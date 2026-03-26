El Salvador

Sistema público de El Salvador contará con salas para partos acuáticos

El centro El Nido plantea un salto hacia el modelo de parto humanizado. Desde prácticas en agua hasta atención psicológica, la revolución en la atención perinatal abre nuevas opciones para las familias salvadoreñas

Guardar
La implementación de estas prácticas permitirá que las mujeres decidan con mayor autonomía la manera en que quieren dar a luz, con el respaldo de profesionales y espacios equipados para el bienestar físico y emocional. (Freepik)
La implementación de estas prácticas permitirá que las mujeres decidan con mayor autonomía la manera en que quieren dar a luz, con el respaldo de profesionales y espacios equipados para el bienestar físico y emocional. (Freepik)

El Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” se prepara para ofrecer, por primera vez en el sistema público de El Salvador, partos en agua junto a diversas modalidades de nacimiento, como parte de un enfoque integral de atención perinatal impulsado por el Ministerio de Salud y la primera dama Gabriela de Bukele. Esta iniciativa busca que las madres salvadoreñas puedan elegir el tipo de parto que deseen, en un ambiente seguro y acompañado, con acceso a formación prenatal. La incorporación de estas prácticas tiene como meta reducir las complicaciones vinculadas al modelo mecanizado tradicional, según explicó Francisco Alabí, ministro de Salud, a Canal 10.

Alabí expuso que en el centro existen “las famosas UTPR, son 13 unidades de trabajo de parto, parto y recuperación para una experiencia de parto positiva y equipados para el manejo del dolor y partos en agua”, informó Canal 10. Estas Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) integran áreas específicas para la modalidad acuática y espacios que permiten a las madres decidir cómo darán a luz, con alternativas como partos de pie, en la cama o en cuclillas.

El ministro comentó que el esquema del centro está orientado a mejorar la función fisiológica del parto cuando la madre se siente protegida y tranquila. Sostuvo que “El Nido es un área donde la madre debe sentirse tranquila, debe sentirse segura y esto nos permite que fisiológicamente el proceso del trabajo de parto se desempeñe de una mejor manera”, informó Canal 10.

Modalidades y servicios del nuevo centro de maternidad

La nueva estrategia impulsada por el Ministerio de Salud y la primera dama permitirá a las mujeres elegir entre varias formas de nacimiento, enfocado en la seguridad y el acompañamiento durante todo el proceso del parto (Foto cortesía diputada Suecy Callejas)
La nueva estrategia impulsada por el Ministerio de Salud y la primera dama permitirá a las mujeres elegir entre varias formas de nacimiento, enfocado en la seguridad y el acompañamiento durante todo el proceso del parto (Foto cortesía diputada Suecy Callejas)

El Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” fue concebido como un espacio integral que, además de las salas de parto, incluye áreas de formación prenatal, consultorios de nutrición, psicología y zonas de acompañamiento familiar. Este modelo permite que, durante todo el embarazo, las madres y sus familias reciban orientación continua mediante charlas y prácticas con profesionales y promotores especializados en el proceso de nacimiento.

Entre las novedades, destaca la integración de enfermeras doulas, encargadas de ofrecer acompañamiento individual y continuo a la madre y la familia durante todo el proceso de parto y nacimiento. En esta perspectiva, la información y la preparación previa se consideran esenciales para que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su parto y reduzcan los niveles de ansiedad.

La experiencia propuesta en El Nido contempla también espacios dedicados a la educación temprana, como áreas de matronatación—actividades acuáticas para bebés y primeras infancias—y piscinas para prácticas prenatales. El ministro Alabí recalcó a Canal 10 que el objetivo es que “la madre pueda decidir en todo momento de qué manera quiere tener su parto, […] ella tiene un repertorio de oportunidades si quiere tener el nacimiento de pie, si quiere tener el nacimiento en la cama, en cuclillas”.

Contexto y fundamentos del nuevo enfoque

Estas opciones responden a recomendaciones internacionales para personalizar y humanizar el parto, y ofrecen una alternativa al modelo mecanizado que ha predominado en la atención hospitalaria y que, según Alabí, era más traumático para las mujeres.

Las futuras madres contarán con opciones como partos de pie, en cama o en cuclillas, junto a la inclusión de enfermeras doulas, formación prenatal y atención psicológica, promoviendo una experiencia de parto personalizada (Foto cortesía diputada Suecy Callejas)
Las futuras madres contarán con opciones como partos de pie, en cama o en cuclillas, junto a la inclusión de enfermeras doulas, formación prenatal y atención psicológica, promoviendo una experiencia de parto personalizada (Foto cortesía diputada Suecy Callejas)

El nuevo esquema pone en el centro el bienestar emocional y físico de la madre, de manera que la memoria del nacimiento no se limite a la llegada del recién nacido, sino que incluya también una experiencia digna y acompañada.

Temas Relacionados

Centro de Maternidad Nacer con CariñoEl SalvadorParto HumanizadoAtención PerinatalPrimera DamaGabriela de BukeleFrancisco Alabíenfermeras doulasEl Nido

Últimas Noticias

Guatemala: La Policía Nacional Civil inaugura subestación en Residencial de San José Pinula

El acto de apertura representa una medida dentro de la estrategia estatal para fortalecer la protección de la población y el despliegue institucional en Guatemala, según directivos y fuentes oficiales citadas por medios de comunicación

Guatemala: La Policía Nacional Civil inaugura subestación en Residencial de San José Pinula

Exmagistrado de Costa Rica, Celso Gamboa, seguirá en detención en Estados Unidos

La decisión judicial adoptada este martes impide que el exfuncionario obtenga libertad provisional, pese a la solicitud de fianza o arresto domiciliario realizada por su defensa y la existencia de familiares en el país norteamericano

Exmagistrado de Costa Rica, Celso Gamboa, seguirá en detención en Estados Unidos

Gobierno costarricense destina fondos para beneficiar a casi 24 mil productores afectados por lluvia

Autoridades asignaron más de ₡5,500 millones para brindar apoyo a los productores agropecuarios que sufrieron pérdidas por las lluvias provocadas por el huracán Rafael en noviembre de 2024

Gobierno costarricense destina fondos para beneficiar a casi 24 mil productores afectados por lluvia

Gobierno y transportistas acuerdan no subir tarifas a usuarios en Panamá y buscan una alternativa al incremento del combustible

El precio del galón de diésel sin azufre, utilizado por el transporte colectivo, se vende en $4.57

Gobierno y transportistas acuerdan no subir tarifas a usuarios en Panamá y buscan una alternativa al incremento del combustible

Salvadoreña fue condenada por asesinar a su esposo luego de departir con alcohol y pelearse

Un homicidio estremeció a una comunidad salvadoreña y expuso un historial de agresiones previas. El testimonio clave de un vecino cambió el rumbo de la investigación judicial

Salvadoreña fue condenada por asesinar a su esposo luego de departir con alcohol y pelearse

TECNO

Un robot humanoide da la bienvenida en la Casa Blanca: así funciona Figure 03

Un robot humanoide da la bienvenida en la Casa Blanca: así funciona Figure 03

El iPhone o Samsung no son los únicos: los equipos que ya tienen conexión directa con los satélites de Elon Musk

¿Quién manda en la música? El dato de Spotify que revela el poder imparable de las mujeres en Colombia

¿Harto de los anuncios internos? El nuevo botón de YouTube Premium que ‘limpia’ los videos por ti

Netflix ya no funciona en tu celular: 3 trucos legales para seguir viendo tus series sin cambiar de teléfono

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway reveló lo que más le frustra de la maternidad: “No puedo describir cómo es la vida sin hijos”

Anne Hathaway reveló lo que más le frustra de la maternidad: “No puedo describir cómo es la vida sin hijos”

Shia LaBeouf es captado sin camisa tras una pelea a las afueras de un bar en Nueva Orleans

‘El diablo viste a la moda 2’: La petición que Anne Hathaway realizó antes de iniciar las grabaciones

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Blair Waldorf regresa a Gossip Girl con una novela que promete nuevas intrigas en Manhattan

MUNDO

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

Trump aseguró que los líderes iraníes no quieren admitir que negocian con EEUU: “Tienen miedo de que los matemos”

Economía plateada: por qué el envejecimiento de la población no implica mayor gasto público

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país