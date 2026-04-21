Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba USD 80 millones para inversiones estratégica en economía

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó USD 80 millones adicionales al presupuesto del ramo de Economía. (Cortesía: Ernesto Castro)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes 21 de abril la incorporación de USD 80 millones al presupuesto del ramo de Economía, destinados a estimular inversiones estratégicas en el país durante el año 2026. La votación se realizó en la sesión plenaria número 106, donde un total de 56 legisladores respaldaron la medida.

Según el portal web del pleno legislativo, esta decisión se enmarca en una estrategia para fortalecer la competitividad empresarial y promover la innovación productiva bajo el actual contexto fiscal.

La nueva asignación responde a carencias presupuestarias detectadas por el Ministerio de Economía. Esta herramienta busca dotar al Gobierno de liquidez inmediata para atender prioridades estratégicas en los sectores social, ambiental y económico.

El Parlamento aprobó la asignación de fondos para inversiones estratégicas en el sector económico durante el presente año

El refuerzo presupuestario busca impulsar la competitividad empresarial y la innovación productiva. (Cortesía: Asamblea Legislativa)

Por ende, existe disposición para que el ramo de Economía supla necesidades que han surgido de carácter urgente, en materia de facilitar las inversiones.

Emisión de títulos valores busca atraer inversiones

El diputado oficialista Caleb Navarro presentó la lectura de la pieza de correspondencia en la que se propone una reforma a la Ley del Presupuesto 2026 en el apartado de economía.

La iniciativa contempla la incorporación de 80 millones destinados a facilitar inversiones, promover la innovación productiva y mejorar la competitividad empresarial.

El legislador señaló la importancia de estos fondos para impulsar el desarrollo económico a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales y la promoción de nuevas inversiones en sectores productivos.

La propuesta busca, además, estimular la modernización de procesos y la adopción de tecnologías orientadas a incrementar la eficiencia y la competitividad en el entorno empresarial.

El Ministerio de Economía dedicará los fondos aprobados a proyectos de modernización tecnológica. (Cortesía: Freepik)

La colocación de títulos valores fue resaltada como alternativa que permite responder a desafíos económicos coyunturales sin recurrir a incrementos impositivos inmediatos.

Según se expone en la pieza de correspondencia, el propósito de la reforma presupuestaria es crear condiciones favorables para la llegada de capital externo, incentivar la modernización de procesos productivos y apoyar la digitalización de empresas nacionales.

“La asignación de estos recursos permitirá consolidar políticas de crecimiento económico y responder a los desafíos de competitividad global”, detalla el documento enviado por el Ejecutivo.

Avalan iniciativas para modernización, educación, salud y conectividad

Durante la plenaria de este martes, el pleno aprobó iniciativas orientadas a la modernización, la educación y el bienestar nacional.

Entre las medidas destacan la aprobación de un préstamo con el BIRF para el programa “Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital” y la autorización de 75 millones de dólares con el CAF para el proyecto “DoctorSV, Fase II”, enfocado en salud digital.

También se incorporaron recursos para la rehabilitación de bordas en el río Grande de San Miguel, se reforzó el presupuesto para el “Programa de Conectividad Digital Social”, y se asignaron fondos para proyectos de obras públicas, equipamiento en centros penales y dispositivos electrónicos para privados de libertad.

Además, se incorporaron recursos para la adquisición de la sede central del TSE y se autorizó un acuerdo parcial con Bolivia.