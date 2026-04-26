A 120 años del milagro de la Virgen Dolorosa: la imagen que “parpadeó” y conmocionó Ecuador

El cuadro de la Virgen Dolorosa, del Colegio San Gabriel, parpadeó durante 15 minutos frente a 35 estudiantes. (Facebook/Jesuitas Ecuador)

En el corazón del centro histórico de Quito, donde las piedras coloniales aún guardan ecos de disputas políticas y fervores religiosos, una escena ocurrida hace más de un siglo sigue marcando la memoria colectiva de un país. La noche del 20 de abril de 1906, en el refectorio de un internado jesuita, decenas de adolescentes afirmaron haber visto algo que desbordaba la explicación ordinaria: una imagen de la Virgen abría y cerraba los ojos. Ciento veinte años después, ese episodio, conocido como el prodigio de la Virgen Dolorosa, no solo persiste como relato, sino como experiencia viva en los devotos de la advocación mariana.

El lugar fue el entonces colegio jesuita que hoy se conoce como Colegio San Gabriel. Aquella noche, tras regresar de una excursión al volcán Pichincha, un grupo de estudiantes internos se reunió para cenar. El ambiente era cotidiano, incluso rutinario. Pero en medio de esa normalidad, uno de los jóvenes notó algo extraño en la lámina oleográfica de la Virgen de los Dolores colgada en el comedor. “Mira esta cosa chusca”, habría dicho, según testimonios recogidos después. Lo que siguió fue una reacción en cadena: otros estudiantes observaron lo mismo. Los párpados de la imagen parecían moverse, abrirse y cerrarse durante varios minutos.

El relato no se limitó a una percepción individual. Distintas versiones coinciden en que entre 35 y 37 estudiantes, además de religiosos y personal del colegio, presenciaron el fenómeno. La duración estimada, alrededor de quince minutos, se repite en las fuentes. Y aunque existen divergencias en el número exacto de testigos, el núcleo del acontecimiento se ha mantenido estable en el tiempo.

El prodigio sucedió en el comedor del colegio, entonces un internado. Actualmente hay una capilla en el lugar. (Revista de Cultura Católica Tesoros de la fe)

La reacción inicial fue de cautela. Lejos de una proclamación inmediata, las autoridades jesuitas optaron por el silencio y la verificación. El caso fue remitido a la autoridad eclesiástica, que ordenó cubrir la imagen y suspender cualquier difusión pública mientras se investigaba. Médicos, teólogos y juristas analizaron los testimonios. Se descartaron explicaciones como sugestión colectiva o ilusión óptica. Finalmente, el 31 de mayo de 1906, un auto eclesiástico declaró el hecho “históricamente cierto” y autorizó el culto público.

Pero más allá de la validación institucional, lo que transformó el episodio en fenómeno social fue su contexto. Ecuador atravesaba entonces un proceso de secularización impulsado por la Revolución Liberal. La educación laica avanzaba mientras la Iglesia perdía espacios de influencia. En ese escenario, el prodigio fue interpretado por sectores religiosos como un signo en defensa de la educación católica. La devoción creció rápidamente, y el hecho dejó de ser un evento interno para convertirse en símbolo nacional.

Esa dimensión simbólica es precisamente la que explica su vigencia. Para el padre Jorge Lasso, actual rector del Colegio San Gabriel, la conmemoración de los 120 años no es solo una mirada al pasado, sino una actualización de su significado. “Es como actualizar lo que se vivió hace más de 100 años, cuando la niñez del Ecuador se sintió amada y mirada por la Virgen”, explica en entrevista con Infobae.

Los estudiantes del Colegio San Gabriel llevaron en hombros el cuadro original en una procesión que recorrió el Centro Histórico de Quito en conmemoración de los 120 años del prodigio. (Colegio San Gabriel)

En abril de 2026, esa actualización tomó forma en una serie de actividades que desbordaron lo religioso. Hubo competencias deportivas entre colegios jesuitas de distintas ciudades e incluso delegaciones internacionales, presentaciones teatrales, conciertos, ferias académicas y, por supuesto, procesiones y eucaristías. La imagen original recorrió nuevamente espacios cercanos al colegio, mientras cientos de personas participaron en celebraciones en el centro histórico.

La clave, según Lasso, es que la devoción no pertenece a una institución específica. “No nos sentimos dueños de esta experiencia espiritual. Es algo que se extiende a todos los jóvenes del país”, afirma. Esa expansión es visible en la diversidad de quienes participan: estudiantes, exalumnos, familias, fieles que no necesariamente tienen vínculo con el colegio.

Sin embargo, lo más revelador ocurre en la experiencia individual. El rector describe procesos personales que reflejan tensiones contemporáneas: jóvenes que dudan de la fe, que se distancian, pero que eventualmente regresan: “En un mundo donde todo es inmediato, donde buscamos soluciones rápidas, hay una necesidad de algo que permanezca. Y eso, para muchos, se encuentra en la fe”, sostiene.

El cuadro original del prodigio fue expuesto en Quito ante los feligreses y devotos. (Colegio San Gabriel)

Esa permanencia también se expresa en el objeto central del relato: el cuadro original. A lo largo de más de un siglo ha sido cuidadosamente conservado, sometido a procesos de mantenimiento y protegido bajo condiciones controladas. Ha sobrevivido incluso a incidentes como un incendio menor provocado por velas encendidas cerca de la imagen. Hoy su ubicación se mantiene reservada por razones de seguridad, aunque continúa siendo utilizado en celebraciones específicas.

En la noche de una eucaristía reciente, durante las celebraciones por los 120 años, antiguos alumnos recordaron a compañeros fallecidos. Algunos habían sido testigos indirectos de la tradición; otros simplemente crecieron bajo su influencia. El ambiente, describe Lasso, era de “agradecimiento, alegría y consuelo”.

En un país atravesado por cambios políticos, crisis sociales y transformaciones culturales, la historia de un cuadro que parpadeó frente a niños sigue ofreciendo, para muchos, una forma de mirar y de ser mirados en medio de la incertidumbre.