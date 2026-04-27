Guatemala

Ataques informáticos expusieron la mayor base de datos biométricos y de identificación en la educación superior de Guatemala

Miles de estudiantes y profesores ven vulnerados sus datos biométricos y personales. Los informes advierten efectos inmediatos y la necesidad de adaptar protocolos. Medidas urgentes marcan la agenda universitaria luego del ciberataque

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Persona encapuchada y con guantes tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador que muestran código y un mapa global, y un fondo de múltiples rostros borrosos.
Un total de 84.620 fotografías con nombres completos y carnés estudiantiles quedaron disponibles en la red, abriendo un escenario nunca antes visto de riesgo de suplantación y robo de identidad académico en Guatemala. (Imagen de referencia IA).

Una filtración masiva de datos, atribuida al actor de amenazas MrGoblinciano, ha comprometido la privacidad de 84.620 integrantes de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. La publicación de esta información en un foro de cibercrimen amenaza la seguridad de la comunidad académica, al poner en riesgo tanto datos biométricos como información personal y académica. La magnitud del incidente plantea riesgos severos de suplantación de identidad y abre interrogantes sobre la gestión de la seguridad en el sector universitario, según señala el informe de VECERT Analyzer y Dark Web Information.

El paquete filtrado, de 20 GB de tamaño, contiene no solo fotografías de estudiantes y profesores, sino también una base de datos en formato JSON de 1,54 MB. Estos archivos asocian imágenes personales —destinadas a credenciales y registros oficiales— con datos como nombres completos, fechas de nacimiento y número de identificación universitaria. Tal como observa VECERT Analyzer, la estructura de la fuga permite cruzar cada fotografía con el nombre exacto y la edad correspondiente, lo que implica una afectación completa e inmediata de la privacidad.

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La seguridad universitaria entra en crisis tras una brecha que compromete datos personales y fotografías. El actor MrGoblinciano vuelve a ser protagonista. El sector educativo enfrenta una amenaza creciente y la urgencia de respuestas.
La seguridad universitaria entra en crisis tras una brecha que compromete datos personales y fotografías. El actor MrGoblinciano vuelve a ser protagonista. El sector educativo enfrenta una amenaza creciente y la urgencia de respuestas.

La identidad del responsable, MrGoblinciano, resalta por un antecedente reciente: este actor fue vinculado a la brecha de seguridad que impactó a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En esa ocasión, la información filtrada incluía registros financieros de empleados del sistema SIIF, con documentos fechados entre 2025 y 2026, de acuerdo con Dark Web Informer. El patrón confirma la capacidad de este individuo para comprometer infraestructuras académicas de manera reiterada y simultánea en el país.

La filtración en la Universidad Rafael Landívar alcanza un volumen inédito: 84.620 fotografías acompañadas de datos de identificación, como el carné universitario. Estos elementos resultan esenciales tanto para el acceso a servicios internos como para validar la identidad ante trámites oficiales. Entre los datos personales afectados figuran nombres completos y fechas de nacimiento, ilustrados en la muestra asociada a Vanessa Isabela Flores Hernández, citada por VECERT Analyzer.

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La naturaleza integral de la filtración —donde cada fotografía se asocia de forma directa con información académica y civil— magnifica el alcance del riesgo: las imágenes, originalmente recabadas para uso institucional, ahora pueden ser empleadas en intentos de suplantación de identidad o fraudes en línea. El volumen total de la filtración, 20 GB, supera lo habitual en este tipo de incidentes en el entorno universitario latinoamericano.

Dos universidades atacadas en pocos meses ponen en evidencia fallas de protección. El cruce de fotografías con información sensible eleva el nivel de riesgo. La comunidad académica se enfrenta a desafíos sin respuesta inmediata.
Dos universidades atacadas en pocos meses ponen en evidencia fallas de protección. El cruce de fotografías con información sensible eleva el nivel de riesgo. La comunidad académica se enfrenta a desafíos sin respuesta inmediata.

En respuesta a la violación, el informe de VECERT Analyzer recomienda la adopción inmediata de medidas como el cambio de contraseñas en cuentas institucionales y la consideración de nuevas prácticas de seguridad, entre ellas la anulación y reemisión de carnés de identificación y —en particular— la implementación de autenticación multi-factor en servicios universitarios. La orientación es clara: la comunidad Landivariana debe actuar con urgencia para mitigar el impacto de la filtración.

La secuencia de ataques recientes contra instituciones educativas, evidenciada por el acceso simultáneo a la USAC y la Universidad Rafael Landívar, expone la vulnerabilidad del sector y pone de relieve la necesidad de mecanismos avanzados de protección. Las filtraciones que involucran tanto información biométrica como identificadores personales exigen una revisión inmediata de las políticas de ciberseguridad en el ámbito académico guatemalteco.

El caso, contextualizado en la oleada de ataques sucedidos en el país, marca un precedente en la escala y sofisticación de las filtraciones de información académica y biométrica, impactando la confianza y la seguridad digital del entorno universitario guatemalteco.

Persona encapuchada trabajando en múltiples monitores mostrando código y gráficos; una pantalla frontal tiene un título sobre filtración de datos.
Un ciberdelincuente, identificado como MrGoblinciano, comprometió datos biométricos, personales y académicos de 84.620 integrantes de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, según VECERT Analyzer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más instituciones afectadas

Las dependencias afectadas por ataques recientes incluyen no solo el Ministerio de Trabajo, sino también la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM)y el Ministerio de Salud. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, subrayó que “existe una respuesta en estos momentos, pero sistemática e integrada para las instituciones del Ejecutivo”, la cual implica el despliegue inmediato de medidas de protección, revisiones forenses y la generación de recomendaciones técnicas mientras se tramita la ley específica.

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