de ‘13 Going on 30’

Charlie Sheen llega a un acuerdo con Brooke Mueller tras ser señalado de deber 15 millones de dólares por la manutención de sus hijos

Rita Wilson le dedica un mensaje a Tom Hanks por su cumpleaños número 70

‘La familia Ingalls’: el cameo secreto de Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson, en la serie de Netflix

Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, descubre que tiene tres hermanos mayores tras una investigación