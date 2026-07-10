Panamá

Investigan hallazgo de cuatro cachorras que fueron colgadas a un árbol en una comunidad del interior de Panamá

Las autoridades desarrollan las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la Ley

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Cuatro cachorros (dos marrones, uno negro, uno blanco y negro) en caja de cartón con paja. Se ven sobre suelo de piedra con hojas secas.
La ley establece que toda persona debe denunciar hechos que vulneren los derechos de los animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro cachorras de cacería fueron encontradas colgadas y sin vida en la comunidad de El Carate, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, causando consternación entre los moradores.

Conocido el hecho, policías se trasladaron al lugar junto a la juez comunitaria de paz de El Carate, donde se emitió el oficio respectivo por la presunta comisión del delito de maltrato animal, iniciándose las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho.

De manera preliminar, la Policía informó que existe una persona que figura como presunta sospechosa y que, según los datos recabados durante las investigaciones, sería reincidente en este tipo de casos, por lo que las autoridades desarrollan las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la Ley.

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Las autoridades panameñas han registrado 683 denuncias de maltrato animal entre enero de 2025 y mayo de 2026, según datos del Departamento de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá.

Este fenómeno refleja la persistencia de situaciones de crueldad y abandono hacia animales domésticos en diferentes puntos del país, mientras la legislación nacional establece sanciones que buscan erradicar estas prácticas. Organizaciones y entes públicos insisten en la importancia de la denuncia y la protección efectiva de los derechos de los animales.

Autoridades se trasladaron al lugar, donde se emitió el oficio respectivo por la presunta comisión del delito de maltrato animal. (PN)
Autoridades se trasladaron al lugar, donde se emitió el oficio respectivo por la presunta comisión del delito de maltrato animal. (PN)

De acuerdo con el reporte publicado por la Alcaldía de Panamá, los corregimientos de Pacora y Alcalde Díaz concentran la mayor cantidad de informes sobre maltrato animal. Los casos más frecuentes incluyen animales amarrados de forma permanente, sin acceso a agua, alimento o refugio, así como situaciones de abandono, falta de atención veterinaria y condiciones insalubres.

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El maltrato físico y el uso de animales para peleas también figuran entre las denuncias recibidas. El municipio detalla que las alertas provienen de ciudadanos, rescatistas independientes y fundaciones, quienes pueden canalizarlas a través de WhatsApp, correo electrónico o líneas telefónicas específicas.

La acción institucional incluye operativos recientes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Ambiente, que en julio de 2025 llevó a cabo la reubicación de más de 70 gatos encontrados en condiciones deplorables en áreas de Campo Lindbergh, Arraiján y Hato Pintado.

Durante el procedimiento, dos personas fueron detenidas y se les impusieron medidas cautelares por el delito de maltrato a animales domésticos.

En total, se rescataron más de 200 gatos y 18 perros, varios de los cuales presentaban graves problemas de salud o murieron por el abandono. La Fiscalía subrayó su compromiso de ejercer acción penal en estos casos, invitando a la ciudadanía a continuar presentando denuncias.

En julio de 2025 se reubicaron a más de 70 gatos que fueron encontrados en condiciones deplorables. (PN)
En julio de 2025 se reubicaron a más de 70 gatos que fueron encontrados en condiciones deplorables. (PN)

La Ley 70 de 2012 y su modificación por la Ley 133 de 2020 constituyen el principal marco legal para la protección de los animales domésticos en Panamá.

Según el texto legal, se sancionan conductas como el abandono, la crueldad, la zoofilia, la omisión de asistencia veterinaria, el mantenimiento en condiciones higiénicas inadecuadas y la falta de alimento o agua.

La normativa prohíbe las peleas de perros, las carreras entre animales y las lidias de toros, con excepción de actividades reguladas por leyes especiales.

El comercio de animales solo se permite bajo condiciones adecuadas y con controles sanitarios. La ley establece que toda persona debe denunciar hechos que vulneren los derechos de los animales, y las sanciones varían entre $100 y $1.000, trabajo comunitario, y en casos graves, penas de prisión de hasta 24 meses.

El artículo 15 de la Ley 70 tipifica como faltas causar lesiones o la muerte a un animal doméstico, abandonar a un animal, no proveerle alimento, mantenerlo en lugares insalubres o no brindarle atención veterinaria.

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