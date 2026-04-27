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La colaboración entre Sabrina Carpenter y Madonna en Coachella ya tiene fecha de estreno

La colaboración formará parte del próximo álbum de Madonna, “Confessions II”, previsto para julio de 2026

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Madonna y Sabrina Carpenter lanzan oficialmente su dueto presentado en Coachella. (Instagram)
Madonna y Sabrina Carpenter lanzan oficialmente su dueto presentado en Coachella. (Instagram)

A través de sus cuentas de Instagram, Sabrina Carpenter y Madonna anunciaron el lanzamiento oficial de su colaboración titulada “Bring Your Love”, cuya publicación está prevista para el jueves 30 de abril a las 15:00 horas (tiempo del Pacífico).

Cabe recordar que el tema fue presentado por primera vez durante la participación de Madonna en el segundo fin de semana del festival Coachella, donde realizó una aparición especial en el espectáculo principal de Carpenter.

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En esa ocasión, ambas artistas interpretaron una versión en vivo de la canción, que hasta entonces no tenía título oficial, junto con otros temas del repertorio de la cantante de 67 años como “Vogue” y “Like a Prayer”.

De acuerdo con reportes, la colaboración formaría parte del próximo álbum de Madonna, Confessions II, cuyo lanzamiento está previsto para julio.

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Sabrina Carpenter y Madonna lanzarán de manera oficial su colaboración "Bring Your Love". (Instagram)
Sabrina Carpenter y Madonna lanzarán de manera oficial su colaboración "Bring Your Love". (Instagram)

Este material se plantea como una continuación de Confessions on a Dance Floor, disco publicado en 2005 que consolidó una etapa enfocada en la música dance dentro de la trayectoria de la artista.

Durante su aparición en el festival, Madonna hizo referencia a su historia con Coachella, recordando una presentación previa.

Hace 20 años me presenté en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que interpreté ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 1’ en Estados Unidos, y eso fue muy emocionante para mí”, señaló.

Y agregó: “Pueden imaginar lo que significa para mí volver 20 años después con el mismo vestuario, es un momento de ciclo completo”.

Así fue la actuación sorpresa de Madonna en Coachella junto a Sabrina Carpenter
Madonna tuvo una aparición sorpresa en Coachella junto a Sabrina Carpenter (Captura de video)

El anuncio del lanzamiento se produce días después de otra aparición pública de Madonna en el club The Abbey, donde participó en una presentación nocturna. En ese evento también estuvo presente Addison Rae, quien interactuó con el público desde la cabina del DJ.

Durante la actuación, se generó un momento que circuló ampliamente en redes sociales, cuando la famosa tomó nuevamente el micrófono mientras Rae animaba a los asistentes. Posteriormente, Rae se refirió a lo ocurrido en sus redes personales, donde escribió: “Estaba ebria. Te quiero, Madonna”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la producción completa de Confessions II ni sobre otras posibles colaboraciones incluidas en el disco.

Madonna
Madonna no ha publicado más detalles sobre su próximo álbum. (AP/Silvia Izquierdo)

De hecho, en diciembre de 2024, la artista mostró un poco de lo que ha sido su proceso creativo para su próximo disco.

La intérprete de “Like a Prayer” compartió un video, en el que aparecen varios clips de de ella y su productor Stuart Price bailando, riendo y muy concentrados en la computadora, mientras pasan sus días trabajando en un nuevo disco.

Además. el novio de la artista Akeem Morris, su manager Guy Oseary y sus gemelas Stella y Estere, también se unieron en algunos momentos del video, que tuvieron lugar en el estudio de grabación.

Incluso, a las hijas de la estrella se les puede ver tocando el piano y cantando, así que se puede esperar que sus voces aparezcan en algunos coros de las futuras canciones.

Madonna
Madonna afirmó que estos meses de trabajo han sido como medicina para su alma (Créditos: Instagram/Madonna)

Asimismo, en el pie de la publicación que ya acumula más de 76 mil “me gusta”, la famosa se tomó un momento para expresar lo mucho que disfruta de escribir y componer música porque, según ella, es en lo único que le permite sentirse completamente libre, sin tener que darle explicaciones a alguien sobre sus decisiones.

“Trabajando en nueva música con Stuart Price. Estos últimos meses han sido medicina para mi ALMA. Escribir canciones y hacer música es la única área en la que no necesito pedirle permiso a nadie. Estoy tan emocionada de compartirlo contigo. ¡Quién quiere escuchar música nueva en 2025!”, redactó.

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