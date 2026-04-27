El presidente de Irak encargó a Ali al Zaidi la formación de un nuevo gobierno

La retirada de las candidaturas de Mohamed Shia al Sudani y Nuri al Maliki destraba el bloqueo político generado luego de las elecciones parlamentarias de 2025. (REUTERS)

El presidente de Irak, Nizar Amedi, ha encargado este lunes al empresario Ali al Zaidi la formación de un nuevo gobierno, tras recibir el respaldo del bloque parlamentario chií Marco de Coordinación y la retirada de las candidaturas de Mohamed Shia al Sudani y Nuri al Maliki. La decisión fue adoptada después de que Estados Unidos manifestara su rechazo a la postulación de Al Maliki por sus presuntas conexiones con Irán.

El encargo fue oficializado en una ceremonia en el Palacio de Bagdad. Amedi afirmó que “los intereses de Irak son primordiales” y pidió a las fuerzas políticas que cooperen para acelerar la formación del nuevo gabinete. Ali al Zaidi agradeció al mandatario “por completar el proceso dentro del plazo constitucional” y sostuvo que formará un ejecutivo que atienda las demandas de la ciudadanía.

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La designación de Al Zaidi se produjo tras la retirada de Al Maliki y Al Sudani, lo que, según el Marco de Coordinación, permite superar el bloqueo político iniciado tras las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025. La formación chií sostiene que este paso posibilita elegir a “un candidato capacitado para afrontar los desafíos de la etapa actual”.

La decisión de Amedi sigue al retiro de las candidaturas de Mohamed Shia al Sudani y Nuri al Maliki, vetadas por Estados Unidos por presuntas conexiones con Irán. (EP)

En Irak, el sistema político establece que el presidente debe ser kurdo, el primer ministro chií y el titular del Parlamento suní, un reparto acordado tras la invasión estadounidense de 2003. La reciente elección de Nizar Amedi como presidente, impulsada por la Unión Patriótica del Kurdistán y rechazada por el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), generó una crisis institucional. El PDK denunció “errores de procedimiento” en la votación y anunció la retirada indefinida del Parlamento iraquí.

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La nominación de Ali al Zaidi ocurrió en un contexto de divisiones entre los principales bloques políticos y presiones externas, en medio de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre la integración del gabinete y el reparto de poder.

Ali al Zaidi tiene 40 años y es licenciado en Derecho. Ha presidido el Banco Islámico Al Yanub, entidad financiera de referencia en el sur del país, y actualmente dirige la Compañía Nacional de Holdings, un grupo relevante en inversión privada. Además, encabeza el consejo de administración de la Universidad Al Shaab y es propietario del canal de televisión Dijlah, de amplia cobertura informativa nacional. Nació en la gobernación de Dhi Qar, en el sudeste de Irak.

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El Marco de Coordinación mencionó la gestión de Mohamed Shia al Sudani como primer ministro saliente, destacando su “enfoque nacional” ante los desafíos económicos y regionales.

La formación del nuevo gobierno queda pendiente de la aprobación parlamentaria y del desarrollo de las negociaciones entre los distintos bloques, en un escenario de fragmentación política y tensiones sectarias.

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(Con información de EFE y Europa Press)