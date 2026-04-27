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Quién es Tatiana Gabriela, la modelo que participó en el video de Bad Bunny y ahora es pareja de Joe Jonas

Desde salidas a cafeterías en Los Ángeles hasta un viaje a Roma, la pareja eligió la discreción durante meses hasta que una foto en blanco y negro en Instagram del cantante confirmó el noviazgo

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Nate Ruess, con traje a rayas y gafas, extiende su mano hacia adelante; en un círculo, una mujer de cabello rizado y top negro mira de lado
La comunidad digital celebra el romance y la visibilidad de Tatiana Gabriela como representante de Puerto Rico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Joe Jonas y la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela fue confirmada recientemente, generando una reacción positiva entre sus seguidores. Según Us Weekly, ambos han compartido señales públicas de su vínculo, especialmente a través de publicaciones en Instagram, desde comienzos de 2026.

Tatiana Gabriela es una modelo nacida en Puerto Rico y residente en Nueva York, quien mantiene una relación sentimental con el cantante Joe Jonas desde finales del verano de 2025.

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La pareja comenzó a verse poco después de la separación de Jonas con Sophie Turner. Según el medio citado, Gabriela ya ha sido presentada a los amigos y familiares de Jonas, incluidas sus dos hijas. Aunque no han emitido declaraciones públicas, su actividad en redes sociales ha llamado la atención de los fans y la prensa.

Joe Jonas, sin camiseta y con el pelo recogido, sentado en el bar de una piscina. Dos cócteles naranjas en la barra. Palmeras y cascadas en un día soleado
Las publicaciones en Instagram alimentaron la conversación digital sobre la nueva pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros meses, Joe Jonas y Tatiana Gabriela optaron por mantener un perfil bajo, aunque fueron vistos en encuentros informales como salidas a cafeterías en Los Ángeles y paseos por las calles de Nueva York, según detalló People.

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A finales de 2025, la modelo también acompañó al cantante a una exposición de arte y, ya en 2026, ambos realizaron un viaje a Roma que quedó documentado en fotografías compartidas discretamente en sus redes personales. Las imágenes de estos momentos reflejaron una convivencia tranquila y cotidiana, lejos de las demostraciones grandilocuentes, según reportaron 20 minutos y Cosmopolitan.

En enero de 2026, Gabriela publicó en Instagram un carrusel titulado “NYE”, al que Jonas reaccionó con un “me gusta” y un comentario de emoji. Este gesto fue interpretado como una señal pública del noviazgo. Semanas después, Gabriela compartió en sus historias una fotografía del grupo de amigos de Nochevieja, en la que se mostraban los pares de zapatos de las parejas, detalle que seguidores consideraron un guiño a la relación.

Mujer con cabello rizado, suéter blanco, chaleco de piel y minifalda negra, sentada en un taburete de madera con pared blanca de fondo, mirando a la cámara
Tatiana Gabriela, modelo puertorriqueña, destaca por su trabajo en la moda y su reciente noviazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja en redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario donde Jonas y Gabriela han mostrado los signos de su relación sentimental. En enero, el carrusel publicado por la modelo reunió mensajes de apoyo y felicitación de seguidores. Entre los comentarios destacaron expresiones como: “Oh, Joe, sos tan afortunado 😭🔥” y “Me alegra tanto que Joe por fin esté feliz, se lo merece”.

La participación de Joe Jonas reforzó la percepción de oficialidad entre sus seguidores. En abril de 2026, el cantante incluyó en su propio Instagram una fotografía en blanco y negro en la que la modelo aparece abrazándolo, lo que consolidó la impresión de que la relación era pública. Según subrayó Us Weekly, estos gestos en la plataforma aumentaron el interés de fans y medios sobre la pareja.

Joe Jonas muestra señales públicas de su vínculo con Tatiana Gabriela tras su separación de Sophie Turner
Joe Jonas muestra señales públicas de su vínculo con Tatiana Gabriela tras su separación de Sophie Turner

Quién es Tatiana Gabriela

Tatiana Gabriela inició su carrera en el modelaje tras estudiar cine y ha trabajado con marcas reconocidas como Diane Von Furstenberg y Dolce Vita. Vive en Nueva York, pero nació y creció en Puerto Rico.

En enero de 2025, Gabriela participó en el video musical de Bad Bunny, “Baila inolvidable”, una colaboración que celebró en sus redes sociales al expresar su orgullo por representar a Puerto Rico. En una entrevista anterior, la modelo manifestó su interés por trabajar en la Miami Swim Week y desfilar para diseñadores contemporáneos, destacando su ambición de crecer profesionalmente.

Una mujer con cabello oscuro y ondulado, gafas de sol rojas, luce un top corto blanco y una falda a cuadros, con una cartera con flecos
La carrera de Tatiana Gabriela incluye colaboraciones con marcas internacionales y presencia en eventos de moda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su perfil en Instagram supera los 50.000 seguidores y en él alterna imágenes de trabajo y momentos de su vida personal. El entorno digital es central para su imagen pública: su forma sutil de compartir aspectos de su vida privada refuerza la atención sobre su carrera y sobre su vínculo con Jonas, como ha resaltado el medio citado.

La reacción de la comunidad digital al vínculo entre Gabriela y Jonas ha sido de entusiasmo y expectación. Las muestras de apoyo y compromiso de los seguidores han fortalecido la presencia de la pareja en la conversación del espectáculo en este inicio de año, según recoge el medio estadounidense.

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