El Salvador

El Salvador: Incendio en el Cerro San Jacinto obliga a un amplio despliegue de emergencia

Las autoridades movilizaron recursos ante el peligro para viviendas y comercios cercanos, debido a que la rápida propagación del fuego

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El fuego en el Cerro San Jacinto amenazó viviendas aledañas. (Cortesía: Barrio San Jacinto S.S)

Un incendio forestal de gran magnitud impacta el Cerro San Jacinto en la zona del distrito de Soyapango, en San Salvador Este, durante la tarde y noche de este martes, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

El fuego obligó a un despliegue de emergencia para contener su avance ante el riesgo inminente para zonas habitadas y la rápida propagación en una amplia superficie boscosa.

La emergencia en el Cerro San Jacinto se intensificó cuando las llamas avanzaron por el flanco oeste, zona de difícil acceso para los equipos de emergencia, según indicaron las autoridades. La circulación de imágenes y videos en redes sociales amplificó la alarma y visibilizó el alcance del siniestro, lo que llevó a nuevas directrices para extremar la seguridad y colaborar con las instituciones responsables.

La Secretaría de Prensa informó que el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil mantiene desplegadas a 40 personas en el área del siniestro, quienes colaboran en las labores de extinción y protección de la población.

El personal se encuentra coordinado con Bomberos y otras instituciones para reforzar el control del incendio y minimizar riesgos para las comunidades cercanas.

40 elementos de Protección Civil
40 elementos de Protección Civil permanece desplegado en la zona afectada para apoyar las labores de extinción y proteger a la población. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Amenaza directa para viviendas y vías principales

La propagación del incendio generó preocupación tanto entre las autoridades como la ciudadanía. El riesgo para viviendas, comercios y arterias principales aumenta durante la noche, en particular por la intensidad del fuego y la densa columna de humo visible a larga distancia.

La emergencia motivó un refuerzo en el operativo y la permanencia de cuadrillas especializadas en zonas habitadas para salvaguardar a los residentes y limitar los daños materiales y ambientales.

Las autoridades informaron que la respuesta inicial se centró en impedir que las llamas alcanzaran áreas pobladas, dando prioridad a la protección de los habitantes y la contención del avance hacia sectores vulnerables del Cerro San Jacinto.

El incendio forestal en el
El incendio forestal en el Cerro San Jacinto obligó a un extenso operativo de emergencia en San Salvador para proteger zonas habitadas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Las labores de control siguieron hasta altas horas, con la instrucción de evitar acercamientos al área y la indicación de que no se habían reportado víctimas ni lesionados hasta el cierre de la jornada.

Las causas del incendio permanecieron bajo investigación, aunque el patrón se repitió en otros episodios recientes de la región.

El incendio en el Cerro San Jacinto comenzó en horas de la tarde y se extendió durante la noche, obstaculizando la labor de los equipos de emergencia por la topografía y la vegetación seca.

Las autoridades cerraron accesos y
Las autoridades cerraron accesos y recomendaron evitar el área afectada, ante la rápida propagación del incendio en el sector Amatepec. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

Oleada de incendios en El Salvador

Según el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, los registros oficiales muestran un aumento significativo en la cantidad de incendios atendidos en el país. En el caso de incendios en maleza, se han contabilizado 1,698, frente a los 884 del mismo período en 2025, lo que representa un incremento cercano al 92 %.

Los incendios forestales pasaron de 20 en 2025 a 122 en este año, un aumento del 510 %. Las emergencias estructurales también subieron, de 162 a 272, mientras que los incendios en basureros pasaron de 101 a 161.

Los incidentes en vehículos aumentaron de 88 a 108. En total, el año pasado se reportaron 1,255 emergencias y este año la cifra alcanza las 2,361, lo que equivale a un incremento del 88 %.

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