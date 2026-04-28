El FMI cumple con las primeras reuniones en Honduras

Fondo Monetario Internacional: el análisis que redefine subsidios e inversión en Honduras. Fotos: (Cortesía)

Honduras inició esta semana una nueva fase de evaluación económica con la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que desarrollará la IV y V revisión del desempeño macroeconómico del país en el marco del acuerdo vigente con el organismo.

El primer acercamiento se realizó en una reunión entre la misión técnica del FMI y el Gabinete Económico, donde se abordaron los principales ejes de la política económica impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura.

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Durante el encuentro, las autoridades hondureñas presentaron los avances y desafíos en materia fiscal, crecimiento económico y estabilidad financiera, en un contexto caracterizado por presiones inflacionarias, demandas sociales y la urgencia de fortalecer la inversión.

Una agenda amplia y estratégica

La misión del FMI permanecerá en el país hasta el 11 de mayo de 2026, con una agenda que contempla reuniones con distintos actores clave de la economía y la política nacional.

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Entre los encuentros programados se incluyen espacios de diálogo con representantes del sector privado, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa y el presidente de la República, Nasry Asfura. En estas reuniones se discutirán asuntos sobre el clima de inversión, la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento.

Estas revisiones periódicas forman parte del seguimiento a los compromisos asumidos por Honduras en acuerdos con el organismo internacional, que habitualmente incluyen metas fiscales, reformas estructurales y lineamientos de política pública.

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Evaluación Programada

El proceso de revisión anual del FMI es fundamental para medir el desempeño económico de Honduras y validar la sostenibilidad de sus políticas fiscales y monetarias. Además, estas evaluaciones impactan en la percepción de riesgo país, el acceso a financiamiento internacional y la confianza de los inversionistas.

Esta Misión permanecerá en el país hasta el 11 de mayo de 2026 y se reunirá con el sector privado, la Embajada Americana y el Presidente de la República. Fotos: (Cortesía)

Uno de los temas principales es el manejo de las finanzas públicas, el control del déficit fiscal y la capacidad estatal para responder a las necesidades sociales sin comprometer la estabilidad económica.

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El organismo también analiza variables como el comportamiento de la inflación, el nivel de endeudamiento, la ejecución del gasto público y las estrategias para promover el crecimiento económico.

Expectativas y contexto económico

La visita del FMI se produce cuando Honduras enfrenta desafíos relevantes, como el aumento del costo de vida, la presión sobre los ingresos de los hogares y la necesidad de generar empleo en un entorno económico incierto.

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El Gabinete Económico sostuvo la primera reunión con la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la IV y V revisión de la economía del país. Fotos: (Cortesía)

En el ámbito regional, los países de América Latina han enfrentado retos derivados de factores externos como la volatilidad de los precios de los combustibles, las condiciones del comercio internacional y el impacto de la inflación global.

El diálogo entre el Gobierno y el FMI adquiere una dimensión relevante, ya que puede dar lugar a recomendaciones o ajustes en la política económica con repercusiones directas en la población.

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Medidas inmediatas

Aunque las revisiones técnicas no siempre se traducen en medidas inmediatas, sus conclusiones suelen definir la hoja de ruta económica de Honduras en el corto y mediano plazo.

Según los resultados, el FMI podría confirmar el cumplimiento de metas o señalar áreas para ajustes, lo cual influye en decisiones sobre subsidios, inversión pública, política tributaria o manejo del gasto.

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El acompañamiento del organismo es percibido por algunos sectores como un aval a la estabilidad macroeconómica, mientras que otros expresan reservas sobre el impacto social de ciertas recomendaciones.

Un proceso en desarrollo

Actualmente, la misión del FMI continúa con su agenda de reuniones en el país, recopilando información y dialogando con distintos sectores antes de emitir sus conclusiones preliminares.

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Se prevé que, al finalizar la visita, se publiquen los hallazgos y valoraciones principales sobre el desempeño económico de Honduras, en un contexto donde las decisiones económicas determinan el desarrollo y la estabilidad del país.