Sistema público de El Salvador contará con salas para partos acuáticos

La implementación de estas prácticas permitirá que las mujeres decidan con mayor autonomía la manera en que quieren dar a luz, con el respaldo de profesionales y espacios equipados para el bienestar físico y emocional. (Freepik)

El Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” se prepara para ofrecer, por primera vez en el sistema público de El Salvador, partos en agua junto a diversas modalidades de nacimiento, como parte de un enfoque integral de atención perinatal impulsado por el Ministerio de Salud y la primera dama Gabriela de Bukele. Esta iniciativa busca que las madres salvadoreñas puedan elegir el tipo de parto que deseen, en un ambiente seguro y acompañado, con acceso a formación prenatal. La incorporación de estas prácticas tiene como meta reducir las complicaciones vinculadas al modelo mecanizado tradicional, según explicó Francisco Alabí, ministro de Salud, a Canal 10.

Alabí expuso que en el centro existen “las famosas UTPR, son 13 unidades de trabajo de parto, parto y recuperación para una experiencia de parto positiva y equipados para el manejo del dolor y partos en agua”, informó Canal 10. Estas Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) integran áreas específicas para la modalidad acuática y espacios que permiten a las madres decidir cómo darán a luz, con alternativas como partos de pie, en la cama o en cuclillas.

El ministro comentó que el esquema del centro está orientado a mejorar la función fisiológica del parto cuando la madre se siente protegida y tranquila. Sostuvo que “El Nido es un área donde la madre debe sentirse tranquila, debe sentirse segura y esto nos permite que fisiológicamente el proceso del trabajo de parto se desempeñe de una mejor manera”, informó Canal 10.

Modalidades y servicios del nuevo centro de maternidad

La nueva estrategia impulsada por el Ministerio de Salud y la primera dama permitirá a las mujeres elegir entre varias formas de nacimiento, enfocado en la seguridad y el acompañamiento durante todo el proceso del parto (Foto cortesía diputada Suecy Callejas)

El Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” fue concebido como un espacio integral que, además de las salas de parto, incluye áreas de formación prenatal, consultorios de nutrición, psicología y zonas de acompañamiento familiar. Este modelo permite que, durante todo el embarazo, las madres y sus familias reciban orientación continua mediante charlas y prácticas con profesionales y promotores especializados en el proceso de nacimiento.

Entre las novedades, destaca la integración de enfermeras doulas, encargadas de ofrecer acompañamiento individual y continuo a la madre y la familia durante todo el proceso de parto y nacimiento. En esta perspectiva, la información y la preparación previa se consideran esenciales para que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su parto y reduzcan los niveles de ansiedad.

La experiencia propuesta en El Nido contempla también espacios dedicados a la educación temprana, como áreas de matronatación—actividades acuáticas para bebés y primeras infancias—y piscinas para prácticas prenatales. El ministro Alabí recalcó a Canal 10 que el objetivo es que “la madre pueda decidir en todo momento de qué manera quiere tener su parto, […] ella tiene un repertorio de oportunidades si quiere tener el nacimiento de pie, si quiere tener el nacimiento en la cama, en cuclillas”.

Contexto y fundamentos del nuevo enfoque

Estas opciones responden a recomendaciones internacionales para personalizar y humanizar el parto, y ofrecen una alternativa al modelo mecanizado que ha predominado en la atención hospitalaria y que, según Alabí, era más traumático para las mujeres.

Las futuras madres contarán con opciones como partos de pie, en cama o en cuclillas, junto a la inclusión de enfermeras doulas, formación prenatal y atención psicológica, promoviendo una experiencia de parto personalizada (Foto cortesía diputada Suecy Callejas)

El nuevo esquema pone en el centro el bienestar emocional y físico de la madre, de manera que la memoria del nacimiento no se limite a la llegada del recién nacido, sino que incluya también una experiencia digna y acompañada.