Guatemala

Consuelo Porras, una salida que sacude Guatemala: exilios forzados, sanciones globales y la presión sobre Bernardo Arévalo

La salida de la fiscal general marca el fin de una era llena de polémica institucional. Entre denuncias internacionales y tensiones políticas, el relevo pone a prueba el rumbo de la justicia guatemalteca

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La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en una foto de archivo. EFE/ Alex Cruz
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en una foto de archivo. EFE/ Alex Cruz

Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala, se despide del cargo tras ocho años al frente del Ministerio Público en medio de acusaciones de corrupción, señalamientos de persecución política y sanciones internacionales. Su salida, prevista para el 17 de mayo, marca el final de una etapa caracterizada por el enfrentamiento constante con el presidente Bernardo Arévalo de León y una gestión que, según diversas fuentes, dejó una huella profunda en la justicia guatemalteca. Porras quedó fuera de la lista final de candidatos que aspiran a liderar la Fiscalía para el período 2026-2030, a pesar de sus intentos de obtener un tercer mandato.

Desde su llegada en 2018, Consuelo Porras se convirtió en una de las figuras con mayor peso institucional. Elegida por el entonces presidente Jimmy Morales y posteriormente ratificada para un segundo mandato por Alejandro Giammattei, su gestión fue objeto de críticas nacionales e internacionales. EFE informó que diversos sectores la acusaron de utilizar la fiscalía para proteger a quienes la designaron y para perseguir judicialmente a opositores, periodistas y líderes civiles.

La gestión de Porras estuvo marcada por una serie de sanciones. En 2021, Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel, le retiró la visa y la calificó como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir investigaciones contra altos funcionarios. Al menos 40 organismos internacionales y países adoptaron medidas similares, según EFE. La Unión Europea impuso restricciones tras los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2023, en las que la funcionaria intentó anular la victoria de Bernardo Arévalo de León con acusaciones de fraude sin pruebas comprobadas.

ARCHIVO - Un manifestante lleva un cartel de rechazo contra la fiscal general, Consuelo Porras, a las afueras de su institución en una movilización de respaldo al proceso electoral en Ciudad de Guatemala, el 14 de julio de 2023. Hasta tres veces, Porras ha solicitad que le sea retirada la inmunidad al recién juramentado presidente Bernardo Arévalo y ha denunciado que las elecciones deben ser anuladas por presunto fraude electoral. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)
ARCHIVO - Un manifestante lleva un cartel de rechazo contra la fiscal general, Consuelo Porras, a las afueras de su institución en una movilización de respaldo al proceso electoral en Ciudad de Guatemala, el 14 de julio de 2023. Hasta tres veces, Porras ha solicitad que le sea retirada la inmunidad al recién juramentado presidente Bernardo Arévalo y ha denunciado que las elecciones deben ser anuladas por presunto fraude electoral. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

Tensiones con el poder político y consecuencias judiciales

En los últimos años, las tensiones entre Porras y el actual presidente se agudizaron, con acciones judiciales impulsadas desde la fiscalía para invalidar la llegada al poder de Arévalo. Estas acciones se interpretaron como un intento de desestabilización institucional. Según palabras del mandatario, citadas por la agencia: “Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo”.

El legado de Porras incluye procesos judiciales contra periodistas, exfiscales, jueces y líderes indígenas. Más de 50 personas debieron abandonar Guatemala y buscar refugio en el extranjero, mientras que otros, como José Rubén Zamora Marroquín y el exfiscal Stuardo Campo, continúan detenidos sin sentencias firmes. La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch y el medio guatemalteco La Hora han denunciado que la administración de Porras permitió la impunidad para antiguos presidentes y persiguió a figuras consideradas incómodas para el poder.

EFE detalló que la funcionaria acumuló más de 800 días de “protección oficiosa” sobre el expresidente Alejandro Giammattei, quien también figura en listas de sancionados por corrupción. La percepción de impunidad se incrementó con la ausencia de juicios para los mandatarios que la designaron, lo que provocó el descontento entre organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, emite un mensaje desde su despacho oficial tras denunciar la intervención del Ministerio Público en el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios (Foto cortesía @BArevalodeLeon).
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, emite un mensaje desde su despacho oficial tras denunciar la intervención del Ministerio Público en el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios (Foto cortesía @BArevalodeLeon).

Nueva etapa en la justicia guatemalteca

El 17 de mayo, Consuelo Porras dejará la fiscalía tras quedar fuera del listado final de aspirantes para el periodo 2026-2030, un desenlace que parecía improbable en 2022, cuando una orden judicial la mantuvo en la contienda para la reelección. Ahora, la responsabilidad de definir el futuro de la justicia recae sobre Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir a la persona que asuma la dirección del ministerio público en un contexto de alta vigilancia y expectativa.

El paso de Porras por la fiscalía deja procesos judiciales cuestionados, exilios forzados y un clima de polarización política. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos insisten en que, a pesar de su salida, persisten riesgos para el Estado de derecho y numerosas causas abiertas contra actores de la sociedad civil y la prensa.

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