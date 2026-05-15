República Dominicana

República Dominicana recibirá una inversión de USD 100 millones para fortalecer su red logística en 2026

El desembolso anunciado durante un foro internacional prevé la modernización de infraestructura clave y busca integrar empresas locales a las cadenas globales, potenciando la competitividad y la atracción de capital extranjero al país

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La República Dominicana se prepara para recibir una inyección de USD 100 millones en 2026 destinada a robustecer su red logística y de zonas económicas. El anuncio, realizado durante el Congreso Mundial de Zonas Francas en Ciudad de Panamá, marca un nuevo capítulo en la estrategia nacional de competitividad y apertura internacional con el respaldo de la referencia internacional que otorga dicho foro.

El acuerdo involucra al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y a la multinacional líder en logística portuaria DP World, que coordinarán el destino de los fondos. La expansión de las zonas económicas busca integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas al comercio global, impulsando el valor agregado nacional, informaron las autoridades.

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Además destacaron que este esfuerzo apunta a transformar al país en el nodo logístico más avanzado del hemisferio y se fundamenta en la modernización de la infraestructura portuaria y de almacenamiento, lo que permitirá que la República Dominicana consolide su liderazgo en el Caribe y las Américas mediante la actualización de activos logísticos clave.

El ministro Eduardo Sanz Lovatón aseguró que la colaboración público-privada garantiza que el desarrollo de la infraestructura trascienda la mera logística, integrando directamente a las mipymes en las cadenas de valor globales. Este enfoque fomenta un encadenamiento productivo que refuerza la competitividad nacional.

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El anuncio contó con la participación de Manuel Martínez, CEO de DP World en la República Dominicana; Angie Berges, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de INICIA; Simon Sonoo, Vicepresidente de Desarrollo de Zonas Económicas del Grupo DP World; Jorge Díaz, Vicepresidente de Zonas Económicas para la República Dominicana; y Leila Alagroobi, Gerente Senior de Relaciones Gubernamentales del Grupo DP World. Foto: Gobierno de República Dominicana
El anuncio contó con la participación de Manuel Martínez, CEO de DP World en la República Dominicana; Angie Berges, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de INICIA; Simon Sonoo, Vicepresidente de Desarrollo de Zonas Económicas del Grupo DP World; Jorge Díaz, Vicepresidente de Zonas Económicas para la República Dominicana; y Leila Alagroobi, Gerente Senior de Relaciones Gubernamentales del Grupo DP World. Foto: Gobierno de República Dominicana

Al evento asistió Manuel Martínez, director ejecutivo de DP World en República Dominicana, quien afirmó: “La iniciativa permite consolidar la posición logística de la República Dominicana ante los mercados internacionales”.

También participaron figuras como Angie Berges, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de INICIA, quien remarcó el aporte de la alianza en transferencia tecnológica y generación de empleos calificados. Además, formaron parte Simon Sonoo y Jorge Díaz, vicepresidentes de Zonas Económicas de DP World, junto con Leila Alagroobi, gerente senior de Relaciones Gubernamentales del grupo.

Impacto en la atracción de inversión extranjera

El Estado dominicano posiciona este movimiento como un hito para atraer Inversión Extranjera Directa (IED). La estabilidad jurídica y la seguridad operativa figuran entre los principales factores para captar la relocalización de cadenas de suministro globales.

Con este paso, la República Dominicana refuerza su imagen como destino preferente para la manufactura y la distribución internacional. El modelo de gobernanza planteado busca alinear el crecimiento empresarial con el desarrollo sostenible, asegurando que el beneficio económico se traduzca en oportunidades para la población local, subrayó el gobierno.

La expansión de las zonas económicas y el fortalecimiento del ecosistema logístico forman parte de una agenda de futuro que apuesta por la innovación y la integración regional.

Vista aérea de una zona franca con almacenes, contenedores de carga de varios colores, camiones y montacargas, palmeras y montañas al fondo bajo un cielo con nubes.
Vista aérea de una zona franca en República Dominicana, con múltiples almacenes, contenedores de envío apilados y camiones cargando, ilustrando la actividad logística y comercial vital para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente dominicano Luis Abinader lideró esta semana la representación de República Dominicana en el Congreso Mundial de Zonas Francas, celebrado en la ciudad de Panamá, con el objetivo de incentivar la llegada de nuevas inversiones a su país y afianzar su rol como referente regional en comercio exterior.

La cita, que culminó este 14 de mayo, reunió a más de 1,500 líderes empresariales y funcionarios de más de 40 países para analizar el futuro de los regímenes especiales, las cadenas de valor globales y la transformación digital, temas que, según la organización, definirán la competitividad de las economías emergentes.

La delegación dominicana estuvo acompañada por el ministro Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador en Panamá, Roberto Salcedo, quienes aprovecharon el evento para concretar reuniones estratégicas con directivos del sector manufacturero y logístico.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Presidencia dominicana, las zonas francas locales concentran actualmente más de 200,000 empleos directos, distribuidos en 97 parques industriales y con 861 empresas en operación, lo que convierte a la República Dominicana en un polo de atracción para la inversión productiva en América Latina.

La estructura de estos centros industriales, según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, consiste en brindar un régimen especial de incentivos fiscales y facilidades aduaneras tanto a compañías nacionales como extranjeras, facilitando la instalación y expansión de operaciones bajo estándares internacionales de eficiencia y competitividad.

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