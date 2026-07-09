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Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

El mandatario estadounidense informó al premier israelí sobre las acciones de Washington en el Golfo durante una conversación marcada por las preocupaciones sobre Teherán

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Donald Trump y Benjamin Netanyahu se estrechan la mano durante una conferencia de prensa posterior a su encuentro en Mar-a-Lago, Florida (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
Donald Trump y Benjamin Netanyahu se estrechan la mano durante una conferencia de prensa posterior a su encuentro en Mar-a-Lago, Florida (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las operaciones estadounidenses en el golfo Pérsico durante una conversación telefónica en la que ambos dirigentes acordaron continuar coordinando sus posiciones en distintos asuntos de seguridad, según comunicó el Gobierno israelí.

La llamada se produjo después de los ataques estadounidenses de este miércoles contra Irán y en medio de una etapa de alta tensión entre Washington y Teherán. La Oficina del Primer Ministro de Israel indicó que el contacto formó parte de la comunicación permanente entre ambos mandatarios y señaló que Trump puso al tanto a Netanyahu de las medidas adoptadas por Estados Unidos en la región.

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Como parte del contacto continuo entre ambos, el presidente Trump actualizó al primer ministro sobre las acciones estadounidenses en el Golfo”, indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Un funcionario estadounidense confirmó que la conversación tuvo lugar, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre los temas tratados.

Durante el intercambio, Netanyahu también planteó a Trump su preocupación por las declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su Gobierno contra Israel. De acuerdo con la comunicación israelí, el primer ministro consideró de especial gravedad los mensajes que, según su interpretación, cuestionan la existencia del Estado de Israel y mencionó la necesidad de mantener zonas de seguridad en las fronteras israelíes.

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El mandatario estadounidense informó al premier israelí sobre las acciones de Washington en el Golfo durante una conversación marcada por las preocupaciones sobre Teherán
El mandatario estadounidense informó al premier israelí sobre las acciones de Washington en el Golfo durante una conversación marcada por las preocupaciones sobre Teherán

La relación entre Israel y Turquía atraviesa una nueva fase de tensión después de una serie de declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos. Erdogan rechazó recientemente como “desinformación” las afirmaciones israelíes de que una eventual venta de aviones de combate F-35 estadounidenses a Ankara podría alterar el equilibrio militar regional.

Netanyahu había pedido previamente a Washington que no autorizara la entrega de esos cazas a Turquía, país miembro de la OTAN, al considerar que la transferencia podía afectar los intereses de seguridad de Israel.

La conversación entre Trump y Netanyahu ocurrió también en un contexto marcado por la confrontación con Irán. Más temprano, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar las operaciones militares contra Teherán si la situación lo requiere.

El ejército está preparado y en alerta para una reanudación de los combates, para recuperar la superioridad aérea y atacar nuevamente en Irán, eliminar amenazas, incluso por tercera vez si fuera necesario”, declaró Katz durante una ceremonia militar.

El ministro agregó: “Si tenemos que regresar, regresaremos con una fuerza aún mayor”.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ofrece una conferencia de prensa durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara (REUTERS/Umit Bektas)
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ofrece una conferencia de prensa durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara (REUTERS/Umit Bektas)

Por su parte, Netanyahu aseguró durante el mismo acto que Irán ha quedado debilitado después de las campañas militares anteriores, aunque reconoció que el enfrentamiento todavía no había terminado.

El eje iraní es más débil que nunca, mientras que Israel es más fuerte que nunca”, afirmó el primer ministro israelí. También señaló que Israel había demostrado la capacidad de su fuerza aérea para operar a larga distancia, desde Yemen hasta Irán.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó con una campaña aérea conjunta iniciada el 28 de febrero, que provocó la muerte de altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei.

Desde entonces, Teherán ha mantenido amenazas de represalia contra Trump, vinculadas también al asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní Qassem Soleimani durante el primer mandato del presidente estadounidense.

La tensión aumentó además después de que Israel compartiera información sobre una supuesta amenaza iraní contra Trump. Según versiones conocidas esta semana, autoridades israelíes alertaron a Washington sobre un posible plan de Teherán para atacar al mandatario estadounidense.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar las operaciones militares contra Teherán
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar las operaciones militares contra Teherán

Netanyahu y Trump ya habían mantenido otro contacto reciente, cuando el primer ministro israelí felicitó al presidente estadounidense por el aniversario de la independencia de Estados Unidos. En esa conversación, ambos líderes acordaron continuar fortaleciendo la relación bilateral y evaluar una futura reunión presencial en territorio estadounidense.

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