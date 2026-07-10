Inversión privada de USD 2,100 millones financiará obra eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico

Cable submarino República Dominicana. (Foto: Redes sociales)

El Proyecto Hostos, la primera interconexión eléctrica submarina entre República Dominicana y Puerto Rico, prevé una inversión de USD 2,100 millones y la reducción de hasta 3.8 millones de toneladas de CO₂ anuales.

La presentación oficial del Proyecto Hostos tuvo lugar durante el encuentro Energyear Caribe 2026 en Santo Domingo, donde se detalló que la iniciativa será ejecutada de manera completamente privada y busca reforzar la integración y resiliencia del sistema energético en el Caribe. Según informó la empresa, este proyecto inaugurará la primera conexión eléctrica submarina entre la isla de República Dominicana y Puerto Rico, con la mirada puesta en la descarbonización y la modernización de la matriz energética regional.

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El presidente de Caribbean Transmission, Tirso Selman, explicó que la obra contempla la instalación de un cable submarino de unos 200 kilómetros, utilizando tecnología HVDC (corriente directa de alta tensión) y con una capacidad estimada de 700 megavatios, lo que equivale aproximadamente al 20% de la demanda eléctrica puertorriqueña. La inversión, de acuerdo con lo informado por la compañía, será cubierta íntegramente por capital privado, sin requerir aportes de los gobiernos de República Dominicana, Puerto Rico ni de Estados Unidos.

El directivo precisó que la electricidad transmitida por el cable será generada en una nueva central de 700 megavatios que se construirá en territorio dominicano exclusivamente para el proyecto, sin afectar el suministro al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). “Hostos no le quitará energía al pueblo dominicano. La electricidad provendrá de nueva generación construida específicamente para esta iniciativa”, afirmó Selman, según un comunicado de la compañía.

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El presidente de Caribbean Transmission, Tirso Selman, explica el Proyecto Hostos, una iniciativa privada de US$2,100 millones para la integración energética del Caribe, durante el evento Energyear Caribe. (Empresa Caribbean Transmission)

El impacto ambiental del proyecto

Uno de los objetivos medioambientales señalados por los promotores de Hostos es el reemplazo de plantas generadoras en Puerto Rico que actualmente operan con combustibles fósiles como diésel y bunker C, indica la empresa. Según datos difundidos durante el evento, la entrada en operación del cable permitiría reducir unas 3.8 millones de toneladas de emisiones de CO₂ anualmente.

“El CO₂ no tiene fronteras. Al sustituir generación más contaminante por generación más eficiente, Hostos permitirá reducir alrededor de 3.8 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año, beneficiando a toda la región”, sostuvo Selman.

El diseño del cable y de la infraestructura asociada incorpora criterios ambientales, incluyendo técnicas de perforación horizontal dirigida en las zonas costeras para proteger playas, arrecifes y ecosistemas marinos. Según lo dicho por la compañía, la operación del sistema no generará residuos y fue planificada para minimizar cualquier impacto ecológico.

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Imagen de archivo referencial de cables eléctricos de alta tensión en una planta de energía. REUTERS/Marco Bello/Archivo

Empleo, inversión y respaldo eléctrico

Los impulsores de Hostos resaltan el efecto en la confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos de ambas islas. El enlace facilitará el intercambio de energía en situaciones de emergencia, permitiendo que cada red mantenga su independencia operativa gracias a la tecnología HVDC. Esta capacidad de respaldo mutuo refuerza la seguridad energética ante fenómenos climáticos extremos o fallas en la generación local.

En el plano económico, el proyecto prevé movilizar aproximadamente el 70% de la inversión total —unos USD 1,470 millones— en República Dominicana, lo que generará más de 5,000 empleos directos durante la fase de construcción y abrirá nuevas oportunidades comerciales para empresas locales, además de incrementar el ingreso de divisas al país caribeño.

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El presidente de Caribbean Transmission subrayó que Hostos representa un primer paso hacia la integración energética del Caribe, una meta discutida en foros regionales. “Debemos dejar de pensar como sistemas aislados. Cuando los países están interconectados, son más resilientes, más eficientes y están mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro”, expresó Selman durante su participación, de acuerdo con información de la empresa.

Abinader destacó el aval de Trump al proyecto

En enero, la administración de Donald Trump aprobó el proyecto de interconexión eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico, obra prevista para 2027 que busca reforzar la seguridad energética del Caribe con el cable submarino y permitir que la isla sume hasta 500 megavatios a su capacidad en un sistema golpeado por los huracanes de 2017.

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La información fue anunciada en esa ocasión por el presidente dominicano Luis Abinader durante un almuerzo con periodistas en el Palacio Nacional. El mandatario presentó el aval presidencial estadounidense como un paso decisivo dentro de una estrategia de integración energética regional y de preparación ante futuras emergencias climáticas.

Abinader explicó entonces que el proyecto, bautizado Proyecto Hostos en homenaje a Eugenio María de Hostos, depende de que República Dominicana alcance para 2027 un excedente de generación eléctrica. Ese margen permitiría vender energía a Puerto Rico mediante la nueva conexión submarina.

“Nuestro objetivo es lograr una reserva fría para el año 2027, creando un excedente que nos permita tender un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico”, afirmó Abinader, citado por Diario Libre.

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