En Teherán, el régimen iraní convirtió la exhibición de armamento en parte del paisaje urbano

Un grupo de chicas posa junto a un misil Khaybar-buster durante una boda colectiva de parejas que participan en la campaña pro régimen Janfada (Sacrificio por Irán) en Teherán, Irán, el lunes 18 de mayo de 2026 (AP/Vahid Salemi)

En medio de una crisis económica aguda y tensiones internacionales, Teherán convirtió la exhibición de armamento en parte del paisaje urbano. Las calles de la capital iraní ahora son escenario de demostraciones donde miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) instruyen a niños en el manejo de fusiles de asalto, y donde vehículos militares equipados con ametralladoras soviéticas cruzan desfiles, mientras varios misiles decoran incluso celebraciones privadas.

Las autoridades del régimen impulsan estos eventos en respuesta directa a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó su intensión de reiniciar las hostilidades si Irán no cedía el control del estratégico estrecho de Ormuz. El mandatario estadounidense llegó a plantear públicamente la posibilidad de que fuerzas estadounidenses tomaran el uranio enriquecido del país.

PUBLICIDAD

La proliferación de armas y la retórica de resistencia funcionan como advertencia y como consuelo para los sectores más duros del régimen, además de ofrecer un espectáculo inusual en tiempos de incertidumbre en todo Medio Oriente.

Un niño maneja un fusil de asalto tipo Kalashnikov durante una clase de entrenamiento con armas impartida por miembros de la fuerza de voluntarios Basij de la Guardia Revolucionaria en Teherán, Irán, el martes 19 de mayo de 2026 (AP/Vahid Salemi)

Mientras los iraníes sufren despidos masivos y el precio de alimentos y medicinas se dispara, las autoridades de Teherán intentan reforzar la moral y reprimen cualquier intento de protesta.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, los despliegues armados en la ciudad adquirieron un aspecto rutinario. Durante una sesión de entrenamiento nocturno, Ali Mofidi, vecino de Teherán, expresó: “Es necesario que toda nuestra gente reciba entrenamiento porque estamos en una situación de guerra. Si es necesario, todos deben estar disponibles y saber usar un arma”.

El régimen iraní impulsó campañas a través de la televisión estatal y mensajes patrocinados, llamando a la población a sumarse a la “Janfada”, la red de quienes están dispuestos a sacrificarse por la República Islámica. De acuerdo con funcionarios, más de 30 millones de iraníes habrían completado formularios para ofrecerse como voluntarios, aunque no existen pruebas de una movilización real comparable a la que se vivió en Ucrania antes de la invasión rusa. A pesar de la cifra, no se repartieron armas masivamente ni se ha visto una organización civil armada extendida en el territorio.

PUBLICIDAD

Las autoridades iraníes buscan, a través de estas exhibiciones, transmitir fortaleza ante la presión internacional y, al mismo tiempo, disuadir posibles manifestaciones internas. Las imágenes de civiles aprendiendo a usar armas y de presentadores armados en la televisión estatal forman parte de un mensaje de unidad frente a la amenaza externa y de disciplina ante el descontento social.

Un miembro de la fuerza de voluntarios Basij, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, muestra cómo manejar un fusil de asalto tipo Kalashnikov durante una clase de entrenamiento con armas en Teherán, Irán, el martes 19 de mayo de 2026 (AP/Vahid Salemi)

La presión para participar alcanza a amplios sectores. En declaraciones recogidas por el Tehran Times, la periodista Soheila Zarfam relató: “Al recordar el momento en que registré mi nombre, me doy cuenta de que en realidad no estaba pensando en los peligros de luchar en el frente. En ese instante, como todos los demás, mis pensamientos estaban puestos únicamente en Irán”. Añadió: “Mi vida podría terminar, pero Irán perduraría, y eso era lo único que realmente importaba“.

PUBLICIDAD

Críticas nacionales e internacionales a la militarización civil

Las exhibiciones armadas no han pasado desapercibidas para la comunidad internacional ni para voces críticas dentro de Irán. La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi condenó especialmente las imágenes de menores manipulando fusiles. “Escenas como estas recuerdan al secuestro y armamento de niños por parte de grupos como Boko Haram en Nigeria y las milicias en Sudán y el Congo”, advirtió Ebadi.

Las campañas para sumar voluntarios tampoco estuvieron exentas de polémica. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron la incitación a que familias envíen a sus hijos, incluso de 12años, a colaborar con el CGRi, llamado al que calificaron como un crimen de guerra.

PUBLICIDAD

Nómadas bakhtiari, vestidos con trajes tradicionales, corean consignas mientras uno de ellos empuña un arma durante una concentración a favor del Gobierno celebrada el lunes 18 de mayo de 2026, cerca de la residencia donde el antiguo líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, fue asesinado en ataques estadounidenses e israelíes en Teherán, Irán (AP/Vahid Salemi)

La instrucción armada como nueva rutina en Teherán

Si antes el aprendizaje y uso de armas era excepcional, ahora el entrenamiento básico se volvió común, aunque el nivel de preparación varía. En una reciente demostración, Hadi Khoosheh, miembro de la fuerza Basij, explicó que quienes completan el curso reciben una tarjeta “Janfada”, documento que acredita haber recibido formación elemental para el manejo de armas y estar listos para actuar si la situación nacional lo exige: “Al finalizar el entrenamiento, quienes completen el curso recibirán una tarjeta titulada ‘Janfada’, que acredita que han recibido formación básica y preliminar para este tipo de arma y que están capacitados para usarla si, Dios no lo quiera, algo le sucede a nuestro país”, expuso Khoosheh.

La instrucción, sin embargo, presenta carencias. Durante la sesión, algunos participantes mostraban dificultad para manipular el armamento, llegando a cometer errores de seguridad graves, como apuntar accidentalmente a sus compañeros.

PUBLICIDAD

Un miembro de la fuerza de voluntarios Basij, perteneciente a la Guardia Revolucionaria, muestra cómo manejar un fusil de asalto tipo Kalashnikov durante una clase de entrenamiento con armas en Teherán, Irán, el martes 19 de mayo de 2026 (AP/Vahid Salemi)

Frente a la posibilidad de una intervención militar extranjera, el mensaje de resistencia permanece inalterado. “Sin duda nos opondremos a los estadounidenses y no cederemos ni un centímetro de nuestro territorio”, afirmó de nuevo Ali Mofidi, convencido de que la defensa de la bandera iraní está por encima de toda diferencia interna.

Las exhibiciones de armas y la instrucción pública en Teherán, lejos de ser episodios aislados, representan el esfuerzo del régimen por convertir la militarización en parte de la vida cotidiana, en un contexto marcado por la presión internacional y la tensión social interna.

PUBLICIDAD

(Con información de Associated Press)