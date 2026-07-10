Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz; el primer ministro Benjamin Netanyahu; y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, durante un acto oficial

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este miércoles que su país está preparado para lanzar un nuevo ataque militar contra Irán si la situación lo requiere, y advirtió que la ofensiva puede darse con una intensidad superior a las anteriores. La declaración se produjo durante una ceremonia militar en la que participaron altos mandos y miembros del gabinete de seguridad nacional.

Katz sostuvo que las fuerzas armadas israelíes se mantienen en estado de alerta tras los recientes enfrentamientos en la región.

“El ejército está listo y atento para que, si es necesario, se retomen las operaciones militares con el objetivo de recuperar la supremacía aérea y neutralizar amenazas en territorio iraní. Si hace falta volver a actuar, lo haremos con una fuerza aún mayor”, afirmó Katz durante el acto oficial.

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En el mismo evento, el primer ministro Benjamín Netanyahu respaldó la política de presión y señaló que el régimen iraní ha quedado debilitado tras las últimas campañas militares encabezadas por Israel. A pesar de los golpes infligidos, el jefe de gobierno reconoció que el conflicto está lejos de concluir.

“El eje iraní es más débil que nunca, mientras que Israel es más fuerte que nunca”, expresó Netanyahu ante oficiales y nuevos pilotos de la fuerza aérea.

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Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, junto a Israel Katz durante una reunión del gabinete israelí en Jerusalén (REUTERS/Archivo)

El mandatario también subrayó la capacidad operativa de la aviación militar israelí. “Hemos demostrado que el alcance de nuestra fuerza aérea no tiene límites; puede operar desde Yemen hasta Irán”, señaló Netanyahu, quien añadió: “Debemos reconocer que la campaña aún continúa”.

La escalada actual surge después de que en febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran bombardeos coordinados contra objetivos iraníes, una acción que resultó en la muerte del líder supremo de la república islámica y de otros altos dirigentes. Esa ofensiva representó la segunda operación militar de gran envergadura por parte de Israel contra Irán, tras un conflicto de doce días que había tenido lugar en junio de 2025.

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Durante los últimos días, la tensión se reavivó debido a nuevos enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes. Washington ha explicado que estas acciones buscan imponer “costos significativos” tras los ataques perpetrados por Irán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que sus fuerzas atacaron cerca de 90 objetivos militares iraníes, incluyendo sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones. En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que llevó a cabo represalias contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

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Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

Netanyahu también hizo referencia a la situación en el sur de Líbano. Aseguró que Israel mantendrá su presencia en esa zona el tiempo que considere necesario para garantizar su seguridad, a pesar del acuerdo marco alcanzado en Washington entre delegaciones de Líbano, Estados Unidos e Israel.

“Permaneceremos en el sur de Líbano mientras lo exija nuestra seguridad nacional”, afirmó el primer ministro durante la ceremonia.

En su discurso, Netanyahu destacó el papel central de la superioridad aérea en la doctrina de defensa israelí. “La supremacía en el aire es un pilar fundamental de nuestra seguridad nacional y todos lo reconocen. No existe líder en la región, ni dentro ni fuera, que no hable de la fuerza aérea israelí”, manifestó el jefe del gobierno.

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Las autoridades de Israel han insistido en que el país no busca una escalada regional, pero reiteran su disposición a actuar con determinación si detectan amenazas a su territorio o a sus ciudadanos. Katz concluyó su mensaje advirtiendo: “Si debemos regresar al combate, lo haremos, y será con más contundencia”.