Gobierno de Honduras propone focalizar subsidios para evitar que beneficios lleguen a sectores de altos ingresos

El Gobierno de Honduras propone reorientar los subsidios estatales únicamente hacia la población vulnerable, excluyendo a sectores de altos ingresos de cualquier ayuda pública. (Foto: Cortesía)

El Gobierno de Honduras busca redefinir el uso de los subsidios estatales con el objetivo de dirigir estos recursos exclusivamente hacia la población vulnerable y eliminar el acceso actual de sectores de altos ingresos a estas ayudas.

Emilio Hércules, titular de la Secretaría de Finanzas, en el marco del proceso de elaboración del nuevo Presupuesto General que será sometido próximamente al Congreso Nacional.

La medida, justificada por la presión sobre las finanzas públicas, pretende corregir distorsiones detectadas que permiten a propietarios de haciendas y residentes de zonas exclusivas, como Lomas del Guijarro y Meredon Hills, beneficiarse de programas originalmente diseñados para quienes más lo necesitan.

En la evaluación del gasto público, Hércules subrayó que existen subsidios que llegan a personas con alta capacidad económica, lo que representa un gasto innecesario para el Estado.

Según el funcionario, la reestructuración planteada no busca solo racionalizar recursos, sino enfocar la asistencia estatal en quienes cumplen criterios de vulnerabilidad definidos técnicamente. Este esfuerzo de focalización es considerado prioritario en un contexto en que sectores como educación, salud e infraestructura requieren mayor inversión pública.

“Hay personas que viven en Lomas del Guijarro, hay personas que viven en Meredon Hills, dueños de haciendas privadas, dueños de casas de fin de semana. Tenemos que hacer la focalización para que el subsidio le llegue realmente a quien lo amerita”, señaló Hércules.

El nuevo Presupuesto General, presentado por Emilio Hércules al Congreso Nacional, prioriza la focalización de la asistencia estatal en quienes cumplen criterios de vulnerabilidad técnica. (Foto: Archivo)

A la par del debate presupuestario, Banadesa —el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola— enfrenta desafíos operativos que no obedecen solo a cuestiones financieras.

El secretario de estado expuso que, a pesar de haberse destinado más de 5 mil millones de lempiras a la institución en el último año, la tasa de mora de la cartera crediticia se mantiene alrededor del 48 %. El ministro puntualizó que las dificultades del banco provienen de un histórico “problema gerencial de años”, lo que exige una intervención enfocada en la administración y los procesos internos más que en capitalizaciones adicionales.

En sus declaraciones, Hércules urgió a brindar respaldo institucional a Vidal Serrato, presidente del banco, y su equipo. La expectativa es que, mediante reformas estructurales, Banadesa pueda recuperar su rol estratégico como fuente de crédito para el sector agrícola, fundamental en la economía nacional.

“Tenemos que apoyar de manera sistemática al presidente Vidal Serrato para que él y su equipo puedan sacar a flote este banco”, sostuvo Hércules.

La preocupación por la agricultura se intensifica ante la inminencia de una sequía prolongada asociada al fenómeno El Niño. El funcionario reveló que el Estado destinará aproximadamente 1,500 millones de lempiras en capital semilla para asistir a los productores y reducir el impacto negativo en la producción de alimentos.

Se trata de una intervención que busca fortalecer la capacidad del sector rural para enfrentar eventos climáticos adversos y evitar repercusiones en la seguridad alimentaria y los precios de productos básicos.

Banadesa registra un déficit persistente con una tasa de mora del 48%, a pesar de las millonarias transferencias del Estado hondureño para fortalecer la banca de desarrollo agrícola. (Foto: Cortesía)

Sobre este punto, el ministro indicó que: “Se está haciendo una enorme inversión por parte del Estado para poder prever la sequía que se nos viene”.

En materia política, Hércules informó que se reunió recientemente con la bancada del Partido Liberal de Honduras. El objetivo fue exponer los pilares del nuevo presupuesto y responder inquietudes de los legisladores, a fin de establecer una base de confianza y respaldo para la aprobación parlamentaria.

El funcionario destacó que el presupuesto incluye una reducción del 5.3 %, equivalente a 25 mil millones de lempiras, aspecto que fue bien recibido en la reunión: “Les ha gustado que estemos actuando con responsabilidad fiscal”, declaró.

La discusión presupuestaria se encuentra en fases finales. Hércules anunció que mantendrá un encuentro adicional con diputados para afinar los últimos detalles antes de la presentación formal en el pleno del Congreso Nacional.

El ministro subrayó la importancia de proveer información completa para facilitar el debate y la eventual aprobación del presupuesto, considerada una herramienta fundamental para la orientación de las finanzas públicas.