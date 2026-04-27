Honduras

Guatemala y Honduras encabezan los vuelos con deportados desde Estados Unidos

Las cifras recopiladas evidencian un repunte en marzo sin precedentes en la cantidad de traslados realizados, con un impacto directo en el volumen de migrantes retornados y un crecimiento en la cobertura geográfica de estas medidas

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Oficial de ICE visto de espaldas con casco y chaleco táctico, frente a las banderas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con una valla fronteriza en el desierto.
Un oficial de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) patrulla la frontera mientras las banderas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua ondean de fondo, simbolizando el descenso en la migración regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, Estados Unidos ejecutó 225 vuelos de deportación, superando ampliamente los registros del año anterior y consolidando a Guatemala y Honduras como los principales destinos de expulsión de migrantes, dentro de una estrategia migratoria marcada por el aumento de los traslados, según el informe Ice Flight Monitor divulgado por la organización de derechos humanos Human Rights First y citado por el portal Centroamérica 360.

Uno de los datos más ilustrativos de esta tendencia es que en el caso de Guatemala, los viajes de deportación aumentaron un 40% y el número de personas expulsadas se duplicó respecto a marzo de 2025. Solo durante ese mes, se registraron 49 vuelos hacia Guatemala con 4,871 ciudadanos retornados, lo que representa un promedio de 99 deportados por vuelo, según la publicación.

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De acuerdo con la organización de derechos humanos Human Rights First, los 225 vuelos realizados en marzo de 2026 representan un fuerte incremento respecto a los 135 vuelos registrados en marzo de 2025. Además, la cobertura de las repatriaciones se amplió significativamente: las aeronaves estadounidenses llegaron a 46 países, una subida del 48% en comparación con los 31 destinos contabilizados en febrero de 2026.

En lo que va del año, Guatemala y Honduras concentran el 41% de los vuelos de expulsión, según datos cotejados por el medio con base en el informe Ice Flight Monitor. Honduras recibió 43 vuelos con 4,007 migrantes deportados durante marzo de 2026, cifra que implica un aumento del 16% respecto a febrero y una variación interanual del 26%.

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Los relatos de quienes vuelven tras años lejos revelan el reto de adaptarse y buscar sentido a una nueva vida. (Cortesía)
Los relatos de quienes vuelven tras años lejos revelan el reto de adaptarse y buscar sentido a una nueva vida. (Cortesía)

Deportaciones de salvadoreños

El Salvador figura en el listado con 15 vuelos de deportación en marzo de este año, cifra que representa tres operaciones más que en febrero y una más que en marzo de 2025. En el caso de Nicaragua, se contabilizaron 8 vuelos durante el mes analizado, un salto del 300% respecto al mismo mes del año anterior.

El reporte especifica que la mayoría de estos vuelos despegaron desde estados como Luisiana y Texas, con destino a aeropuertos internacionales ubicados en Centroamérica. Además, el informe de la organización de derechos humanos Human Rights First subraya que las expulsiones también incluyeron países menos tradicionales, como Moldavia, Myanmar y Tailandia, lo que refleja una ampliación de los destinos de deportación.

La política migratoria impulsada por Estados Unidos en marzo de 2026 se caracterizó por el aumento sostenido de vuelos de deportación, la duplicación de ciudadanos retornados en países como Guatemala y la expansión a nuevos destinos, indica la nota de Centroamérica 360 con base en las cifras contempladas en el informe Ice Flight Monitor.

El informe señala que este patrón reciente muestra una estrategia migratoria estadounidense que tiende al endurecimiento, reflejada tanto en el crecimiento del volumen de deportaciones como en la ampliación del mapa global de países afectados por estas medidas.

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