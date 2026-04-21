Un estallido “monstruoso” en Jackass 5 obligó a detener el rodaje y provocó cambios inéditos en la franquicia

La explosión en el set de Jackass 5 en California superó todos los antecedentes de riesgo de la franquicia, sorprendiendo a Johnny Knoxville y su equipo (Crédito: @joeknowsventura instagram)

Una explosión de gran magnitud durante el rodaje de Jackass 5 en California dejó atónitos a Johnny Knoxville y a todo su equipo, provocando la inmediata revisión de los protocolos de seguridad y generando inquietud entre los responsables de la producción por la dimensión del incidente, calificado como “monstruoso” por la prensa especializada.

Impacto inmediato en el set y reacción del equipo

El episodio ocurrió durante la grabación de una escena de alto riesgo con explosivos, donde Johnny Knoxville fue el protagonista. Según la revista estadounidense People, el estallido superó cualquier antecedente previo en la saga, sorprendiendo incluso a los especialistas más experimentados.

Tras la detonación, la producción detuvo el rodaje y realizó un control exhaustivo de la salud de todos los presentes. Ningún miembro del equipo resultó herido de gravedad, aunque el impacto psicológico fue notable.

La productora de Jackass 5 detuvo el rodaje tras la explosión y realizó una exhaustiva revisión de los protocolos de seguridad para proteger a todo el elenco (REUTERS/Aude Guerrucci)

Johnny Knoxville manifestó que la fuerza de la explosión lo dejó sin palabras, confesando que nunca había vivido una situación similar en sus años al frente de la franquicia. El actor destacó que la reacción general fue de asombro y desconcierto, ya que los efectos superaron ampliamente lo previsto en la planificación de la escena.

Evaluación de seguridad y cambios en los protocolos

A raíz del incidente, la productora de Jackass 5 implementó una pausa operativa para revisar y fortalecer las medidas de seguridad en el set. El coordinador de especialistas en escenas de riesgo, consultado por People, explicó que se realizó una auditoría técnica de los explosivos y del equipamiento utilizado, además de una revisión individual del estado físico y emocional de cada integrante.

La prioridad fue garantizar la integridad de todos antes de retomar el rodaje, lo que implicó actualizar los procedimientos y aumentar la presencia de personal de seguridad.

Especialistas en escenas de riesgo de Jackass 5 consultaron a asesores externos y auditaron los explosivos para garantizar condiciones más seguras en futuras grabaciones (REUTERS/Mario Anzuoni)

La reacción del equipo de especialistas incluyó la consulta a asesores externos en efectos especiales para evitar futuros incidentes de esta magnitud.

Si bien la franquicia es reconocida por sus acrobacias extremas, los responsables enfatizaron que la seguridad nunca debe estar supeditada al espectáculo. Este enfoque renovado responde, en parte, a las tendencias globales de la industria, donde la prevención de accidentes en rodajes se ha vuelto un estándar ineludible.

Antecedentes de riesgo en la franquicia y en el género

Jackass ha construido su reputación sobre desafíos extremos y escenas de alto riesgo, pero pocas veces un incidente había obligado a detener la producción para una revisión integral.

La franquicia Jackass, famosa por sus acrobacias extremas, enfrenta ahora críticas y debate en la industria sobre los límites del riesgo y la espectacularidad

En entregas anteriores, el elenco ha sufrido lesiones menores, como fracturas o contusiones, pero nunca se había registrado una explosión de tales proporciones. La propia historia del cine de acrobacias muestra antecedentes de accidentes graves, como los ocurridos en producciones como The Expendables o las primeras películas de Mad Max, lo que ha llevado a la industria a extremar precauciones en los últimos años.

El productor ejecutivo de Jackass 5, en declaraciones recogidas por medios especializados, subrayó que cada nuevo proyecto implica desafíos inéditos: “Buscamos innovar sin perder de vista que la vida de nuestros integrantes es lo más valioso”, afirmó. Esta filosofía ha impulsado a la franquicia a invertir en tecnología y capacitación para minimizar los riesgos inherentes al género.

Expectativas y repercusión en la industria

La explosión ocurrida en Jackass 5 ha generado expectativa en la audiencia y preocupación entre los profesionales del cine por el manejo del riesgo en grandes producciones.

El compromiso de Jackass 5 con la innovación y la seguridad es destacado por asociaciones de especialistas, que valoran la decisión de suspender la producción hasta garantizar la integridad del equipo

Según People, el incidente no solo puso a prueba la capacidad de respuesta del equipo, sino que también evidenció la importancia de contar con protocolos sólidos y flexibles ante situaciones imprevistas. El compromiso de Knoxville y su equipo con la seguridad fue destacado por asociaciones de especialistas en acrobacias, quienes consideran ejemplar la decisión de suspender el rodaje hasta completar la revisión.

El episodio ha servido para reforzar la imagen de la franquicia como pionera en el entretenimiento extremo, pero también para abrir el debate sobre los límites de la espectacularidad. Expertos consultados por medios estadounidenses sugieren que la industria debe encontrar el equilibrio entre innovación y protección del talento, recordando que la audiencia valora tanto la autenticidad como la responsabilidad en el espectáculo.

Jackass 5 continúa en producción tras la revisión de protocolos, con el objetivo de mantener su sello audaz sin descuidar la seguridad. El equipo, liderado por Johnny Knoxville, reafirma su compromiso con la integridad de sus miembros y con una audiencia que espera ser sorprendida, aunque cada desafío exija mayores niveles de preparación y cautela.