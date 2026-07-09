América Latina

El Gobierno boliviano destituyó al gerente de la aerolínea estatal BoA por su polémico viaje a Miami

La cartera de Obras Públicas informó que tomó la decisión en medio de denuncias por un presunto beneficio tarifario irregular en pasajes a la localidad turística estadounidense

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Dos hombres en traje; uno habla por micrófono, el otro con mano derecha levantada. Dos banderas, una roja, amarilla y verde; otra blanca con diseño de hojas. Un libro abierto
Eduardo Valdivia fue posesionado gerente de la aerolínea estatal boliviana el 18 de abril de 2026

El gerente general de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, fue destituido el miércoles tras la polémica por su viaje a Estados Unidos, presuntamente utilizando un beneficio tarifario en la compra de pasajes que no le correspondía. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, del que depende la empresa, comunicó que “debido a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento sobre Valdivia, se tomó la decisión de removerlo de su cargo”.

La cartera de Obras Públicas afirmó que el gobierno de Rodrigo Paz mantiene el compromiso con la recuperación de las empresas estratégicas del país. La senadora Claudia Mallón, de la fuerza APB-Súmate, denunció el lunes que buscó a Valdivia en las oficinas de BoA y constató que se encontraba de viaje, “probablemente viendo el Mundial” de fútbol, y cuestionó su ausencia ante las deficiencias denunciadas por usuarios de la aerolínea.

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Mallón difundió el martes un supuesto billete de retorno de Valdivia a Bolivia por 933 bolivianos (unos 93 dólares), cuando la tarifa habitual para la ruta Miami-La Paz se sitúa entre 6.900 y más de 8.000 bolivianos (690 y 800 dólares). Según la senadora, Valdivia se benefició de un descuento reservado a funcionarios con al menos un año de antigüedad, beneficio al que todavía no accedía por haber asumido el cargo en abril pasado.

Captura de pantalla de un sitio web que muestra dos vuelos directos con origen en Miami y destino Viru Viru, con fechas, horarios, duración y precios de BoA
La tarifa más económica para un vuelo de primera clase de Miami a Santa Cruz, en BoA, para dentro de un mes cuesta 9,679 bolivianos, equivalentes a 967 dólares

A las críticas se sumó el vicepresidente Edmand Lara, quien cuestionó la ausencia del gerente en un contexto delicado para la aerolínea estatal. “Nos advirtieron que BoA va a perder mercado. ¿Y qué hace su gerente? Estar viendo el último partido desde una butaca en vez de estar en su escritorio peleando por la empresa del Estado”, manifestó Lara.

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La aerolínea señaló en un comunicado que Valdivia se ausentó “sin goce de haberes, para atender asuntos de orden personal”. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, declaró que no autorizó ningún viaje y solicitó un informe sobre el caso. “Si un gerente tiene que viajar, deja un interino y toma una decisión, no es que llama al ministro y yo autorizo (…) cada uno es responsable”, afirmó.

Horas antes de la destitución, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que “se ha pedido una investigación profunda al respecto” y remarcó que “no debería haber privilegios especiales para ningún funcionario en ningún uso de algún servicio público”.

Documento en papel con texto impreso, números, y una línea resaltada en amarillo que indica 'TOTAL BOB 933'
Eduardo Valdivia fue posesionado gerente de la aerolínea estatal boliviana el 18 de abril de 2026

Mallón celebró la destitución y acusó a Valdivia de “abusar de su poder”. De acuerdo con medios locales, la fiscalía abrió una investigación de oficio por los presuntos delitos de concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, mientras el ex funcionario continuaría de viaje.

Este tipo de controversias no es nuevo en Bolivia. En marzo, Lara viajó a México junto a su esposa, la diputada Diana Romero, invitados por la Federación Boliviana de Fútbol para asistir al partido de repechaje de la selección nacional. En ese vuelo también se encontraba una amplia delegación de funcionarios públicos, entre los que figuraban el gerente de la telefónica Entel y responsables de otras empresas estatales.

(Con información de EFE)

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