República Dominicana

República Dominicana: Casi 150 mil dominicanos acceden a alimentación escolar mediante programas

La entidad informó que la provisión de comida beneficia a usuarios de los proyectos Oportunidad 14-24 y Prepara, con el propósito de fortalecer la inclusión y mejorar la asistencia de personas fuera del sistema convencional

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INABIE garantiza en 2026 la alimentación escolar a 149.708 jóvenes y adultos a través de los programas Oportunidad 14-24 y Prepara.(Cortesía: Instituto Nacional De Bienestar Estudiantil)
INABIE garantiza en 2026 la alimentación escolar a 149.708 jóvenes y adultos a través de los programas Oportunidad 14-24 y Prepara.(Cortesía: Instituto Nacional De Bienestar Estudiantil)

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) asegura actualmente alimentación escolar a 149,708 jóvenes y adultos en la República Dominicana, integrados a los programas Oportunidad 14-24 y Prepara. Esta política, informada el 20 de mayo de 2026 por la entidad, forma parte de una estrategia estatal de fortalecimiento educativo y apoyo a poblaciones vulnerables, según reportó el propio INABIE desde Santo Domingo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el programa Oportunidad 14-24 atiende a 12,540 beneficiarios, mientras que la modalidad Prepara alcanza a 137,168 personas. Ambas iniciativas se enfocan en jóvenes y adultos que no lograron completar su educación en el sistema tradicional, con el objetivo de facilitar su reintegración académica y potenciar la capacitación técnico-académica.

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Adolfo Pérez, director ejecutivo del INABIE, destacó que el respaldo alimentario constituye un elemento clave para la permanencia escolar y el desempeño educativo. “Para muchos de estos jóvenes, la alimentación que reciben durante su jornada educativa representa un apoyo esencial para mantenerse en las aulas, continuar capacitándose y avanzar hacia un futuro con mayores oportunidades”, afirmó Pérez durante el anuncio difundido por el Instituto.

Vista trasera de varios niños con uniformes celestes comiendo de platos en un comedor escolar con mesas y sillas de fondo.
Oportunidad 14-24 benefició a 12.540 personas, mientras que el programa Prepara llegó a 137.168 jóvenes y adultos en situación de rezago escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario subrayó que el suministro de alimentos se integra a una política integral orientada a reducir los obstáculos sociales y económicos que afectan la continuidad escolar de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Estas medidas buscan garantizar que los estudiantes cuenten con las condiciones mínimas para desarrollar sus trayectorias educativas y acceder a alternativas laborales más favorables en el mediano plazo.

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Programa de Alimentación Escolar alcanza a millones en el sistema público educativo

El INABIE, como organismo responsable de la gestión del bienestar estudiantil, administra el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este sistema provee cada día servicios alimenticios a más de 2 millones de estudiantes, docentes y personal administrativo en más de 7,000 centros del sector público educativo. El alcance del PAE incluye no solo la población infantil y adolescente, sino también a adultos que, por diversas razones, se vieron obligados a abandonar sus estudios y buscan ahora una segunda oportunidad.

Según el Instituto, los programas Oportunidad 14-24 y Prepara se han convertido en herramientas fundamentales para la inclusión social y educativa, al ofrecer alternativas concretas a quienes no pudieron culminar su formación en los plazos habituales. Estas iniciativas, impulsadas desde el Estado dominicano, ofrecen acceso a formación técnica y académica, lo que permite a los participantes mejorar sus opciones de inserción laboral y desarrollo personal.

Tres niños de espalda, con uniformes escolares azules, comen en una mesa; la niña del centro tiene trenzas con lazos blancos. Uno de los niños sostiene pollo.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ofreció servicios diarios a más de 2 millones de estudiantes, docentes y personal administrativo en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo alimentario, de acuerdo con los datos proporcionados por INABIE, impacta de manera directa sobre la estabilidad y la motivación de los beneficiarios. Las estadísticas de la entidad indican que la permanencia escolar aumenta sensiblemente cuando se garantiza el acceso a una alimentación adecuada durante la jornada educativa. Este dato, compartido por el organismo en su reciente informe, refuerza la importancia de la política como instrumento para combatir el abandono escolar y promover la igualdad de oportunidades.

El director del INABIE remarcó, además, que la entrega de alimentos responde a criterios de calidad nutricional y adaptación a las necesidades específicas de cada grupo etario. El objetivo es asegurar que los estudiantes, tanto jóvenes como adultos, reciban insumos alimenticios que contribuyan a su bienestar físico y cognitivo, optimizando así su rendimiento académico.

A través de estas acciones, la institución sostiene su compromiso con la consolidación de políticas públicas orientadas a la inclusión y el bienestar social en Dominicana.

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