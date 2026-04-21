Inseguridad en Honduras: Delincuente despoja de sus pertenencias a dos niños camino a la escuela

Un video captado por una cámara de seguridad muestra a dos niños con uniformes escolares y un adulto, quién despojo de sus pertenecías. Los lugareños denuncian para que sea arrestado por las autoridades.

El reciente asalto a dos escolares en Nacaome, departamento de Valle, no es solo un hecho policial más en las estadísticas de Honduras; es el reflejo crudo de una crisis de inseguridad que ha comenzado a devorar los espacios más sagrados de la sociedad: el camino a la escuela.

El video, que se volvió viral en cuestión de horas, muestra a un individuo interceptando a dos menores para despojarlos de sus mochilas y un teléfono celular.

La frialdad con la que el delincuente revisa los útiles escolares en busca de objetos de valor ha encendido una chispa de indignación nacional que cuestiona la efectividad de las actuales estrategias de seguridad.

El suceso ocurrió cerca de la bodega Katyangelos, una zona que, según los vecinos, se ha convertido en un territorio fértil para el asalto común.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la vulnerabilidad absoluta de los infantes, quienes, ante la amenaza, no tienen más opción que entregar sus escasas pertenencias.

Este evento ha puesto el foco sobre Nacaome, una ciudad que históricamente gozaba de mayor tranquilidad que las urbes del norte, pero que hoy enfrenta una escalada delictiva que no discrimina edades.

Tras la viralización del asalto a dos escolares en Nacaome, pobladores exigen a la Policía Nacional que identifique y capture de inmediato al responsable para que este acto de cobardía no quede en la impunidad.

Contexto Nacional: ¿Bajan los homicidios, pero sube el miedo?

La situación en Valle se enmarca en un panorama nacional complejo. Según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH (IUDPAS) y la Secretaría de Seguridad, Honduras cerró el año 2024 con una tasa de homicidios de 27.2 por cada 100,000 habitantes, la más baja en dos décadas. Sin embargo, esta reducción en las muertes violentas no parece traducirse en una mayor sensación de paz para el ciudadano de a pie.

Mientras los homicidios muestran una tendencia a la baja, delitos como la extorsión y el robo a mano armada persisten con fuerza. El “Estado de Excepción”, vigente desde finales de 2022 y prorrogado sucesivamente hasta este 2026, ha sido la herramienta principal del gobierno para combatir a las pandillas.

No obstante, expertos en seguridad y organismos de derechos humanos señalan que esta medida ha comenzado a mostrar signos de desgaste, siendo insuficiente para frenar la delincuencia común que afecta directamente a los estudiantes y trabajadores en las paradas de buses y rutas escolares.

Ante la gravedad de los hechos, la familia de los menores afectados ha roto el silencio, no solo para pedir justicia, sino para plantear una exigencia clara a la Secretaría de Seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en la niñez y la educación

La criminalidad en Honduras está provocando un fenómeno silencioso pero devastador: la deserción escolar por miedo. El caso de Nacaome ilustra por qué muchos padres de familia optan por no enviar a sus hijos a clases.

Cuando el trayecto al centro educativo se convierte en una zona de peligro, el derecho a la educación se ve truncado por la necesidad de supervivencia.

Se estima que miles de jóvenes abandonan el sistema educativo anualmente debido a la violencia en sus comunidades o la presión de grupos criminales. La población hondureña, cansada de las promesas de “mano dura”, exige hoy una presencia policial inteligente y preventiva.

En Nacaome, la demanda es clara: mayor patrullaje en horarios escolares y la identificación inmediata del agresor captado en video. La respuesta de la Policía Nacional será crucial para determinar si este acto quedará impune o si servirá como precedente para recuperar el control de las calles.

Si bien las cifras macroeconómicas de criminalidad pueden mejorar, la seguridad humana se mide en la libertad de un niño para caminar hacia su futuro sin el temor de ser asaltado.