Bancarización, asesoría para invertir y trámites consulares: así impacta El Salvador + en miles de salvadoreños que viven fuera del país

Modernización institucional y participación de la comunidad impulsan un nuevo enfoque de atención para quienes viven lejos de su país natal (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Salvador lanza gira El Salvador + en Silver Spring para facilitar servicios a la diáspora. El Gobierno de El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, inició la gira El Salvador + en Silver Spring, Maryland, con el objetivo de acercar programas y servicios a los salvadoreños que residen fuera del país.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, encabezó esta apertura que busca fortalecer la relación entre el Gobierno, el sector privado y la comunidad salvadoreña en el extranjero.

La jornada se realiza de manera simultánea en los consulados de Los Ángeles, Fresno y San Bernardino entre el 20 y el 22 de abril. Godínez señaló que el Programa de Servicios El Salvador + constituye una estrategia estatal para asegurar que la diáspora tenga acceso a servicios integrales y de calidad, sin importar su ubicación.

Durante el evento, los asistentes acceden a servicios en áreas como bancarización, asesoría para inversionistas, trámite de menaje de casa y espacios de participación ciudadana.

La finalidad es apoyar tanto la integración como el retorno digno de quienes opten por regresar a El Salvador, además de fortalecer la participación política y cívica de los salvadoreños en el exterior.

Alcance del programa y coordinación institucional

La viceministra detalló que la iniciativa articula a más de 70 instituciones y brinda más de 150 servicios, lo cual ya benefició a miles de personas. Hizo hincapié en la coordinación estatal como motor para crear oportunidades reales para la diáspora.

Una estrategia innovadora posiciona a la comunidad migrante en el centro de la política pública y promueve la colaboración multisectorial sin precedentes (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

En su intervención, recalcó a la comunidad en el exterior su papel en el desarrollo nacional y expresó el compromiso oficial de ampliar y mejorar la cobertura del programa. Invitó a las personas a participar hasta el 22 de abril y, después, en los consulados de Woodbridge, Virginia, y San Francisco los días 23 y 24 de abril.

Durante su visita a Silver Spring, la viceministra mantuvo un encuentro con miembros de la diáspora, donde reafirmó el respaldo del Gobierno y el reconocimiento al aporte de los salvadoreños en el exterior.

La funcionaria indicó los avances hacia “una diplomacia consular más integral”, orientada a la modernización y mejora continua de la atención a los compatriotas.

Alta cifra de salvadoreños en Estados Unidos

Los salvadoreños conforman la tercera población hispana más numerosa en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis publicado por el Centro de Investigación Pew sobre datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Más de 2.5 millones de personas en el país se identificaron como salvadoreñas en el año 2021, frente a las 710.000 que se registraban en 2000, según el estudio.

Del total contabilizado en 2021, 1.3 millones corresponde a población nacida en el extranjero, un aumento del 147 % en comparación con el 2000, precisa el informe del Pew Research Center. La definición empleada por el estudio considera tanto a inmigrantes llegados desde El Salvador como a quienes reportan ascendencia familiar en ese país.

Más de setenta organismos trabajan coordinados con el objetivo de ampliar el alcance y el respaldo a las comunidades fuera del territorio nacional (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La distribución geográfica refleja que el 32 % reside en California, mientras que Texas alberga el 14 % de la comunidad. Otros focos principales de asentamiento son Maryland y Nueva York (8 % cada uno) y Virginia (7 %). Entre los mayores de cinco años, el 56 % declara hablar solo inglés en casa o desenvolverse en este idioma con gran fluidez, según los datos de Pew.

El informe añade que más del 52 % de los salvadoreños ha residido por más de dos décadas en Estados Unidos y que el 36 % ostenta la ciudadanía estadounidense. Además, el 13 % de quienes superan los 25 años han conseguido el título de licenciatura. En el plano económico, la mediana de ingresos personales anuales para los mayores de 16 años se estima en USD30.000, de acuerdo con la investigación.