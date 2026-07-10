Los Gobiernos de Guatemala y el Reino Unido firman un memorando para impulsar el MetroRiel Metropolitano

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, y la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa, firmaron el Memorándum de Entendimiento que formaliza la cooperación entre ambos países para impulsar el proyecto Metro Riel. (Foto: Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

Los Gobiernos de Guatemala y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para iniciar una cooperación técnica dirigida al desarrollo del MetroRiel Metropolitano en el departamento de Guatemala.

Este acuerdo representa un paso crucial para impulsar una solución de movilidad moderna, eficiente y sostenible en la región metropolitana del país centroamericano, según el Estado guatemalteco.

Hoja de ruta y cooperación técnica

El Memorando establece un marco de cooperación cuyo principal objetivo es la generación de una hoja de ruta para la ejecución del proyecto MetroRiel. Esto incluye todas las etapas, desde la planificación hasta la preparación de las condiciones necesarias para la futura implementación.

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Durante la primera fase, el apoyo técnico y la asesoría británica serán fundamentales para definir los mecanismos adecuados que permitan el avance del proyecto y respondan a las necesidades de movilidad del país, contribuyendo además al crecimiento económico nacional.

Este proyecto surge de varios estudios de prefactibilidad y factibilidad elaborados por el Gobierno de Guatemala para implementar un sistema de transporte masivo de pasajeros en la ciudad capital.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez; junto con el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

<b>Impacto social y prioridades nacionales</b>

El MetroRiel se integra dentro de los 13 proyectos de infraestructura y movilidad priorizados por el presidente Bernardo Arévalo. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de más de cinco millones de personas que residen en Ciudad de Guatemala y municipios cercanos.

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Este nuevo sistema transformará la movilidad diaria, reduciendo tiempos de traslado y facilitando el acceso a empleo, educación y servicios. De este modo, se busca contribuir a una ciudad más ordenada y conectada.

Según el presidente Bernardo Arévalo, la implementación de este sistema de transporte busca aliviar parcialmente el congestionamiento vehicular en el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, así como reducir las emisiones de carbono y establecer las bases para un proyecto que conecte eficientemente las principales zonas urbanas y periurbanas del país.

La primera fase del MetroRiel contará con apoyo técnico y asesoría británica para definir mecanismos de avance y atender las necesidades de movilidad. (TGW) (Gobierno de Guatemala)

<b>Transparencia y cooperación internacional</b>

El acuerdo se firmó este jueves 9 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura, con la presencia de

El presidente Arévalo destacó la importancia del acuerdo: “La firma de este acuerdo es un paso inicial en un camino largo. Nos permitirá contar con el respaldo técnico necesario para asegurar el éxito de este proyecto. Y nos permitirá tomar decisiones con transparencia y sin corrupción. Nos alegra contar con la colaboración del gobierno del Reino Unido, a través de su Departamento de Negocios y Comercio”.

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El presidente Bernardo Arévalo participa en la firma de un memorándum entre Guatemala y el Reino Unido para la cooperación técnica del MetroRiel Metropolitano.

Por su parte, Juliana Correa, embajadora de Su Majestad Británica en Guatemala, subrayó: “Guatemala tiene una ambiciosa visión para modernizar su infraestructura y mejorar la conectividad de millones de personas. Nos enorgullece acompañar ese esfuerzo, compartiendo la experiencia británica en la entrega de proyectos complejos en todo el mundo, promoviendo altos estándares de calidad, transparencia y eficiencia”.

Por su parte, Oliver Ballhatchet, Comisionado Comercial Adjunto de su majestad británica para América Latina y el Caribe, dijo que la firma de este acuerdo de cooperación “refleja la decisión de convertir el Metroriel en un verdadero proyecto de país” y consideró que el proyecto trasciende los ciclos políticos y la convierte en una “aspiración compartida de Desarrollo para Guatemala”.

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<b>Compromiso institucional</b>

La cooperación entre Guatemala y el Reino Unido permitirá el intercambio de conocimientos, la adopción de mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento de capacidades en las instituciones guatemaltecas involucradas en el desarrollo del MetroRiel. El Gobierno de Guatemala reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada, transparente y responsable, garantizando que todas las acciones se realicen en estricto apego a la legislación nacional para lograr una solución de movilidad a largo plazo.

El presidente Bernardo Arévalo compartió una imagen futurista donde se observa el avance del MetroRiel por la ciudad de Guatemala. (Gobierno de Guatemala)

En conclusión, la firma de este MoU representa un hito significativo que fortalece el compromiso de Guatemala con la modernización de su transporte, sentando las bases para la construcción de una ciudad más conectada, eficiente y equitativa para sus habitantes.

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