Nicaragua

La Real Academia Española evalúa la candidatura del nicaragüense Sergio Ramírez para el Sillón L

Un grupo internacional de escritores y personalidades ha solicitado a los miembros de la institución que consideren la trayectoria del novelista nicaragüense en la votación prevista para este jueves, tras la vacante por Mario Vargas Llosa

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El escritor nicaragüense naturalizado español Sergio Ramírez, habla durante una entrevista con EFE este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El escritor nicaragüense naturalizado español Sergio Ramírez, habla durante una entrevista con EFE este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

214 firmantes de más de 15 países pidieron a la Real Academia Española que elija este jueves a Sergio Ramírez para el Sillón L, una vacante que, según EFE, convertiría al novelista nicaragüense en el primer escritor centroamericano en ocupar un sillón de número en la institución.

El respaldo quedó plasmado en un manifiesto público dirigido a los miembros de la RAE, informó EFE. En el texto, los firmantes sostienen que la decisión también definiría si el mérito literario prevalece sobre una controversia política surgida alrededor de su candidatura.

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“Instamos respetuosamente a los miembros de la RAE a proceder con la elección de Sergio Ramírez para el Sillón L”, expresaron en el documento, según EFE. La votación se celebrará mañana jueves y Ramírez es el único candidato para el puesto vacante tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, de acuerdo con EFE.

Los firmantes sostienen que la obra de Ramírez justifica su ingreso a la RAE

Entre quienes apoyan la candidatura figuran el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, la historiadora nicaragüense Dora María Téllez, la poeta nicaragüense Daisy Zamora, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro y el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín, según EFE.

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Los firmantes afirman que el “logro literario” de Ramírez, reconocido con el Premio Cervantes y con una obra desarrollada a lo largo de seis décadas, lo sitúa entre los escritores vivos más destacados en español, según el manifiesto citado por EFE. También señalaron que en más de 60 años de producción continua construyó una obra integrada por novelas, relatos breves, ensayos, memorias y periodismo.

El documento destaca que Ramírez recibió el Premio Miguel de Cervantes en 2017, descrito por EFE como el galardón más prestigioso de la literatura en lengua española y el primero concedido a un escritor centroamericano.

También menciona el Premio Alfaguara de Novela en 1998 y el Premio Internacional Carlos Fuentes en 2014, además de traducciones de su obra a más de 20 idiomas y doctorados honoris causa de universidades de América y Europa, incluida la Universidad de Costa Rica, según EFE.

AME3329. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 20/05/2026.- El escritor nicaragüense naturalizado español Sergio Ramírez, reacciona durante una entrevista con EFE este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). La vida de Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) parece escrita por el mejor de los novelistas: una trama circular donde el poder, las letras y el destierro se entrelazan de forma dramática. EFE/ Bienvenido Velasco
AME3329. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 20/05/2026.- El escritor nicaragüense naturalizado español Sergio Ramírez, reacciona durante una entrevista con EFE este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). La vida de Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) parece escrita por el mejor de los novelistas: una trama circular donde el poder, las letras y el destierro se entrelazan de forma dramática. EFE/ Bienvenido Velasco

Para los firmantes, su eventual ingreso a la RAE ampliaría la representación de Centroamérica en una de las principales instituciones de la lengua.

En el manifiesto, citado por EFE, sostienen que sería la primera vez que un escritor centroamericano ocupe un sillón de número, “dando voz y visibilidad a una región cuyas tradiciones literarias han estado sistemáticamente subrepresentadas en las instituciones que rigen la lengua española”.

El manifiesto rechaza que las críticas políticas condicionen la votación

El texto también responde a los cuestionamientos planteados por la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, organización que se opuso a la candidatura, según EFE.

Los firmantes advirtieron que “permitir que una campaña política prevalezca sobre el mérito literario e intelectual en la selección de los académicos sentaría un precedente peligroso para la autonomía e integridad de la propia RAE”.

En ese punto, el manifiesto subraya que la trayectoria de Ramírez, “desde el compromiso político hasta la ruptura democrática y el exilio”, refleja “no una complicidad con el autoritarismo, sino un compromiso de por vida con la libertad, la democracia y la dignidad humana”, según EFE.

MADRID, 15/05/2026.- El escritor hispanonicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, ha defendido "la vitalidad" de la lengua española y su expansión en los Estados Unidos de Donald Trump. "El español es una lengua expansiva, agresiva, no se detiene ante ninguna frontera y eso habla de su vitalidad; cómo invade los Estados Unidos, donde se ha convertido en la segunda lengua más importante después del inglés, es un fenómeno admirable", ha señalado en una entrevista con EFE. EFE/ Daniel González
MADRID, 15/05/2026.- El escritor hispanonicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, ha defendido "la vitalidad" de la lengua española y su expansión en los Estados Unidos de Donald Trump. "El español es una lengua expansiva, agresiva, no se detiene ante ninguna frontera y eso habla de su vitalidad; cómo invade los Estados Unidos, donde se ha convertido en la segunda lengua más importante después del inglés, es un fenómeno admirable", ha señalado en una entrevista con EFE. EFE/ Daniel González

Los respaldos agregan que ningún organismo nacional o internacional ha establecido “jamás de manera creíble” una responsabilidad individual de Ramírez por violaciones de derechos humanos durante su etapa como vicepresidente en el primer Gobierno sandinista entre 1979 y 1990, década en la que Nicaragua atravesó una guerra civil, de acuerdo con EFE.

“La lengua española pertenece a todas las personas que la hablan, la escriben y la enriquecen. Sergio Ramírez ha dedicado su vida a ese enriquecimiento, en su ficción, su periodismo, su labor cultural y su defensa de la libertad. Se ha ganado el Sillón L. Pedimos a la Academia que lo confirme”, concluyeron los firmantes en el manifiesto difundido por EFE.

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