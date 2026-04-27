El relanzamiento de la OMSA incluye nueva flota, tarifa integrada y recorridos ampliados en Santo Domingo

La ciudad capital ofrece innovaciones técnicas, recorridos renovados y ventajas para quienes elijan esta alternativa en las próximas dos semanas (Foto cortesía OMSA)

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) activó el domingo 26 de abril una fase renovada en el Corredor 27 de Febrero, con la llegada de autobuses nuevos equipados con pago electrónico.

Esta medida, orientada a transformar la experiencia de transporte colectivo en Santo Domingo, permitirá a los usuarios viajar gratis durante los primeros 15 días de operación, de acuerdo con lo anunciado por OMSA en el acto de relanzamiento dirigido por Onésimo Antonio González, director general de la entidad.

PUBLICIDAD

El objetivo es modernizar la flota, reducir tiempos de espera y mejorar las condiciones de viaje, favoreciendo una conectividad social y urbana más eficiente.

La tarifa integrada permite utilizar de forma indistinta la OMSA, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico de Santo Domingo por un costo de RD$35 (0.59 centavos de dólar) si el pago se realiza mediante tarjeta Metro, crédito o débito, según informó González durante el evento celebrado en la sede central de Prolongación 27 de Febrero. A propósito del relanzamiento, remarcó: “La nueva OMSA no comienza solo con autobuses renovados, comienza con una nueva forma de servirles a los usuarios”.

PUBLICIDAD

Próximas adquisiciones sostenibles y capacitaciones para nuevas conductoras perfilan una revolución en el servicio. El transporte colectivo se alista para hitos deportivos y desafíos de gran envergadura. Video cortesía OMSA.

Los nuevos recorridos y la ampliación de la flota

La reorganización del Corredor 27 de Febrero introduce 15 autobuses renovados con mayor comodidad, aire acondicionado y mejor atención a los pasajeros. El corredor está dividido en dos anillos: el primero, Corredor avenida 27 de Febrero Santo Domingo Oeste, conecta Los Alcarrizos con Villa Francisca, finalizando en la calle Barahona y Dr. José Betances; el segundo, Corredor avenida 27 de Febrero Santo Domingo Este, enlaza el módulo C2 del Hipódromo V Centenario con la Zona Universitaria del Distrito Nacional.

En el primer anillo se movilizarán 45 autobuses: 25 articulados con capacidad para 160 pasajeros y 20 rígidos para 90 pasajeros, en horario de 5:00 a 23:00.

PUBLICIDAD

González explicó que las lluvias recientes dificultaron ampliar la flota, pero anunció: “En la próxima semana habrá 10 autobuses y así irán incrementándose con la estabilidad del tiempo”. Así, la cobertura y la frecuencia del servicio crecerán conforme mejoren las condiciones climáticas.

Actualmente, OMSA avanza en la recuperación de 320 autobuses que anteriormente operaban sin aire acondicionado y con múltiples deficiencias.

PUBLICIDAD

González describió el estado previo: “La OMSA había caído; estamos en un proceso donde, de los 320 autobuses que van a ser recuperados, no había un autobús con aire acondicionado. Esos autobuses estaban forrados de publicidad. Para mí eso es una agresión a los usuarios. Las personas esperando media hora, una hora o quién sabe si el autobús llegaba”. Por eso, se implementan pruebas técnicas estrictas para asegurar la seguridad y calidad del servicio.

Nuevas adquisiciones y proyectos de movilidad sostenible

OMSA anunció la licitación próxima para adquirir 200 autobuses nuevos, proceso supervisado por la prensa y representantes del sector privado. El objetivo, indicó González, es consolidar una entidad “blindada en transparencia, tecnología y calidad de servicio. Una institución pública que nadie pueda volver a deteriorar”.

PUBLICIDAD

Un hombre con gafas de sol y camisa a rayas presenta el interior de un autobús azul vacío. La secuencia muestra una flota de autobuses azules OMSA estacionados al aire libre, algunos de ellos articulados. Los vehículos exhiben el eslogan '¡Nos movemos contigo!' en sus laterales. Un individuo con una camisa rosa es visible cerca de uno de los autobuses en la vista aérea. El video es una campaña promocional del servicio de transporte público OMSA.

En conjunto con el Ministerio de Turismo, la entidad proyecta incorporar autobuses eléctricos en un corredor turístico, cuya operación iniciaría en junio. Esta iniciativa resalta la participación de mujeres conductoras, quienes recibirán capacitación adaptada al nuevo rol. La modernización del transporte colectivo, de acuerdo con OMSA, busca elevar el estándar de calidad y aportar a la sostenibilidad ambiental.

Mejoras para el personal operativo y compromiso con grandes eventos

En el anuncio del relanzamiento se comunicaron mejoras laborales para el personal de la institución. Los conductores incrementaron su salario de RD$30.000 a RD$40.000 mensuales, y los operadores de autobuses articulados recibirán hasta RD$50.000. También se implementan medidas para garantizar alimentación adecuada durante jornadas prolongadas.

PUBLICIDAD

De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, OMSA y el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) estarán a cargo del traslado de más de 6.500 atletas. González puntualizó que durante los quince días del evento, los corredores operarán de manera continua para asegurar el acceso tanto al Estadio Olímpico, principal sede, como al Parque del Este.